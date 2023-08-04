 راستا غراسي - والمعالجون بالأعشاب الجامايكيون | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

راستا غراسي - والمعالجون بالأعشاب الجامايكيون

موسيقى الريغي والماريوانا والشعر ذو الضفائر المجعدة، هذه هي الصورة الشائعة عن أتباع الديانة الرستفارية في جامايكا. لكن الراستا الجامايكيين يعيشون حياة محبّة ومراعية للطبيعة،

Stills aus: Rasta Gracie und Jamaikas Heiler

ولدى الكثيرين منهم معرفة معمّقة بالنباتات وخصائصها العلاجية.

Stills aus: Rasta Gracie und Jamaikas Heiler

نشأت الراستافارية قبل 100 عام تقريبا في جامايكا كحركة تحرّر عند السود. وحياة معتنقيها ذات الصلة الوثيقة بالطبيعة أعادت لها الجاذبية في نظر الكثيرين من الأجيال الشابة حول العالم.

في شرق جامايكا، عند سفوح الجبال الزرقاء، تحلم غراسي وأصدقاؤها بحياة أفضل. غراسي امرأة مفعمة بالطاقة تعتنق الرستفارية وتهوى تأدية موسيقى الراب، وتريد أن تفتتح محل خضروات في قريتها يراعي قواعد الاستدامة الخاصة بالراستافاريين.

Stills aus: Rasta Gracie und Jamaikas Heiler

تعيش غراسي مع ابنتها آنا البالغة من العمر عشرة أعوام في قرية صغيرة عدد سكانها 400 نسمة، وتعيش ابنتها الكبرى عند حماتها في كينغستون. غراسي لا تملك ما يكفي من المال لإعالة ابنتيها، وهذه حال شائعة في جامايكا، لكنها تحلم بافتتاح محل خضروات صغير في قريتها، يتوافق مع قواعد الاستدامة الموجودة في العقيدة الرستفارية.  

 

Doku Rasta Gracie und Jamaikas Heiler

تعمل غراسي حاليا بائعة وتقود أسبوعيا شاحنة محمّلة بالموز وجوز الهند ومحاصيل الموسم إلى سوق في مدينة كينغستون. تشتري بضاعتها من مزارعين بالدَين. ولا يغطي ربحها سوى كلفة الأساسيات. لكنها تعيش وفقا لشعار جدّتها: "ساعد نفسك أولاً، حينها ستأتيك المساعدة من الآخرين."


Doku Rasta Gracie und Jamaikas Heiler

صديقا غراسي كواكو وروبرت يطلقان على نفسيهما اسم "ولدا الجدّة" ففي طفولتيهما كانا يبحثان مع جدتيهما عن النباتات الطبية في الغابات المطيرة. راستا كواكو من أفضل المعالجين النباتيين، كما يقول روبرت. عندما لا يكون برفقة كواكو، يقود روبرت سيارة أجرة مشتركة، كما يساعد غراسي أثناء بحثها عن مواد بناء بأسعار مناسبة.

Stills aus: Rasta Gracie und Jamaikas Heiler

حلم غراسي الكبير إنشاء متجر صغير بجانب بيتها. وتأمل في استخدام العائدات لإعادة ابنتها الكبرى سيلاسيا إلى المنزل. كواكو وروبرت يطاردان أحلامهما في أعماق الغابات المطيرة. فهما يرغبان بالعثور على جذر شجرة شديد التميز اسمه: "قوة أربعة رجال". الجذر، الذي يتألف من أربعة عروق على شكل قلب، مطلوب عالميا لتقوية الجهاز المناعي وكمنشط جنسي طبيعي. كواكو يحتاجه ليتمكّن من إعداد أكسير الحياة الخاص به. يقدّم الفيلم الوثائقي إطلالة على عالم يؤكّد على قيمة الحياة وحب الطبيعة، وذلك في مجتمع لديه ما يقدم للبشر، أكثر من مجرد موسيقى الريغي. 
 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023– 22:15 UTC
الخميس 31 أغسطس/آب 2023– 01:15 UTC
الخميس 31 أغسطس/آب 2023 – 03:00 UTC
الخميس 31 أغسطس/آب 2023 – 05:15 UTC
الخميس 31 أغسطس/آب 2023 – 09:15 UTC
السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 – 06:15 UTC
السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023– 10:15 UTC
السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023– 15:15 UTC
السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023– 23:15 UTC
الأحد 03 سبتمبر/أيلول 2023– 13:15 UTC
الأحد 03 سبتمبر/أيلول 2023– 19:15 UTC
الإثنين 04 سبتمبر/أيلول 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 05  سبتمبر/أيلول 2023– 11:15 UTC

الجزائر UTC +1

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