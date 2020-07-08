راية بنت الحسين تتزوج في بريطانيا دون زفاف ملكي

كانا يخططان لزواج ملكي فاخر في الأردن في هذا الربيع بمشاركة كبيرة من الأهل والأصدقاء، لكنهما قررا تأجيل حفل الزفاف حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. بيد أن المفاجأة كانت بأنهما عقدا قرانهما في لندن دون حفل زفاف تقليدي.

فقد تم عقد قران الأميرة راية بنت الحسين، الابنة الصغرى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين والأخت غير الشقيقة للملك الحالي عبد الله الثاني، على الصحفي البريطاني نيد دونوفان، حفيد الروائي الشهير روالد دال.

وشكرت الأميرة راية الجميع على تهانيهم بمناسبة الزواج من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر. كما كشفت فيلا تغريدتها أن قرار إقامة حفل الزواج في الأردن لاحقا، عندما يسمح الوضع بذلك، جاء "حفاظا على أمان عائلة الزوج المقيمين في بريطانيا".

ورغم بساطة مراسم عقد القران، ارتدت الأميرة راية بنت الحسين فستان زفاف أنيق اتسم بالجمال.

في المقابل ذكرت وسائل إعلام أردنية أن زفاف الأميرة راية تم بحضور والدتها الملكة نور الحسين وسفير الأردن في لندن بالإضافة إلى عائلة دونوفان، كما اقتصر الزفاف على مراسم بسيطة وحفل صغير وفقاً للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا.

وكانت الأميرة الأردنية قد تلقت تعليمها الجامعي بجامعتي أتلانتك وايدنبرغ في اسكتلندا، ولكنها تعرفت على زوجها الذي يدرس اللغة العربية خلال رحلة إلى الهند، وفقا لموقع دايلي ميل.

د.ب/ أ.ح