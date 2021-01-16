 رابع حالة في العالم.. وفاة رجل بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.01.2021

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علوم وتكنولوجيا

رابع حالة في العالم.. وفاة رجل بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية

تسبب فيروس كورونا لحد الآن بوفاة أكثر من مليوني شخص في العالم منذ أُبلغ عليه في الصين نهاية عام 2019. ومنذ ذلك الحين لا زالت الجائحة تشكل تحديا كبيرا وآخرها، أن الإصابة الثانية يمكن أن تؤدي إلى الموت.

وحدة صحية للعناية المركزة في لايبزغ- صورة رمزية

وحدة صحية للعناية المركزة في لايبزغ- صورة رمزية

توفى أول مرة على ما يبدو مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بعد إصابته بالفيروس للمرة الثانية. ووفقا للمعلومات الواردة من مواقع قناتي "NDR" و"WDR" وموقع صحيفة "زود دويتسه تسايتونغ" الألمانية أصيب الرجل، البالغ من العمر 73 عاما، من ولاية بادن  فورتمبيرغ بفيروس كورونا لأول مرة في أبريل/نيسان العام الماضي وتعافى بنجاح، حسب ما ذكره موقع "شبيغل" الألماني.

مختارات

تمكن سبعيني أمريكي من النجاة بحياته بعد إصابته بفيروس كورونا، لكن سعادته لم تدم بعد أن تلقي فاتورة من 181 صفحة بقيمة 1.1 مليون دولار مقابل علاجه في المستشفى على مدار 62 يوماً.

بمناسبة العام الجديد، وجهت أنغيلا ميركل كلمة ستكون الأخيرة لها على الأرجح بهذه المناسبة كمستشارة قائلة إن مواجهة كورونا "مهمة القرن". كما دعت للتوقف برهة لبكاء الموتى، وتذكر من فقدوا أحبائهم، داعية لاستقبال 2021 بتفاؤل.

لكن في نهاية عام 2020، أصيب المواطن الألماني بالفيروس مرة أخرى وتوفي مطلع 2021 على إثره "التهاب رئوي كوفيد-19" وتعفن في الدم وفشل أعضاء متعددة، حسب ما نقلته المصادر ذاتها  من مجلس مدينة شتوتغارت. ولا توجد أي معطيات عن وفاة هذا الشخص بالنسخة المتحورة من كوفيد-19، كما جاء في الموقع الألماني "تاغس شبيغل".

ستيفان بروكمان، المسؤول عن قسم حماية الصحة وعلم الأوبئة في الولاية، صرح لوكالة الأنباء الألمانية أنه من المحتمل أن الشخص المصاب لم يُطور مناعة قوية عندما أصيب لأول مرة.

هذا مع العلم أن إصابة شخص بفيروس كورونا مرة ثانية منخفضة للغاية حتى الآن والحالات التي لم يطور فيها أشخاص أصيبوا بالفيروس في المرة الأولى أجساماً مضادة، تبقى منعدمة.

ووفقا لتقرير قناتي "NDR" و"WDR" وصحيفة "زود دويتسه تسايتونغ"، من المحتمل أن تكون هذه ثالث حالة وفاة معروفة في جميع أنحاء العالم.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي توفيت امرأة هولندية تبلغ من العمر 89 عاما لكنها كانت تعاني من نقص المناعة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 ذكرت صحيفة إسرائيلية أن رجلا يبلغ من العمر 74 عاما، مقيم في دار لرعاية المسنين، أصيب مرة ثانية بعد تعافيه في المرة الأولى، وتوفي على الرغم من اختباره السلبي ثلاث مرات.

ع.اع. / إ.ع

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