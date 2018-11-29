رابيو قد يُعقِّد صفقة انتقال الموهوب الهولندي دي يونغ إلى برشلونة!

أوضح موقع "لو سبورت 10" الفرنسي أن إدارة برشلونة، يتحتم عليها الاختيار بين التوقيع مع لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو أو متوسط ميدان أياكس أمستردام فرانكي دي يونغ في فترة الانتقالات الشتوية.
وأكد الموقع الفرنسي أن الحصول على خدمات كل من دي يونغ و رابيو أمر صعب للغاية، لأنهما يلعبان في نفس المركز(وسط الميدان)، وأضاف أن انتقال دي يونغ و رابيو معا إلى برشلونة قد يتسبب في مشاكل داخل غرف ملابس النادي الكتالوني بسبب راتبهما، الذي من المتوقع أن يكون مُرتفعاً.
أدريان رابيو سيغادر باريس سان جيرمان
وتابع نفس المصدر أن لعب دي يونغ و رابيو بقميص "البلوغرانا"، ربما يتسبب أيضاً في غضب بعض نجوم برشلونة، خاصة في خط الوسط مثل: سيرجيو بوسكيتس و إيفان راكيتيتش و أرتورو فيدال، لأن الحصول على مركز في تشكيلة برشلونة الرسمية لن يكون بالأمر الهين.
وبحسب المصدر، قد يستفيد فريق باريس سان جيرمان من تعثر انتقال فرانكي دي يونغ إلى برشلونة، حيث يريد النادي الفرنسي التعاقد مع اللاعب الهولندي الموهوب من أجل تعزيز كتيبة الفريق، الذي يطمح إلى التتويج بكل الألقاب الممكنة في نهاية الموسم.
في المقابل، تشير تقارير صحفية قادمة من فرنسا أن أدريان رابيو عاقد العزم على الرحيل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي، لاسيما بعد توتر علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان بشكل كبير، وتضيف أن برشلونة هو الأقرب لخطف النجم الفرنسي الشاب.
وأكد برشلونة من جهته تواصله مع رابيو، نافيا في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب ومشددا على أنه لم يخرق أيا من القوانين الناظمة للانتقالات بين الأندية. وسيكون سان جرمان أمام خيار من اثنين: بيع رابيو في فترة الانتقالات الشتوية لقاء بدل مالي، أو رحيله بعد نهاية الموسم من دون أي مقابل مع انتهاء مدة عقده.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري