 راقصة تتحدى الشلل | يوروماكس | DW | 12.03.2023

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يوروماكس

راقصة تتحدى الشلل

كانت صوفي هاوينهيرم في طريقها لتصبح راقصة محترفة عندما وقعت المأساة، واضطرت لإجراء عملية جراحية في ظهرها، أُصيبت بعدها بشلل نصفي. لكن هذا لم يحد من تصميمها على تحقيق حلمها.

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