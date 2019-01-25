 رابيو يلجأ لسلاح السخرية في صراعه مع سان جيرمان | عالم الرياضة | DW | 26.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

رابيو يلجأ لسلاح السخرية في صراعه مع سان جيرمان

وصلت العلاقة بين أدريان رابيو وفريقه باريس سان جيرمان إلى الباب المسدود. النجم الفرنسي الشاب لجأ إلى سلاح السخرية في صراعه مع النادي الباريسي، من أجل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية، فيما يبدو برشلونة الأقرب لضم رابيو.

Paris Saint Germain v AS Monaco - Ligue 1 - Adrien Rabiot (picture-alliance/NurPhoto/M. Taamallah)

صورة أرشيفية.

ليس خافياً أن علاقة النجم الفرنسي أدريان رابيو مع فريقه باريس سان جيرمان قد وصلت إلى الباب المسدود، فقد رفض رابيو في أكثر من مرة تجديد عقده مع النادي، ويفضل بذلك خوض تجربة كروية جديدة خارج عاصمة الأنوار باريس.

مختارات

بعدما كان هدفاً أساسياً لفريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أوضحت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل، يمتلك كلمة السر في بقاء لاعبه أدريان رابيو مع الفريق الباريسي من عدمه. (02.10.2018)

ذكرت تقارير صحفية أن انتقال نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو المرتقب إلى برشلونة، قد يعقد من مهمة النادي الكتالوني في الظفر بخدمات لاعب أياكس دي يونغ، فيما يستعيد باريس سان جيرمان لنصب شباكه حول الموهوب الهولندي. (01.01.2019)

وبعدما ضغط الفريق الباريسي بقوة على متوسط الميدان الموهوب، من أجل إقناعه بالتخلي عن قرار الرحيل، لجأ باريس سان جيرمان إلى طرق وصفتها الصحافة الفرنسية في أكثر من مرة بـ"الانتقامية" مثل تجميد مشاركته مع الفريق الأول منذ منتصف (ديسمبر/كانون الأول 2018) أو دفع رابيو للتدرب مع الفريق الرديف.

ويضغط رابيو أيضاً بالقوة بهدف الرحيل عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية، التي ستنتهي بعد ستة أيام فقط، حيث لجأ النجم الفرنسي إلى سلاح السخرية في صراعه مع الفريق الباريسي، وفق ما أشار إليه موقع "لو 10 سبورت".

وأوضح الموقع الفرنسي أن رابيو، يستفز بشكل صريح إدارة باريس سان جيرمان، إذ نشر النجم الفرنسي صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وهو في صالة التدرب، وعلق عليها "اعمل بجد، العب بجد، اعمل بجد فقط".

ويظهر في الصورة أيضاً كل من لاعب باريس سان جيرمان أنطوان بيرنيدي وياسين عدلي، اللذان يلقيان نفس معاملة أدريان رابيو، بسبب رفضهما تجديد عقدهما مع باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد أشارت سابقاً إلى أن جماهير باريس سان جيرمان انقلبت على أدريان رابيو، وتطالب برحيله عن الفريق، فيما يبدو أن برشلونة هو الفريق الأقرب لخطف النجم الفرنسي الشاب.

  • Jan Ullrich erklimmt für das Team T-Mobile bei der Tour de Suisse 2005 per Rennrad einen Anstieg bei Ulrichen (Foto: AP Photo/Keystone, Eddy Risch)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    يان أولريش.. المنشطات

    يُعد يان أولريش واحداً من أنجح سائقي الدراجات الهوائية الألمان، ويُعتبر أولريش الألماني الوحيد الذي فاز بسباق فرنسا للدراجات وذلك في عام 1997. زيادة على ذلك، فاز يان بذهبية سباق الدراجات في أولمبياد سيدني سنة 2000. بيد أن مرحلة هبوط أولريش بدأت خلال مسيرته الرياضية، إذ تعاطى المنشطات مرات عديدة.

