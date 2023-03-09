راقصة تتحدى الشلل

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كانت صوفي هاوينهيرم في طريقها لتصبح راقصة محترفة عندما وقعت المأساة، واضطرت لإجراء عملية جراحية في ظهرها، أُصيبت بعدها بشلل نصفي. لكن هذا لم يحد من تصميمها على تحقيق حلمها.
تملك الأطعمة المصنعة غير المفيدة سمعة سيئة خصوصا منها الموجهة للأطفال. في ألمانيا الجدل كبير، ففيما تريد الوزارة المعنية منع الإعلانات عن هذه الأطعمة، تعترض الجمعية الألمانية للغذاء وشركات صناعات الغذاء على ذلك.
تريد ألمانيا توفير استراتيجيات تمكن للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم من نيل حقوقهن، لا سيما في أفريقيا، بيد أن الاحتياجات في القارة السمراء كبيرة، كما أن دعم هذه القضايا قد يكون مثيرا للجدل داخل المجتمع الأفريقي.
يربط كثيرون بين ارتفاع حرارة الأذنين وتحول لونهما إلى اللون الأحمر وبين الإصابة بالزكام. لكنهما تعملان مثل "جهاز إنذار" بجسمك يحذرك من مشاكل صحية عديدة قد تصيبك مع التقدم في السن.
يتعين على الحكومة الألمانية توفير المال في ظل ارتفاع فاتورة الحرب في أوكرانيا، لكن الحكومة تواجه معضلة تتمثل في الأولويات. هل تكون الأولوية للسياسات الاجتماعية والدعم الدولي أم للتسليح حفاظا على الأمن الخارجي؟
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