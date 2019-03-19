 ″رايتس ووتش″: الاتهامات الموجهة ضد الناشطات السعوديات جائرة | أخبار | DW | 21.03.2019

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أخبار

"رايتس ووتش": الاتهامات الموجهة ضد الناشطات السعوديات جائرة

تتوالى الانتقادات الموجهة إلى الرياض على خلفية محاكمة الناشطات السعوديات، إذ اعتبرت "رايتس ووتش" أن الاتهامات الموجهة ضد الناشطات مرتبطة أساسا بنشاطاتهن الحقوقية وبمجهوداتهن في الدفاع عن المرأة السعودية.

Saudi-Arabien Frauen mit Abaja in Riad (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أصدرته اليوم الخميس (21 مارس/ آذار) بأن التهم التي وجهتها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية.

وذكرت المنظمة أن الرياض بدأت في 13 آذار/مارس الجاري "محاكمات فردية بحق 11 ناشطة معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية أيار/مايو 2018 ".

ونقل تقرير المنظمة عن مايكل بيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، بأنه و"بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة ... يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. وهذا التصرف

لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان ومؤيدوه".

ووفقا للمنظمة، "تشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية".

وقال بيغ: "إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن".

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت منصف الشهر الجاري الاتهامات التي تواجهها الناشطات بـ"الزائفة".

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    سمر بدوي: أشجع نساء العالم

    استطاعت سمر بدوي إيصال صوتها إلى العالم، إذ عُرفت من خلال مسيرتها النضالية من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وتحرير المرأة من القيود المفروضة عليها تحت غطاء العادات والتقاليد. بدوي، هي شقيقة المدون السعودي رائف بدوي، والذي اعتقل في العام 2012. كما اعتُقلت شقيقته الناشطة السعودية، الحائزة على جائزة أشجع نساء العالم، العام الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، طالت عدة ناشطات سعوديات. .

  • Souad Al-Shammary (S. Al-Shammary)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    سعاد الشمري: انتقاد رجال الدين

    إلى جانب تأسيسها مع رائف بدوي، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية، غُرفت الشمري أيضاً من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأخص من خلال تغريداتها المنتقدة لرجال الدين. اعتقلت الناشطة السعودية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". وبعد ثلاثة أشهر من السجن، أفرجت السلطات السعودية عنها، بحسب ما أعلنت ابنتها في شباط/ فبراير 2015.

  • Saudiarabien, Nassima al-Sadah (picture-alliance)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    نسيمة السادة: تحدي "ولاية الرجل"

    ناشطة سعودية من مدينة القطيف الساحلية، عملت لفترة طويلة من أجل إلغاء نظام "ولاية الرجل" ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. وهي عضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.كما شاركت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الحملة المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة في السعودية، واعتُقلت العام الماضي إلى جانب سمر البدوي وأسماء أخرى في مجال حقوق الإنسان.

  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    منال الشريف و"القيادة نحو الحرية"

    منال الشريف من مواليد مدينة مكة، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية التي كافحت وخصوصا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الإجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين. وألفت كتاب "القيادة نحو الحرية"، وصدر الكتاب باللغة الألمانية بعنوان: Losfahren.

  • Saudi Arabien Protest Hinrichtung Scheich Nimr al-Nimr Archiv (Getty Images/AFP/Str)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    إسراء الغمغام ومظاهرات المنطقة الشرقية

    ارتبط اسمها في السعودية بالعمل السياسي والحقوقي، وهي ناشطة سعودية شيعية، عُرفت من خلال مشاركتها في المظاهرات، التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، المطالبة برفع التهميش والتمييز ضد الشيعة. وعلى إثر نشاطها اعتقلت الغمغام مع زوجها في 2015 وطالبت النيابة العامة بإعدامها. في الصورة جانب من مظاهرات المنطقة الشرقية احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    هتون الفاسي: صوت المرأة الخليجية

    الأكاديمية والناشطة الدكتورة هتون الفاسي..أستاذة التاريخ بجامعة الملك سعود، ومؤلفة كتب حول تاريخ المرأة الخليجية. تعرضت للاعتقال بسبب آرائها النقدية للسلطات الدينية والسياسية، ودورها في الدفاع عن حقوق المرأة بالسعودية، وفي الحملة من أجل السماح للسعوديات بقيادة السيارة.

  • Twitter-Seite von Eman Alnafjan, eine saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin (twitter/saudiwoman)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    إيمان النفجان: النضال بالقلم

    مدونة وناشطة سعودية، عُرفت من خلال مقالاتها العديدة، على صحيفة الغارديان البريطانية والتي انتقدت من خلالها وضعية المرأة داخل السعودية. كما تُعد النفجان من أبرز الأصوات المطالبة بقيادة المرأة في السعودية، وقامت بالاحتجاج على قانون حظر القيادة من خلال قيادة سيارتها بنفسها في الرياض عام 2011 خلال موجة الاحتجاجات. واعتُقلت الناشطة الحقوقية يوم 15 أيار/مايو 2018.

  • Aziza al-Yousef (picture-alliance/H. Jamali)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    عزيزة اليوسف: من الرائدات

    تُعتبر اليوسف من النساء السعوديات الأوائل، اللاتي طالبن بحقوق المرأة السعودية وتحررها. واشتهرت بدفاعها عن تمكين المرأة من قيادة السيارة. ونظمت حملة، جمعت خلالها توقيع أكثر من 14 ألف رجل وامرأة. كما كان لها عدة حملات أخرى، أهمها حملة تحت شعار "أنا ولية نفسي"، طالبت من خلالها إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السعودية. وتعرضت اليوسف للاعتقال عدة مرات، آخرها عام 2018 رفقة أسماء أخرى. إيمان ملوك


واعتقلت أكثر من عشر ناشطات عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارات في أيار/مايو العام الماضي قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة في هذا المجال. وتمّ لاحقا الإفراج عن بعضهن.

واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بعضهن آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة أعداء الدولة بينما وصفتهن وسائل الإعلام المحلية بـ"الخونة".

وتأتي هذه المحاكمات في وقت تسعى فيه السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ح.ز/ و.ب (د ب أ، رويترز) 

مختارات

عشر ناشطات سعوديات أمام القضاء بدون معرفة التهم

إنها أول محاكمة لعشر ناشطات سعوديات، أبرزهن لجين الهذلول، بعد مرور عام على اعتقالهن. ورغم أن الجلسة الأولى انتهت فإن التهم بقيت غير معروفة. شقيق الهذلول أكد في مقابلة خاصة مع DW تعرض أخته للتعذيب والتحرش الجنسي. (13.03.2019)  

السعودية ـ بدء محاكمة لجين الهذلول أمام "محكمة مختصة بقضايا الإرهاب"

كشفت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول عن موعد محاكمتها التي ستجري "أمام محكمة قضايا الإرهاب" دون محام أو لائحة اتهام محددة. يأتي ذلك رغم مطالبات حقوقية أممية بإطلاق سراحها، وبعد أيام من توبيخ دولي للسعودية. (11.03.2019)  

للمرة الأولى- بدء محاكمة ناشطات سعوديات اعتقلن قبل نحو عام

لأول مرة منذ اعتقالهن قبل ما يقرب من عام خضعت ناشطات سعوديات لمحاكمة في الرياض الأربعاء. وذكر شقيق الناشطة الشهيرة لجين الهذلول أن المحاكمة نقلت إلى المحكمة الجزائية بدلا من المحكمة الجزائية المتخصصة في الإرهاب. (13.03.2019)  

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

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