رابطة كرنفالية للمسلمين في ألمانيا تحت عنوان "إكسبرس الشرق الغرب"

بعد سنة على انطلاقه العام الماضي، جاء دور "عربة التسامح" في موكب "اثنين الورود" المسيحي بمدينة دوسلدورف، الذي تتبناه الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية والطائفة اليهودية والإسلامية في ألمانيا. الجديد هذا العام أنه سيجري تمثيل المسلمين برابطة كرنفالية اسمها "إكسبرس الشرق-الغرب".

المحتفلون لبوا نداء المسلم صاحب المبادرة، عثمان يلدريم، وجاءوا مجتمعين. النادي لا يعتبر نفسه فعالية تخص المسلمين فحسب، بل يعلن انفتاحه على الجميع، وهكذا فإنّ النائب الثاني لرئيس النادي هو اليهودي عميت-إلياس ماركوس. وبين أعضاء الرابطة الحالية يوجد مسيحيون ولا دينيون ومثليون ومغايرو الجنس. بهذا الخصوص يقول يلدريم: "نريد أن يمتلئ الجميع بروح الكرنفال".

ويرى يلدريم أن فكرة النادي في ولاية شمال الراين وستفاليا "نادرة ومبهرة" مضيفاً أنه "لم ير حتى اليوم ألمانياً من أصول مسلمة يعتلي عربات المهرجان الاستعراضية. سيكون الموسم ثقافة ترحيب حقيقية". ويمضي إلى القول: "نحن معنيون بالتواصل والتبادل بين الثقافات والأديان".

أطلق عثمان يلدريم هذه المبادرة لأنه يعتقد أن الكلام عن الاندماج لوحده غير كافٍ، ولابد من تحويل الكلام إلى أفعال. يشار إلى أن رئيس نادي "إكسبرس الشرق-الغرب" الكرنفالي يعمل في منظمة "الحياة المدنية"، ضمن خدمات "العاملين في مبادرة الهجرة والاندماج " والمعروفة بـ(AWO). ولا يقتصر الأمر على ذلك، فقد دعي أيضاً إلى حفل استقبال الرئيس الفدرالي السنوي لعام 2019، كمؤسس لمشروع "عمل الآباء"، الذي ترعاه المؤسسة في مدينة دوسلدورف، عاصمة الولاية، ضمن خطة لرعاية الآباء القادمين من مناطق الحروب والأزمات.

"عربة التسامح" تألقت في واحد من أشهر الاستعراضات في عموم ألمانيا، مستلهمة نموذج العربة التي قدمتها الطائفة اليهودية تحت شعار "هاينريش هاينه: أشهر أبناء المدينة اليهود"، والتي شاركت في استعراض مواكب "اثنين الورود" عام 2018 لأول مرة.

احتفالات وسخرية في موكب "اثنين الورود" في كولونيا لم تسلم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من السخرية في الكرنفال، حيث تم تجسيد صورة لها مع زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتس. وقد حظيا الاثنان باهتمام كبير في الفترة الأخيرة بسبب مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي.

احتفالات وسخرية في موكب "اثنين الورود" في كولونيا مجموعة من السيدات ترتدين أزياء تنكرية في يوم "اثنين الورود" الذي يشكل ذروة أيام الكرنفال بمدينة كولونيا.

احتفالات وسخرية في موكب "اثنين الورود" في كولونيا رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تحمل طفلاً، في إشارة إلى خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

احتفالات وسخرية في موكب "اثنين الورود" في كولونيا زعيم كوريا الشمالية موضوع للسخرية أيضا خلال احتفالات الكرنفال، حيث قام المنظمون بتجسيد تمثال له مع صاروخ، في الإشارة إلى تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي أجرتها كوريا الشمالية.

احتفالات وسخرية في موكب "اثنين الورود" في كولونيا إحدى المشاركات في كرنفال كولونيا وهي تمتطي حصانا. تقوم هذه المشاركة رفقة آخرين بتوزيع الورود على الحاضرين وخاصة على الفتيات.

احتفالات وسخرية في موكب "اثنين الورود" في كولونيا فرسان الكرنفال توزيع الحلويات على الجمهور هي عادة مترسخة في احتفالات الكرنفال في منطقة الراين، حيث يقوم المشاركون برمي الجمهور بالحلويات طيلة الموكب.

احتفالات وسخرية في موكب "اثنين الورود" في كولونيا مشاركون في كرنفال كولونيا يأخذون صورة تذكارية أمام أحد المعالم الرئيسية للمدينة وهي كاتدرائية كولونيا.

احتفالات وسخرية في موكب "اثنين الورود" في كولونيا الاحتفال بالكرنفال بمدينة كولونيا لم يقتصر على سكان المدينة، بل شمل أيضا ضيوفا أتوا من مدن أخرى للمشاركة في هذا الحفل السنوي البهيج.



وكان الهدف من تلك المبادرة، بحسب المدير الإداري لجمعية الطائفة اليهودية في دوسلدورف، ميشائيل زينتاي هايزه، هو إطلاق الحوار بين الأديان والحد من التعصب وكل أنواع التمييز.

هذا ويحلم يلدريم، البالغ من العمر 42 عاماً والمولود بمدينة هيرتين، أن يمتطي وناديه ليس مركبات الاستعراض فحسب، بل "أن يكون لي جلستي الكرنفالية الخاصة وسيارة استعراضية خاصة بالنادي".

كما يسعى يلدريم للتأثير بشكل خاص على الجالية المسلمة إلى حد ما، حيث لم تكن استعراضات الكرنفال مألوفة عند أغلبهم، لذا كانوا غالباً ما ينأون بأنفسهم عن المشاركة فيها، لاسيما أن من أهم مظاهرها هو شرب الكحول. ويبرر يلدرم سلوكه بالقول: "عليك أن تجربها (الكرنفال) أولاً لتحكم عليها فيما بعد"، ثم يضيف مازحاً: "يمكن للمشارك أن يشرب البيرة، بينما بوسع مشارك آخر ان يشرب حليب الزبادي".

م.م/ ي.أ