 رابيو قد يُعقِّد صفقة انتقال الموهوب الهولندي دي يونغ إلى برشلونة! | عالم الرياضة | DW | 01.01.2019

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عالم الرياضة

رابيو قد يُعقِّد صفقة انتقال الموهوب الهولندي دي يونغ إلى برشلونة!

ذكرت تقارير صحفية أن انتقال نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو المرتقب إلى برشلونة، قد يعقد من مهمة النادي الكتالوني في الظفر بخدمات لاعب أياكس دي يونغ، فيما يستعيد باريس سان جيرمان لنصب شباكه حول الموهوب الهولندي.

UEFA Champions League Group E - Ajax v FC Bayern Muenchen (picture-alliance/NurPhoto/A. Surma)

فرانكي دي يونغ، صورة من الأرشيف.

أوضح موقع "لو سبورت 10" الفرنسي أن إدارة برشلونة، يتحتم عليها الاختيار بين التوقيع مع لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو أو متوسط ميدان أياكس أمستردام فرانكي دي يونغ في فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد الموقع الفرنسي أن الحصول على خدمات كل من دي يونغ و رابيو أمر صعب للغاية، لأنهما يلعبان في نفس المركز(وسط الميدان)، وأضاف أن انتقال دي يونغ و رابيو معا إلى برشلونة قد يتسبب في مشاكل داخل غرف ملابس النادي الكتالوني بسبب راتبهما، الذي من المتوقع أن يكون مُرتفعاً.

Paris Saint Germain v AS Monaco - Ligue 1 - Adrien Rabiot (picture-alliance/NurPhoto/M. Taamallah)

أدريان رابيو سيغادر باريس سان جيرمان

وتابع نفس المصدر أن لعب دي يونغ و رابيو بقميص "البلوغرانا"، ربما يتسبب أيضاً في غضب بعض نجوم برشلونة، خاصة في خط الوسط مثل: سيرجيو بوسكيتس و إيفان راكيتيتش و أرتورو فيدال، لأن الحصول على مركز في تشكيلة برشلونة الرسمية لن يكون بالأمر الهين.

مختارات

بينما تشير أغلب المعطيات إلى أن فريق برشلونة حسم بنسبة كبيرة صفقة ضم نجم يحمل قميص فريق باريس سان جيرمان، أوضحت تقارير صحفية أن مدرب أرسنال أوناي إيمري دخل على الخط من أجل إقناع النجم الفرنسي بالانضمام إلى "المدفعجية". (06.12.2018)

يبدو أن نجماً جديداً سيحزم حقائبه ويرحل عن النادي الكتالوني. تقارير صحفية تُشير إلى أن نجماً ينشر سحره الكروي منذ سنوات مع برشلونة بدأ فعلاً التحرك، من أجل حمل قميص فريق أوروبي آخر بداية من الموسم القادم. (12.12.2018)

وبحسب المصدر، قد يستفيد فريق باريس سان جيرمان من تعثر انتقال فرانكي دي يونغ إلى برشلونة، حيث يريد النادي الفرنسي التعاقد مع اللاعب الهولندي الموهوب من أجل تعزيز كتيبة الفريق، الذي يطمح إلى التتويج بكل الألقاب الممكنة في نهاية الموسم.

في المقابل، تشير تقارير صحفية قادمة من فرنسا أن أدريان رابيو عاقد العزم على الرحيل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي، لاسيما بعد توتر علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان بشكل كبير، وتضيف أن برشلونة هو الأقرب لخطف النجم الفرنسي الشاب.

وأكد برشلونة من جهته تواصله مع رابيو، نافيا في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق لضم اللاعب ومشددا على أنه لم يخرق أيا من القوانين الناظمة للانتقالات بين الأندية. وسيكون سان جرمان أمام خيار من اثنين: بيع رابيو في فترة الانتقالات الشتوية لقاء بدل مالي، أو رحيله بعد نهاية الموسم من دون أي مقابل مع انتهاء مدة عقده.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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