 رافعة ألمانية سُرقت في شتوتغارت وظهرت في الإسكندرية | عالم المنوعات | DW | 26.09.2018

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منوعات

رافعة ألمانية سُرقت في شتوتغارت وظهرت في الإسكندرية

رافعة تزن 48 طناً سرقت من ألمانيا لتظهر بعد عدة أشهر في مصر. غير أن السلطات المصرية لم تقم بما يكفي لإعادة الرافعة إلى مالكها الحقيقي في ألمانيا أو معرفة كيفية دخولها إلى مصر، حسب الشركة المالكة للرافعة.

Diebe mit tonnenschweren Kran unterwegs (picture-alliance/dpa/Hermann Paule GmbH & Co.KG)

في قصة اختفاء الرافعة الألمانية، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات المصرية لم تتحرك بخصوص حادثة الرافعة، التي اختفت بطريقة غريبة من ألمانيا وظهرت في الإسكندرية المصرية.

مختارات

حذرت الشرطة البريطانية من خدعة خطيرة يلجأ إليها اللصوص وتمكنهم من فتح أبواب السيارات الفاخرة بسهولة شديدة وسرقتها في غضون ثوان معدودة. هذه العملية تتم وأنت جالس في بيتك ولا تستشعر أي خطر! (02.04.2018)

تعرض ألكسندر غاولاند زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، لسرقة ملابسه خلال السباحة في بحيرة جنوب غرب العاصمة برلين. فهل هناك دوافع سياسية وراء السرقة، خاصة وأن غاولاند من الشخصيات المثيرة للجدل في البرلمان الألماني؟ (06.06.2018)

وكانت الرافعة الألمانية التي تزن 48 طناً، ويبلغ ثمنها 200 ألف يورو قد اختفت في 19 آذار/ مارس 2018 من مكان كانت مركونة فيه بمدينة شتوتغارت الألمانية، وبعد أن تقدم مالكها في اليوم التالي ببلاغ للسلطات المحلية عن اختفائها تم إخبار كافة الموانئ البحرية والبرية في ألمانيا بمواصفاتها لضبطها وإعادتها إلى أصحابها. غير أن السلطات الألمانية لم تتمكن على مدى 3 أشهر من العثور عليها قبل أن تظهر الرافعة بشكل مفاجئ  في ميناء الإسكندرية في مصر في حزيران/ يونيو الماضي.

وقال راينر شميد من الشركة المتضررة إن الرافعة قد لا تعود أبدا إلى ألمانيا. فوفقاً لشميد، قام اللصوص ببيع الرافعة بعد الاستيلاء عليها وتهريبها، وهي الآن في حوزة شركة مصرية قيد الاستخدام. وأضاف شميد أن السلطات المصرية لم تبادر بأي فعل لإعادة الرافعة إلى ألمانيا. وذلك حسب ما نشره موقع ( شتوتغارتر تسايتونغ) الألماني.

وأوضح شميد  أنه "لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن السلطات المصرية ستتدخل لإعادة الرافعة إلى ألمانيا". فالوضع القانوني في مصر معقد وفي بعض المناطق غير قابل للمقارنة مع القانون الألماني، وفقاً لما نشره موقع ( إس في آر) الألماني.

وتسببت سرقة الرافعة من مقر الشركة بإثارة ضجة في جميع أنحاء ألمانيا في شهر آذار/ مارس. وتهتم شركة التأمين في الوقت الحالي بمتابعة القضية.

ر.ض

  • Symbolbild Autodiebstahl

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    يحرص اللصوص على سرقة سيارات غالية الثمن وتلك التي يصعب تقفي أثرها من قبل الشركات المصنعة. وذكرت أخر إحصائية للسيارات المسروقة في ألمانيا أن نحو 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، وذلك حسب إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية. وفي ما يلي قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة.

  • Bildergalerie Autosalon Paris 2014

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    اللصوص لا يضيعون أوقاتهم في سرقة سيارات لا قيمة لها أو لا يمكن بيعها بسهولة في السوق السوداء أو التي يمكن تتبعها عبر أجهزة الملاحة. سيارات فورد قبعت في المركز الثامن في القائمة ويسرق منها أكثر من 570 سيارة سنويا.

  • Opel Corsa OPC 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات أوبل في المركز السابع. ويسرق منها أكثر من 630 سيارة سنويا. هذه الإعداد ليست بالقليلة مقارنة مع إجمالي عدد السيارات المسروقة سنويا، والتي تصل إلى 19 ألف سيارة.

  • Japan Auto Toyota ruft Autos zurück RAV4

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أعداد سيارات تويوتا اليابانية ليست بالكثيرة في ألمانيا، رغم ذلك احتلت المركز السادس في السيارات التي يفضلها اللصوص، ربما بسبب امتلاكها أنظمة أمن بسيطة نسبيا مقارنة بالسيارات الألمانية؟

  • Präsentation des Citigo von Skoda

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    أزداد الطلب على سيارات سكودا في الآونة الأخيرة، ولذلك يفضلها لصوص السيارات أيضا. أكثر من 750 سكودا تسرق كل عام في ألمانيا.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    احتلت السيارات الفاخرة المراكز المتقدمة في القائمة، فمرسيدس حاءات في المركز الرابع ويسرق منها أكثر من 1000 سيارة سنويا.

  • BMW X6M bei der LA Auto Show

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات بي أم دبليو تلاقي رواجا وطلبا كبيرا عليها، وخاصة من قبل عشاق سيارات السرعة وكذاك لصوص السيارات. وحازت سيارات بي أم دبليو على المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر تعرضا للسرقة في ألمانيا، ويسرق منها سنويا أكثر من 2700 سيارة.

  • Audi Q3

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    تعد سيارات أودي من السيارات الفاخرة وباهظة الثمن في سوق السيارات الألمانية، ولذلك يحرص اللصوص على سرقتها. نحو 3 آلاف سيارة من هذه الماركة تسرق سنويا، رغم أنظمة الأمان المتطورة فيها.

  • Bildergalerie Detroit Autosalon 2015

    أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

    سيارات فولكسفاغن يحبها الصغار والكبار ويفضلها اللصوص. وتربعت سيارات فولكس فاغن على عرش السيارات الأكثر مبيعاً في ألمانيا، بالإضافة إلى قائمة أكثر السيارات تعرضا للسرقة. ويسرق منها سنويا نحو 6 آلاف سيارة، وفق إحصائيات رابطة شركات تأمين السيارات في ألمانيا والتي نشرها موقع جريدة "فرانكفورتر ألغيمانية تسايتونغ" الألمانية

    الكاتب: زمن البدري


 

 

مختارات

أكثر السيارات تعرضا للسرقة في ألمانيا

حوالي 19 ألف سيارة تسرق سنويا في ألمانيا، ويحرص اللصوص على اختيار سياراتهم المفضلة بعناية. ولذلك تحظى بعض الموديلات بالاهتمام من قبل اللصوص وخاصة السيارات غالية الثمن والتي تلاقي رواجا كبيرا في السوق أو التي يسهل سرقتها. (24.06.2015)  

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