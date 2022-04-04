راس السنة الآشورية

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يحتفل المسيحيون في مدينة دهوك العراقية برأس السنة الاشورية او ما يسمى بعيد اكيتو ، وبدأ الإحتفال بهذا العيد بمسيرة شعبية في المدينة شارك فيها اكثر من 25 الف شخص من الاشوريين والسريان والكلدان قادمين من مختلف المناطق العراقية ومن دول المهجر.
تتسارع جهود العراق في إعادة بناء الكنائس التي دُمرت على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" ، لعلها تبعث برسالة أمل لمسيحيي بلاد الرافدين للعودة إلى ديارهم والشعور بالأمان في بلادهم.
تسبب تأخر وانقطاع المرتبات بخروج تظاهرات في بلدات وقرى في السليمانية لأيام متتالية ضد سلطات إقليم كردستان وأحزابه الكبرى، لكن خبراء يقولون إن الأزمة أعمق ذلك بكثير، فهل يشهد إقليم كردستان العراق "ربيعا كرديا"؟
انتقد نشطاء أكراد عراقيون اعتقال الصحفي شيروان شيرواني، رئيس تحرير صحيفة "باشور" المعروفة بتحقيقاتها في جرائم الفساد في إقليم كردستان العراق. فيما طالبت منظمات صحفية عالمية بإطلاق سراحه أو توجيه تهم واضحة بحقه.
بعد سوريا وليبيا فتحت تركيا جبهة ثالثة بشمال العراق. لعبة الكر والفر بين الأتراك وحزب العمال الكردستاني باتت مشهدا معتادا بالمنطقة، غير أن توقيت وحجم الهجوم دفع مراقبين ألمان للتدقيق في النوايا غير المعلنة لأردوغان.
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