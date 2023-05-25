 راقصة تتحدى الشلل النصفي | صحتك بين يديك | DW | 25.05.2023

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صحتك بين يديك

راقصة تتحدى الشلل النصفي

أصيبت صوفي هاونهيرم بشلل نصفي، بعدما اضطرت لإجراء جراحة في ظهرها. لكن هذا التغيير القسري على حياتها لم يقف عائقا أمام إرادتها، إذ تمكنت اليوم من تحقيق حلمها في أن تصبح راقصة محترفة.

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This handout photo released on October 31, 2018 by the Federal Polytechnique School of Lausanne (EPFL)/ The Lausanne University Hospital (CHUV) shows David Mzee, who suffered full paralysis of his left leg after an accident in 2010, at the Lausanne University Hospital in Spring 2018. - A breakthrough treatment involving electrical stimulation of the spine has enabled paralysed patients to walk again, apparently reactivating nerve connections and providing hope for people even years after accidents. David Mzee, 28, can walk for up to two hours with a walker using electrical stimulation, or take steps over shorter distances by himself, after the five-month programme. (Photo by EPFL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /EPFL/CHUV - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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