راموس يجهر لزواج "أسطوري" من حسناء إسبانية

فوق المستطيل الأخضر، يُعد سيرجيو راموس واحداً من "أشرس" المدافعين في عالم الساحرة المستديرة، إذ حصل لاعب ريال مدريد على عدد قياسي من البطاقات الحمراء، وتسبب في تحطيم قلوب مشجعي "الميرنغي" في أكثر من مرة.

لكن بعيداً عن كرة القدم، يبدو أن راموس لن يحطم قلب أقرب الناس إلى قلبه، فقد كشف موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سيرجيو راموس يستعد للزواج من المذيعة الإسبانية الحسناء بيلار روبيو في الخامس عشر من يونيو/ حزيران.

وسيعقد الثنائي قرانهما داخل كاتدرائية في مدينة إشبيلية، حيث تحتل هذه المدينة مكانة كبيرة في قلب راموس، الذي ولد فيها وتعلم فيها أبجديات كرة القدم. وبعد عقد القران، ستتواصل حفلة الزواج في العاصمة مدريد.

ويتوقع أن يكون حفل الزواج مميزاً للغاية وبحضور شخصيات معروفة جداً، إذ يشير موقع "ذا صن" إلى أن الفرقة الموسيقية المشهورة "AC/DC" أو فرقة الروك الأسطورية "إيروسميث" ستغني في حفل الزواج. وأضاف أن راموس وزوجته المستقبلية يخوضان منذ شهور مفاوضات لإقناع واحدة من هذه الفرق الموسيقية المشهورة للغناء في حفل زفافهما.

وتابع نفس المصدر أن سيرجيو راموس سيطلب من ضيوف حفل الزواج ترك هواتفهم المحمولة وكاميراتهم عند الباب من أجل المحافظة على الخصوصية، حيث يريد المدافع الإسباني أن يستمتع الضيوف بمراسم الزواج، وذلك من دون أن يصيبهم الخوف من إمكانية تصويرهم في الحفل.

راموس برفقة زوجته الحسناء.

وقال راموس: "سيكون حفل زفاف خاص...إنها لحظة خاصة بالنسبة لنا بعد تواجدنا معاً منذ فترة طويلة وتكوين أسرة رائعة تتكون من ثلاثة أطفال يملؤون حياتنا بالشغف". وأردف: "شعرنا أنها اللحظة المثالية من أجل عقد قراننا".

في المقابل، قالت بيلار روبيو: "سيحدث شيء كبير جداً في حفل الزفاف، لكنني لا أستطيع قول ما هو". وأضافت: "أنا متحمسة للغاية لارتداء ثوب الزفاف".

يشار إلى أن سيرجيو راموس كتب مؤخراً تغريدة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوضح فيها موقفه من عدة أمور مر بها ريال مدريد في الآونة الأخيرة. واعترف الدولي الإسباني أن بعض الأمور تطورت بطريقة "كارثية"، وذلك في إشارة إلى خروج ريال مدريد من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي.

ر.م/ ي.أ