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راس السنة الآشورية

يحتفل المسيحيون في مدينة دهوك العراقية برأس السنة الاشورية او ما يسمى بعيد اكيتو ، وبدأ الإحتفال بهذا العيد بمسيرة شعبية في المدينة شارك فيها اكثر من 25 الف شخص من الاشوريين والسريان والكلدان قادمين من مختلف المناطق العراقية ومن دول المهجر.