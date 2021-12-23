 رانغنيك يتطلع لرؤية حنبعل بشكل منتظم مع فريق مانشستر الأول | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.12.2021

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رياضة

رانغنيك يتطلع لرؤية حنبعل بشكل منتظم مع فريق مانشستر الأول

يتطلع الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إلى التحاق اللاعب التونسي الواعد والمتواجد بصفوف الشباب حنبعل المجبري بالفريق الأول بشكل دائم قبل نهاية العام الحالي.

حنبعل مجبري لاعب مانشستر يونايتد الواعد

حنبعل مجبري لاعب مانشستر يونايتد ..نجم تونسي واعد

نقل الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد اليوم الجمعة (24 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن مدرب الفريق الإنجليزي يتطلع إلى التحاق اللاعب التونسي الشاب حنبعل المجبري لتعزيز صفوف الفريق الأول. واستأنف حنبعل تدريباته مع الفريق أمس الخميس، عقب مشاركته مع المنتخب التونسي في كأس العرب التي احتضنتها قطر وخسر خلالها "نسور قرطاج" في المباراة النهائية أمام الجزائر بنتيجة (2/0) في الشوطين الإضافيين.

وقال رانغنيك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "تدرب حنبعل للمرة الأولى هنا منذ قدومي بعد عودته من كأس العرب، للأسف بالنسبة لنا وله سيغادرنا مرة أخرى للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم في شهر كانون الثاني / يناير المقبل". وقدم حنبعل (18 عاما) مستويات رائعة مع منتخب تونس خلال مباريات كأس العرب بقطر حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتين وساهم في وصول "نسور قرطاج" الى المباراة النهائية.

مدرب فريق مانشستر يونايتد رالف رانغنيك

يتطلع مدرب مانشستر يونايتد رالف رانغنيك إلى التحاق اللاعب التونسي الشاب حنبعل المجبري في صفوف الفريق الأول.

وتابع المدرب: "شاهدت المباراة النهائية قبل تبديله وأنا أدرك تماما أن لدينا لاعبا موهوبا آخر للغاية قادم من فريق الشباب، وأتمنى بعد نهائيات كأس أمم افريقيا أن يتمكن من التدرب معنا بشكل منتظم وأن يكون جزءا من مجموعتنا". وتعتمد سياسات رانغنيك على الالتزام بدعم المواهب الصاعدة من أكاديمية النادي، ومكن هذا بالدفع بلاعبين مثل تشارلي سافاج وزيدان اقبال وتادن مانجي وشولا شوريتير وانتوني ايلانجا، في أول ظهور لهم أمام فريق يانغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

وقال رانغنيك: "أعتقد أن هذا كان دائما جزءا من الحمض النووي للنادي، والأمر كان كذلك تحت قيادة السير أليكس فيرغسون خلال 27 عاما". وتابع المدرب: "الأمر لا يتعلق فقط بالشباب، يتعلق أيضا بالموهبة وامتلاك الشخصية والعقلية المناسبة. وإذا توفرت هذه الاشياء معا، فبالطبع سأشكر أكبر عدد ممكن من هؤلاء اللاعبين الشباب، لدينا بالفعل ثلاثة أو أربعة أو خمسة في فريقنا ومن المهم بالنسبة لي تطوير هؤلاء اللاعبين".

ع.ش/م.س (د ب أ)

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