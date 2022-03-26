راموس محبط لاستبعاده من قائمة إسبانيا في كأس العالم

قال سيرجيو راموس مدافع إسبانيا إنه يشعر بالإحباط لاستبعاده من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم لكرة القدم بعد عودته لكامل لياقته بعد إصابة في ربلة الساق حرمته من اللعب بانتظام مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وأعلن لويس إنريكي مدرب إسبانيا قائمة الفريق لبطولة كأس العالم 2022 في قطر ، والمكونة من 26 لاعبا، والتي خلت من أصحاب الخبرة مثل راموس ولاعب الوسط تياجو ألكانتارا والمدافع ماركوس ألونسو والحارس ديفيد دي خيا.

وكتب راموس، البالغ عمره 36 عاما، والمنضم في العام الماضي لباريس سان جيرمان ، بعد قضاء 16 عاما مليئة بالألقاب مع ريال مدريد، خطابا عاطفيا للجماهير، بعد الفشل في الحصول على فرصة للعب في كأس العالم للمرة الخامسة.

وقال على إنستغرام "كرّست نفسي وجسدي وروحي للتعافي والعودة لمستواي الطبيعي ... ولحسن الحظ، أستطيع القول إنني استعدت مستواي مجددا هذا الموسم وأستمتع بكرة القدم".

وتابع راموس "كأس العالم؟ كانت بالطبع أحد أحلامي الكبرى التي أردت تحقيقها. كانت ستصبح المشاركة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ، سأشاهد البطولة من المنزل".

وفاز راموس بكأس العالم عام 2010 مع إسبانيا.

وواصل عن غيابه عن كأس العالم "الوضع قاس، لكن الشمس ستظل تشرق في الصباح. لن أغير أي شيء في نفسي أو في عقليتي أو شغفي أو التزامي أو جهدي أو إخلاصي في العمل".

وتلعب إسبانيا وديا مع الأردن يوم الخميس قبل افتتاح مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا. وستلعب أيضا مع ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة في قطر.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز)