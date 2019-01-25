رابيو يلجأ لسلاح السخرية في صراعه مع سان جيرمان

ليس خافياً أن علاقة النجم الفرنسي أدريان رابيو مع فريقه باريس سان جيرمان قد وصلت إلى الباب المسدود، فقد رفض رابيو في أكثر من مرة تجديد عقده مع النادي، ويفضل بذلك خوض تجربة كروية جديدة خارج عاصمة الأنوار باريس.

وبعدما ضغط الفريق الباريسي بقوة على متوسط الميدان الموهوب، من أجل إقناعه بالتخلي عن قرار الرحيل، لجأ باريس سان جيرمان إلى طرق وصفتها الصحافة الفرنسية في أكثر من مرة بـ"الانتقامية" مثل تجميد مشاركته مع الفريق الأول منذ منتصف (ديسمبر/كانون الأول 2018) أو دفع رابيو للتدرب مع الفريق الرديف.

ويضغط رابيو أيضاً بالقوة بهدف الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، التي ستنتهي بعد ستة أيام فقط، حيث لجأ النجم الفرنسي إلى سلاح السخرية في صراعه مع الفريق الباريسي، وفق ما أشار إليه موقع "لو 10 سبورت".

وأوضح الموقع الفرنسي أن رابيو، يستفز بشكل صريح إدارة باريس سان جيرمان، إذ نشر النجم الفرنسي صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو في صالة التدرب، وعلق عليها "اعمل بجد، العب بجد، اعمل بجد فقط".

ويظهر في الصورة أيضاً كل من لاعب باريس سان جيرمان أنطوان بيرنيدي وياسين عدلي، اللذان يلقيان نفس معاملة أدريان رابيو، بسبب رفضهما تجديد عقدهما مع باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد أشارت سابقاً إلى أن جماهير باريس سان جيرمان انقلبت على أدريان رابيو، وتطالب برحيله عن الفريق، فيما يبدو أن برشلونة هو الفريق الأقرب لخطف النجم الفرنسي الشاب.