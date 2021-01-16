رابع حالة في العالم.. وفاة رجل بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية

توفى أول مرة على ما يبدو مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بعد إصابته بالفيروس للمرة الثانية. ووفقا للمعلومات الواردة من مواقع قناتي "NDR" و"WDR" وموقع صحيفة "زود دويتسه تسايتونغ" الألمانية أصيب الرجل، البالغ من العمر 73 عاما، من ولاية بادن فورتمبيرغ بفيروس كورونا لأول مرة في أبريل/نيسان العام الماضي وتعافى بنجاح، حسب ما ذكره موقع "شبيغل" الألماني.

لكن في نهاية عام 2020، أصيب المواطن الألماني بالفيروس مرة أخرى وتوفي مطلع 2021 على إثره "التهاب رئوي كوفيد-19" وتعفن في الدم وفشل أعضاء متعددة، حسب ما نقلته المصادر ذاتها من مجلس مدينة شتوتغارت. ولا توجد أي معطيات عن وفاة هذا الشخص بالنسخة المتحورة من كوفيد-19، كما جاء في الموقع الألماني "تاغس شبيغل".

ستيفان بروكمان، المسؤول عن قسم حماية الصحة وعلم الأوبئة في الولاية، صرح لوكالة الأنباء الألمانية أنه من المحتمل أن الشخص المصاب لم يُطور مناعة قوية عندما أصيب لأول مرة.

هذا مع العلم أن إصابة شخص بفيروس كورونا مرة ثانية منخفضة للغاية حتى الآن والحالات التي لم يطور فيها أشخاص أصيبوا بالفيروس في المرة الأولى أجساماً مضادة، تبقى منعدمة.

ووفقا لتقرير قناتي "NDR" و"WDR" وصحيفة "زود دويتسه تسايتونغ"، من المحتمل أن تكون هذه ثالث حالة وفاة معروفة في جميع أنحاء العالم.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي توفيت امرأة هولندية تبلغ من العمر 89 عاما لكنها كانت تعاني من نقص المناعة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 ذكرت صحيفة إسرائيلية أن رجلا يبلغ من العمر 74 عاما، مقيم في دار لرعاية المسنين، أصيب مرة ثانية بعد تعافيه في المرة الأولى، وتوفي على الرغم من اختباره السلبي ثلاث مرات.



ع.اع. / إ.ع