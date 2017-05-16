 راموس يجهر لزواج ″أسطوري″ من حسناء إسبانية | عالم الرياضة | DW | 14.03.2019

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عالم الرياضة

راموس يجهر لزواج "أسطوري" من حسناء إسبانية

يستعد نجم ريال مدريد سيرجيو راموس لدخول القفص الذهبي. الدولي الإسباني يُحضر لزواج يتوقع أن يكون "أسطورياً" بمشاركة فرقة موسيقية عالمية، فيما عبرت زوجة راموس المستقبلية عن حماسها الشديد لارتداء ثوب الزفاف.

Fußballspieler Sergio Ramos und Freundin Pilar Rubio (picture-alliance/dpa/T. Goode)

صورة أرشيفية.

فوق المستطيل الأخضر، يُعد سيرجيو راموس واحداً من "أشرس" المدافعين في عالم الساحرة المستديرة، إذ حصل لاعب ريال مدريد على عدد قياسي من البطاقات الحمراء، وتسبب في تحطيم قلوب مشجعي "الميرنغي" في أكثر من مرة.

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يبدو أن المدافع الإسباني راموس لا يحظى بمكانة خاصة في قلوب مشجعي ريال مدريد فحسب، بل أيضاً لدى أخيه رينيه، الذي أهدى مدافع الأبيض الملكي هدية خاصة بمناسبة عيد ميلاده الـ32. ما هي؟ وكيف كان رد فعل راموس؟ (10.03.2018)

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لكن بعيداً عن كرة القدم، يبدو أن راموس لن يحطم قلب أقرب الناس إلى قلبه، فقد كشف موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سيرجيو راموس يستعد للزواج من المذيعة الإسبانية الحسناء بيلار روبيو في الخامس عشر من يونيو/ حزيران.

وسيعقد الثنائي قرانهما داخل كاتدرائية في مدينة إشبيلية، حيث تحتل هذه المدينة مكانة كبيرة في قلب راموس، الذي ولد فيها وتعلم فيها أبجديات كرة القدم. وبعد عقد القران، ستتواصل حفلة الزواج في العاصمة مدريد.

ويتوقع أن يكون حفل الزواج مميزاً للغاية وبحضور شخصيات معروفة جداً، إذ يشير موقع "ذا صن" إلى أن الفرقة الموسيقية المشهورة "AC/DC" أو فرقة الروك الأسطورية "إيروسميث" ستغني في حفل الزواج. وأضاف أن راموس وزوجته المستقبلية يخوضان منذ شهور مفاوضات لإقناع واحدة من هذه الفرق الموسيقية المشهورة للغناء في حفل زفافهما.

وتابع نفس المصدر أن سيرجيو راموس سيطلب من ضيوف حفل الزواج ترك هواتفهم المحمولة وكاميراتهم عند الباب من أجل المحافظة على الخصوصية، حيث يريد المدافع الإسباني أن يستمتع الضيوف بمراسم الزواج، وذلك من دون أن يصيبهم الخوف من إمكانية تصويرهم في الحفل.

Schweiz Zürich FiFA Preisverleihung Ballon d'OR Sergio Ramos (picture-alliance/dpa/W. Bieri)

راموس برفقة زوجته الحسناء.

وقال راموس: "سيكون حفل زفاف خاص...إنها لحظة خاصة بالنسبة لنا بعد تواجدنا معاً منذ فترة طويلة وتكوين أسرة رائعة تتكون من ثلاثة أطفال يملؤون حياتنا بالشغف". وأردف: "شعرنا أنها اللحظة المثالية من أجل عقد قراننا".

في المقابل، قالت بيلار روبيو: "سيحدث شيء كبير جداً في حفل الزفاف، لكنني لا أستطيع قول ما هو". وأضافت: "أنا متحمسة للغاية لارتداء ثوب الزفاف".

يشار إلى أن سيرجيو راموس كتب مؤخراً تغريدة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوضح فيها موقفه من عدة أمور مر بها ريال مدريد في الآونة الأخيرة. واعترف الدولي الإسباني أن بعض الأمور تطورت بطريقة "كارثية"، وذلك في إشارة إلى خروج ريال مدريد من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي.

ر.م/ ي.أ

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