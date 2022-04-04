 راس السنة الآشورية | DW الأخبار | DW | 05.04.2022

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راس السنة الآشورية

يحتفل المسيحيون في مدينة دهوك العراقية برأس السنة الاشورية او ما يسمى بعيد اكيتو ، وبدأ الإحتفال بهذا العيد بمسيرة شعبية في المدينة شارك فيها اكثر من 25 الف شخص من الاشوريين والسريان والكلدان قادمين من مختلف المناطق العراقية ومن دول المهجر.

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