  • Der ehemalige Radrennfahrer Jan Ullrich spricht 2014 nach einem Gerichtsprozess in Thurgau in der Schweiz zur Presse (Foto: picture-alliance/Keystone/Gian Ehrenzeller)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    في أغسطس/ أب 2018 اعتقلت السلطات الألمانية يان أولريش في مدينة فرانكفورت. ومن المفترض أن البطل الألماني السابق خنق سيدة مرافقة له في غرفة الفندق. وكانت الشرطة قد اعتقلت أولريش سنة 2014 بعد أصابته شخصين خلال سياقته السيارة وهو في حالة سكر.

  • Marion Jones sprintet mit hochgerissenen Armen als erste über die Zielline im Olympiastadion von Sydney (Foto: picture-alliance/dpa/J. Haynes)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    ماريون جونز نجمة أولمبياد سيدني

    بطلة العالم سابقا، التي تألقت بشدة في أولمبياد سيدني 2000. فقد فازت البطلة الأمريكية بثلاث ميداليات ذهبية في سباقات السرعة 100 و 200 متر والتتابع 4 مرات 400 متر. زيادة على برونزيتي التتابع 4 مرات 100 متر، وكذلك القفز الطويل.

  • Marion Jones steht vor dem Gerichtsgebäude in White Planes, New York, und spricht zu den Medien (Foto: picture-alliance/epa/P. Foley)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سجن وسحب الميداليات

    اعترفت ماريون جونز عام 2007 أمام محكمة في نيويورك، بتعاطيها مواد منشطة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بسيدني صيف 2000، وأضافت أنها كذبت أيضاً على المحققين. حكم على العداءة الأمريكية الشهيرة بالسجن ستة أشهر، وجردت اللجنة الأولمبية الدولية جونز من ميدالياتها.

  • Lance Armstrong fährt bei der Tour de France 2002 im gelben Trikot vor dem Arc de Triumph über denn Camps Élysées (Foto: picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    لانس أرمسترونغ بطل سباق فرنسا

    نجح لانس أرمسترونغ في هزيمة مرض السرطان. سيطر الدراج الأمريكي على سباق فرنسا للدراجات، وفاز به سبع مرات على التوالي بين 1999 و 2005.

  • Lance Armstrong bei einem Interview 2011 in Austin Texas (Foto: picture-alliance/AP/T. Nguyen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    سقوط رياضي

    رافقت شائعات تعاطي المنشطات لانس أرمسترونغ طيلة مسيرته الرياضية، لأن إنجازاته كانت تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر. سنة 2012 جرده الاتحاد الدولي للدراجات من الميداليات، التي فاز بها بسبب تعاطيه المنشطات.

  • Der Deutsche Jonas Plass (links) und Südafrikaner Oscar Pistorius (rechts) laufen in der Qualifikation der 4x400-Meter-Staffel bei der Leichtathletik-WM in Degu (Foto: picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    أوسكار بيستوريوس

    تعرضت ساقا العداء الأولمبي الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس للبتر بعد بلوغه 11 شهراً. شارك بيستوريوس في بطولة العالم بمدينة "دايغو" الكورية الجنوبية سنة 2011 وحل ثانياً في سباق 400 متر. وفي أولمبياد لندن 2012 أصبح بيستوريوس أول رياضي مبتور الساقين يخوض الأولمبياد.

  • Oscar Pistorius erreicht in Begleitung der Polizei ein Gericht in Pretoria, Südafrika (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Mohamed).

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بيستوريوس يقترف جريمة قتل

    عام 2013 أطلق أوسكار بيستوريوس النار على صديقته ريفا ستينكامب وأرداها قتيلة. أدين العداء الجنوب إفريقي وحكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة القتل.

  • Argentiniens Superstar Diego Maradona küsst den Weltpokal nach dem WM-Finale 1986 (Foto: picture-alliance/Sven Simon)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    دييغو مارادونا...بطل العالم

    فاز دييغو مارادونا بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني سنة 1986 على حساب المنتخب الألماني (3:2)، كما اختير أحسن لاعب في البطولة، التي احتضنتها المكسيك. أما على مستوى الأندية، فقد فاز صاحب القدم الساحرة بلقب الدوري الإيطالي مرتين مع فريق نابولي، فضلا عن كأس الاتحاد الأوروبي سنة 1989.

