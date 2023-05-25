صحتك بين يديك

راقصة تتحدى الشلل النصفي

أصيبت صوفي هاونهيرم بشلل نصفي، بعدما اضطرت لإجراء جراحة في ظهرها. لكن هذا التغيير القسري على حياتها لم يقف عائقا أمام إرادتها، إذ تمكنت اليوم من تحقيق حلمها في أن تصبح راقصة محترفة.