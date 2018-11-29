رابيو قد يُعقِّد صفقة انتقال الموهوب الهولندي دي يونغ إلى برشلونة!

أوضح موقع "لو سبورت 10" الفرنسي أن إدارة برشلونة، يتحتم عليها الاختيار بين التوقيع مع لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو أو متوسط ميدان أياكس أمستردام فرانكي دي يونغ في فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد الموقع الفرنسي أن الحصول على خدمات كل من دي يونغ و رابيو أمر صعب للغاية، لأنهما يلعبان في نفس المركز(وسط الميدان)، وأضاف أن انتقال دي يونغ و رابيو معا إلى برشلونة قد يتسبب في مشاكل داخل غرف ملابس النادي الكتالوني بسبب راتبهما، الذي من المتوقع أن يكون مُرتفعاً.

أدريان رابيو سيغادر باريس سان جيرمان

وتابع نفس المصدر أن لعب دي يونغ و رابيو بقميص "البلوغرانا"، ربما يتسبب أيضاً في غضب بعض نجوم برشلونة، خاصة في خط الوسط مثل: سيرجيو بوسكيتس و إيفان راكيتيتش و أرتورو فيدال، لأن الحصول على مركز في تشكيلة برشلونة الرسمية لن يكون بالأمر الهين.

وبحسب المصدر، قد يستفيد فريق باريس سان جيرمان من تعثر انتقال فرانكي دي يونغ إلى برشلونة، حيث يريد النادي الفرنسي التعاقد مع اللاعب الهولندي الموهوب من أجل تعزيز كتيبة الفريق، الذي يطمح إلى التتويج بكل الألقاب الممكنة في نهاية الموسم.

في المقابل، تشير تقارير صحفية قادمة من فرنسا أن أدريان رابيو عاقد العزم على الرحيل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي، لاسيما بعد توتر علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان بشكل كبير، وتضيف أن برشلونة هو الأقرب لخطف النجم الفرنسي الشاب.

وأكد برشلونة من جهته تواصله مع رابيو، نافيا في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب ومشددا على أنه لم يخرق أيا من القوانين الناظمة للانتقالات بين الأندية. وسيكون سان جرمان أمام خيار من اثنين: بيع رابيو في فترة الانتقالات الشتوية لقاء بدل مالي، أو رحيله بعد نهاية الموسم من دون أي مقابل مع انتهاء مدة عقده.