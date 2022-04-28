رابطة نقاد كرة القدم تمنح صلاح جائزة لاعب العام في إنجلترا

فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة لاعب العام في إنجلترا خلال التصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم للمرة الثانية في مسيرته اليوم الجمعة (29 أبريل/ نيسان 2022).

وحصل صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، على 48 في المئة من الأصوات متقدما على كيفن دي بروينه لاعب مانشستر سيتي وديكلان رايس من وست هام يونايتد اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وأحرز صلاح (29 عاما) 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول هذا الموسم ويشكل ركيزة مهمة في فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الذي يبتعد بنقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل خمس مباريات من نهاية موسم الدوري.

ونالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة لاعبة العام بنسبة 40 في المئة من الأصوات. وذكرت الرابطة أن صلاح سيتسلم الجائزة في الخامس من مايو/ آيار المقبل.

ع.ش/ ز.أ.ب (رويترز)