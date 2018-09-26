رافعة ألمانية سُرقت في شتوتغارت وظهرت في الإسكندرية

في قصة اختفاء الرافعة الألمانية، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات المصرية لم تتحرك بخصوص حادثة الرافعة، التي اختفت بطريقة غريبة من ألمانيا وظهرت في الإسكندرية المصرية.
وكانت الرافعة الألمانية التي تزن 48 طناً، ويبلغ ثمنها 200 ألف يورو قد اختفت في 19 آذار/ مارس 2018 من مكان كانت مركونة فيه بمدينة شتوتغارت الألمانية، وبعد أن تقدم مالكها في اليوم التالي ببلاغ للسلطات المحلية عن اختفائها تم إخبار كافة الموانئ البحرية والبرية في ألمانيا بمواصفاتها لضبطها وإعادتها إلى أصحابها. غير أن السلطات الألمانية لم تتمكن على مدى 3 أشهر من العثور عليها قبل أن تظهر الرافعة بشكل مفاجئ في ميناء الإسكندرية في مصر في حزيران/ يونيو الماضي.
وقال راينر شميد من الشركة المتضررة إن الرافعة قد لا تعود أبدا إلى ألمانيا. فوفقاً لشميد، قام اللصوص ببيع الرافعة بعد الاستيلاء عليها وتهريبها، وهي الآن في حوزة شركة مصرية قيد الاستخدام. وأضاف شميد أن السلطات المصرية لم تبادر بأي فعل لإعادة الرافعة إلى ألمانيا. وذلك حسب ما نشره موقع ( شتوتغارتر تسايتونغ) الألماني.
وأوضح شميد أنه "لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن السلطات المصرية ستتدخل لإعادة الرافعة إلى ألمانيا". فالوضع القانوني في مصر معقد وفي بعض المناطق غير قابل للمقارنة مع القانون الألماني، وفقاً لما نشره موقع ( إس في آر) الألماني.
وتسببت سرقة الرافعة من مقر الشركة بإثارة ضجة في جميع أنحاء ألمانيا في شهر آذار/ مارس. وتهتم شركة التأمين في الوقت الحالي بمتابعة القضية.
ر.ض
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.
-
أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا
سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية
الكاتب: زمن البدري