راقصة تتحدى الشلل

عقبات ومصاعب تواجه سياسة ألمانيا النسوية في أفريقيا!

تريد ألمانيا توفير استراتيجيات تمكن للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم من نيل حقوقهن، لا سيما في أفريقيا، بيد أن الاحتياجات في القارة السمراء كبيرة، كما أن دعم هذه القضايا قد يكون مثيرا للجدل داخل المجتمع الأفريقي.