 راموس محبط لاستبعاده من قائمة إسبانيا في كأس العالم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.11.2022

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رياضة

راموس محبط لاستبعاده من قائمة إسبانيا في كأس العالم

أعرب سيرجيو راموس مدافع إسبانيا عن شعوره بالإحباط لاستبعاده من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم بعد عودته لكامل لياقته عقب الإصابة. وكتب راموس خطابا عاطفيا للجماهير وقال "الوضع قاس، لكن الشمس ستظل تشرق في الصباح".

سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد السابق ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

بعد استبعاده.. سيرجيو راموس: كأس العالم في قطر كانت أحد أحلامي الكبرى.

قال سيرجيو راموس مدافع إسبانيا إنه يشعر بالإحباط لاستبعاده من قائمة منتخب بلاده لكأس العالم لكرة القدم بعد عودته لكامل لياقته بعد إصابة في ربلة الساق حرمته من  اللعب بانتظام مع باريس سان جيرمان  في الموسم الماضي.

وأعلن لويس إنريكي مدرب إسبانيا قائمة الفريق لبطولة كأس العالم 2022 في قطر ، والمكونة من 26 لاعبا، والتي خلت من أصحاب الخبرة مثل راموس ولاعب الوسط تياجو ألكانتارا والمدافع ماركوس ألونسو والحارس ديفيد دي خيا.

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وكتب راموس، البالغ عمره 36 عاما، والمنضم في العام الماضي لباريس سان جيرمان ، بعد قضاء 16 عاما مليئة بالألقاب مع ريال مدريد، خطابا عاطفيا للجماهير، بعد الفشل في الحصول على فرصة للعب في كأس العالم للمرة الخامسة.

وقال على إنستغرام "كرّست نفسي وجسدي وروحي للتعافي والعودة لمستواي الطبيعي ... ولحسن الحظ، أستطيع القول إنني استعدت مستواي مجددا هذا الموسم وأستمتع بكرة القدم".

وتابع راموس "كأس العالم؟ كانت بالطبع أحد أحلامي الكبرى التي أردت تحقيقها. كانت ستصبح المشاركة الخامسة لي، لكن لسوء الحظ، سأشاهد البطولة من المنزل".

وفاز راموس بكأس العالم عام 2010 مع إسبانيا.

وواصل عن غيابه عن كأس العالم "الوضع قاس، لكن الشمس ستظل تشرق في الصباح. لن أغير أي شيء في نفسي أو في عقليتي أو شغفي أو التزامي أو جهدي أو إخلاصي في العمل".

وتلعب إسبانيا وديا مع الأردن يوم الخميس قبل افتتاح مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا. وستلعب أيضا مع ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة في قطر.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز)

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  • لاعب المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

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    ومثل النجوم الإيطاليين السابقين، فإن أغلب الظن، أننا لن نرى "السلطان" زلاتان إبراهيموفيتش في كأس العالم كلاعب أبدًا بعدما بلغ الآن عامه الحادي والأربعين. وقد خسر قبل ذلك منتخب السويد في مرحلة "خروج المغلوب" (البلاي أوف) أمام منتخب بولندا. وحتى لو بلغ منتخب السويد كأس العالم 2026، سيكون عمر "إبرا" 45 عامًا. وحتى الآن لا يريد تحديد موعد لاعتزال الكرة.

  • نجم المنتخب النمساوي ديفيد ألابا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    ديفيد ألابا (30 عامًا)

    على مستوى الأندية تسير الأمور على ما يرام للمدافع الجوكر، الذي يلعب كقلب للدفاع وكمدافع أيسر وكخط وسط مدافع. فقد فاز مع بايرن مرتين بدوري أبطال أوروبا وبعد انتقاله إلى ريال مدريد 2021 تطور أكثر وفاز أيضًا بدوري الأبطال. لكن على مستوى الفريق الوطني يختلف الأمر فألابا هو قائد منتخب النمسا وخسر فريقه في مباراة "البلاي أوف" أمام ويلز. وكانت آخر مرة لتواجد منتخب النمسا في المونديال عام 1998 بفرنسا.

  • نجم المنتخب النرويجي إرلينغ هالاند

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    إرلينغ هالاند (22 عامًا)

    بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه غير المسبوق، يصف البعض النرويجي إرلينغ هالاند بالـ"مدمر" والفايكينغ، وأيضًا بـ"الهاكر" الذي يخترق دفاعات الخصوم بكل سهولة ليحقق أهدافه، مثلما يفعل الهاكر بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. خسارة فعلًا أننا لن نراه في مونديال الدوحة، فالنرويج لم تصل حتى إلى مرحلة "البلاي أوف". وكانت المباريات الفاصلة للنرويج في المجموعة التي ضمت هولندا وتركيا قد شهدت غياب هالاند.

  • نجم المنتخب المصري محمد صلاح

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    محمد صلاح (30 عامًا)

    كانت الآمال المصرية معلقة على "الملك المصري" و"فخر العرب" ليقود بلاده للمرة الثانية إلى المونديال القطري بعد دوره في الصعود لمونديال روسيا 2018. لكن النجم محمد صلاح خسر الرهان أمام زميله السابق في ليفربول ساديو مانيه، بعدما خسرت مصر بركلات الترجيح في "المرحلة الفاصلة". علمًا بأن صلاح الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم أضاع ركلته في داكار، بعدما تعرض لأشعة ليزر قوية من جماهير السنغال.

  • نجم منتخب الجزائر رياض محرز

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    رياض محرز (31 عامًا)

    كانت الجزائر تستعد للاحتفال بالصعود لمونديال قطر، لكن قبل انتهاء المباراة الفاصلة بثواني ضاع كل شيء عندما سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1، طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. وكانت الجزائر فازت بالذهاب خارج ملعبها 1- صفر. في مونديال البرازيل لعب محرز مباراة واحدة فقط. وربما في مونديال 2026 لن النجم المهاري، صاحب الألقاب الكثيرة المهمة مع منتخب بلده والفرق التي لعب لها، فسنه سيصبح 35 عامًا.

  • نجم منتخب الغابون بيير إمريك أوباميانغ

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    بيير إمريك أوباميانغ (33 عامًا)

    يعرفه عشاق الدوري الألماني، حينما كان يصول ويجول في دورتموند ويخطف لقب الهداف من ليفاندوفسكي. لكننا لن نرى أوباميانغ في الدوحة، فمنتخب الجابون جاء خلف مصر بفارق كبير في التصفيات. وكان أوباميانغ بعيدًا عن مستواه، عندما كان في أرسنال في ذلك الوقت. وبعد رحلة قصيرة إلى برشلونة عاد الغزال الغابوني إلى إنجلترا عبر بوابة تشيلسي. وفي بطولة العالم القادمة سيكون سنه 37 عامًا.

  • نجم المنتخب الغيني نبي كيتا

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    نبي كيتا (27 عامًا)

    من النجوم الأفارقة العالميين الذين لن نراهم في مونديال الدوحة، النجم الغيني نبي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. فقد حل منتخب بلاده في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، خلف المغرب وغينيا بيساو. كما لم يستطع كيتا، الذي يخرج من إصابة إلى أخرى، مساعدة بلده كثيرا في البطولة الأفريقية بالكاميرون بداية العام الجاري وخرجت غينيا من ثمن النهائي.

  • القناص البوسني إدين دجيكو

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    نجوم آخرون مثل جيكو

    وإضافة إلى النجوم السابقين، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المستوى العالمي، الذين لن نراهم في مونديال الدوحة مثل حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتليتكو مدريد، والحارس المجري بيتر غولاتشي، حارس لايبزيغ، والقناص البوسني إدين دجيكو الفائز بالدوري الألماني والانجيلزي، والنجم التركي هاكان تشالان أوغلو ونجوم الكرة اللاتينية مثل خاميس رودريغز وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز. إعداد: صلاح شرارة

  • Bundesliga I Schalke v BVB

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    رويس - نجم لامع صاحب أسوأ حظ

    كلما جاءت بطولة كبيرة، يغيب ماركو رويس عن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.؟ تكرر هذا الأمر كثيرا، سواء في نهائيات كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية. وهو أمر يحز في نفس قائد بوروسيا دورتموند، الذي يغيب عن مونديال 2022، بعد إصابته في الدوري أمام شالكه في سبتمبر/أيلول.

  • Champions League I Liverpool v RB Leipzig

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    البرتغالي دييغو جوتا

    يغيب نجم ليفبرول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته خلال مواجهة القمة في الدوري أمام مانشستر سيتي. النجم البرتغالي (25 عاما) يعتبر أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة المنتخب البرتغالي.

  • Fussball WM 2018 Finale | Frankreich Kroatien - Paul Pogba mit Pokal

    جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022

    إصابة بطل العالم

    كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج فرنسا بلقب مونديال 2018. ولكنه لن يتمكن من المساهمة مع كتيبة "الديوك" في حملة الدفاع عن اللقب، حيث سيغيب بول بوغبا، ندم يوفنتوس الإيطالي، عن مونديال قطر، بسبب الإصابة أيضا. كما تعرف التسكيلة الفرنسية غياب متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي بسبب الإصابة.


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