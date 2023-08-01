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منوعاتجامايكا

راستا غراسي - والمعالجون بالأعشاب الجامايكيون

٣٠ أغسطس ٢٠٢٣

موسيقى الريغي والماريوانا والشعر ذو الضفائر المجعدة، هذه هي الصورة الشائعة عن أتباع الديانة الرستفارية في جامايكا. لكن الراستا الجامايكيين يعيشون حياة محبّة ومراعية للطبيعة، ولدى الكثيرين منهم معرفة معمّقة بالنباتات وخصائصها العلاجية.

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نشأت الراستافارية قبل 100 عام تقريبا في جامايكا كحركة تحرّر عند السود. وحياة معتنقيها ذات الصلة الوثيقة بالطبيعة أعادت لها الجاذبية في نظر الكثيرين من الأجيال الشابة حول العالم. في شرق جامايكا، عند سفوح الجبال الزرقاء، تحلم غريسي وأصدقاؤها بحياة أفضل. غريسي امرأة مفعمة بالطاقة تعتنق الرستفارية وتهوى تأدية موسيقى الراب، وتريد أن تفتتح محل خضروات في قريتها يراعي قواعد الاستدامة الخاصة بالراستافاريين. تعيش غريسي مع ابنتها آنا البالغة من العمر عشرة أعوام في قرية صغيرة عدد سكانها 400 نسمة، وتعيش ابنتها الكبرى عند حماتها في كينغستون. غريسي لا تملك ما يكفي من المال لإعالة ابنتيها، وهذه حال شائعة في جامايكا، لكنها تحلم بافتتاح محل خضروات صغير في قريتها، يتوافق مع قواعد الاستدامة الموجودة في العقيدة الرستفارية. تعمل غريسي حاليا بائعة وتقود أسبوعيا شاحنة محمّلة بالموز وجوز الهند ومحاصيل الموسم إلى سوق في مدينة كينغستون. تشتري بضاعتها من مزارعين بالدَين. ولا يغطي ربحها سوى كلفة الأساسيات. لكنها تعيش وفقا لشعار جدّتها: "ساعد نفسك أولاً، حينها ستأتيك المساعدة من الآخرين." صديقا غريسي كواكو وروبرت يطلقان على نفسيهما اسم "ولدا الجدّة" ففي طفولتيهما كانا يبحثان مع جدتيهما عن النباتات الطبية في الغابات المطيرة. راستا كواكو من أفضل المعالجين النباتيين، كما يقول روبرت. عندما لا يكون برفقة كواكو، يقود روبرت سيارة أجرة مشتركة، كما يساعد غريسي أثناء بحثها عن مواد بناء بأسعار مناسبة. حلم غريسي الكبير إنشاء متجر صغير بجانب بيتها. وتأمل في استخدام العائدات لإعادة ابنتها الكبرى سيلاسيا إلى المنزل. كواكو وروبرت يطاردان أحلامهما في أعماق الغابات المطيرة. فهما يرغبان بالعثور على جذر شجرة شديد التميز اسمه: "قوة أربعة رجال". الجذر، الذي يتألف من أربعة عروق على شكل قلب، مطلوب عالميا لتقوية الجهاز المناعي وكمنشط جنسي طبيعي. كواكو يحتاجه ليتمكّن من إعداد أكسير الحياة الخاص به. يقدّم الفيلم الوثائقي إطلالة على عالم يؤكّد على قيمة الحياة وحب الطبيعة، وذلك في مجتمع لديه ما يقدم للبشر، أكثر من مجرد موسيقى الريغي.

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