  • Die Begleiter von Diego Maradona müssen ihn festhalten, damit er beim WM-Spiel zwischen Nigeria und Argentinien nicht von der Tribüne stürzt (Foto: picture-alliance/dpa/Tass/P. Kovalev)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    كحول ومخدرات

    تصدر تعاطي دييغو مارادونا للمخدرات والكحول، فضلاً عن وزنه الزائد العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية. وفي مونديال روسيا 2018 جلب مارادونا الأنظار مُجدداً بعد قيامه بحركة مسيئة عقب تسجيل الأرجنتين هدفاً في شباك المنتخب النيجيري، كما تعرض الأسطورة الأرجنتينية لوعكة صحية أثناء متابعته لمنتخب "التانغو" في المونديال الروسي.

  • Boris Becker hechtet im Wimbledon-Finale 1985 nach dem Tennisball (Foto: picture-alliance/dpa/Rüdiger Schrader)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    بوريس بيكر...فجأة نجم

    عام 1985 بدأ بوريس بيكر بتسلق سلم النجاح في رياضة التنس. فاز النجم الألماني ببطولة ويمبلدون للتنس وعمره لا يتجاوز الـ 17. تمكن بوريس من الحصول على ستة ألقاب غراند سلام.

  • Boris Becker (rechts) schüttelt Faustin Archange Touadéra (links), Präsident der Zentralafrikanischen Republik, die Hand (Foto: picture-alliance/AP Photo/Irile Moser Rechtsanwälte PartG)

    نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

    إفلاس بوريس

    سنة 2017 أعلنت محكمة بريطانية إفلاس بوريس بيكر بسبب الديون. أما على مستوى التدريب، فقد ساعد بيكر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في تحقيق نجاحات كثيرة في عالم الكرة الصفراء. إعداد: بينيامين كون/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

نجوم بلغوا القمة وسقطوا إلى القاع

لعل الوصول إلى القمة أمر صعب، لكن البقاء في القمة أصعب ، وهذا قد ينطبق على بعض الرياضيين، الذين تحدوا نواميس الطبيعة وتسلقوا سلم النجاح في فترة وجيزة، بيد أن المطاف انتهى بهم إلى قاع الفشل وغرف المحاكم والسجون. (15.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Frosinone v AC Milan Serie A Gonzalo Higuain

جماهير ميلان تسخر من هيغواين بشوكولاتة "نوتيلا" 25.01.2019

لم تغفر جماهير ميلان لنجم الفريق غونزالو هيغواين، الذي انتقل قبل أيام على سبيل الإعارة إلى فريق تشيلسي الإنجليزي. جماهير الميلان أستغلت صورة حديثة لهيغواين، من أجل السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

Ajax Amsterdam Frenkie de Jong

بعد صفقة دي يونغ..برشلونة متوجس من ردة فعل سان جيرمان 24.01.2019

بعدما نجح برشلونة في الظفر بخدمات الموهوب الهولندي فرينكي دي يونغ، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الكتالوني متوجس من ردة فعل باريس سان جيرمان، الذي قد يستخدم طريقة خاصة للرد على "صفعة" ضياع صفقة دي يونغ من بين أيديه.

Fußball Champions League - Atletico Madrid vs Real Madrid | Karim Benzema und Isco

بنزيما ينصح نجم ريال مدريد بالانتقال إلى سان جيرمان 01.01.2019

كشفت تقارير صحفية أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما نصح أحد نجوم "الميرنغي" بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في "الميركاتو" الشتوي. وضع ذلك النجم غير مريح الآن مع فريقه. فهل يدفعه ذلك لقبول نصيحة بنزيما والرحيل لباريس؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

رابيو يلجأ لسلاح السخرية في صراعه مع سان جيرمان

رونالدو يؤجل مشروع زواجه

جماهير ميلان تسخر من هيغواين بشوكولاتة "نوتيلا"

بالفيديو ـ ابن ميسي يغني ويسدد كرة قوية في "ملعب" والدته!

لعنة دكة البدلاء ـ هل بات طلاق خاميس وبايرن ميونيخ وشيكا؟

شخصية نيمار..عقبة أمام انتقاله إلى ريال مدريد