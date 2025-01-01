رابطة دوري إسبانيا تضع مستقبل أولمو مع برشلونة في مهب الريح!

بات مستقبل صانع الألعاب الدولي داني أولمو مع برشلونة معلقا بعدما طرأ تطور جديد في قضيته بقرار رابطة الدوري الإسباني إزالة اسمه من قائمة لاعبي برشلونة القادرين على اللعب في الدوري، فما مصير اللاعب وماذا سيفعل برشلونة؟

في حال لم يتمكن نادي برشلونة من تلبية الشروط المالية بات استمرار داني أولمو بطل أوروبا مع "لا روخا" ابتداء من فاتح كانون ثاني / يناير 2025 في المشاركة مع النادي الكاطالوني معلقا، بسبب قرار رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي أعلنت مساء الثلاثاء أن نادي برشلونة "لم يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف"، ليتعرض النادي لضربة جديدة في مساعيه للاحتفاظ بصانع ألعاب الفريق داني أولمو.

وقالت الرابطة إن إدارة برشلونة لم تقدم أي بديل للالتزام باللوائح المطلوبة لتسجيل أي لاعب اعتبارا من الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري. الرابطة الإسبانية اتبعت نفس الإجراء ذاته مع المهاجم البرازيلي باو فيكتور، المنضم إلى برشلونة على غرار أولمو هذا الصيف، بإزالة اسمه أيضا من قائمة اللاعبين المسجلين على موقعها للتواصل الاجتماعي بعدما أعلنت الهيئة الإدارية للمسابقة مساء الثلاثاء أن النادي لم "يقدم بديلا" يسمح له بـ "تسجيل اللاعبين" وفق "لوائح الرقابة الاقتصادية" الخاصة بها.

في المقابل، عاد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الذي أصيب خلال الجزء الأول من الموسم، إلى تشكيلة برشلونة المتاحة للعب في الدوري الإسباني.

داني أولمو فاز مع المنتخب الإسباني بطولة أمم أوروبا 2024 صورة من: Federico Gambarini/picture alliance/dpa

وكافح النادي بحثا عن بدائل لتسجيل اللاعب قبل حلول منتصف ليل الثلاثاء في إسبانيا، بعد أن استنفد السبل القانونية لتمديد مدة التسجيل حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

قرار قضائي

ورفضت محكمة في برشلونة الإثنين طلبا للتمديد إثر اتخاذ محكمة تجارية في عاصمة إقليم كاتالونيا القرار عينه الأسبوع الماضي. وسجّل النادي المُثقل بالديون أولمو باستخدام 80 في المئة من راتب المدافع المصاب كريستنسن، وذلك بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال لاعبيهم الغائبين لفترة طويلة. وقالت المحكمة التجارية بأن الإنفاق الزائد كان مسموحا به لمنع إصابة طويلة الأمد من تقويض القدرة التنافسية للفرق، ولكن ليس لتسجيل لاعبين تتجاوز أجورهم السقف المسموح به للرواتب.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة قدّم وثائق إلى رابطة الدوري الثلاثاء تُظهر أنه سيُموّل تسجيل أولمو بمبلغ 100 مليون يورو (103 ملايين دولار) من خلال بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو المُوسّع في المستقبل.

وأوضحت أن عقد اللاعب المُمتد حتى بداية العام 2030، يتضمن بندا يسمح له بالرحيل في حال عدم تسجيله.

وسيُشكّل الرحيل المُحتمل لأولمو بسبب مشكلة إدارية، ضربة مدمّرة ومحرجة لآمال برشلونة باستعادة لقب الدوري الذي تُوّج به الموسم قبل الماضي.

وذكرت تقارير أن فريق برشلونة قام بمحاولة أخرى لتسجيل داني أولمو للمشاركة مع الفريق في النصف الثاني من الموسم، وذكر بيان على الموقع الرسمي للنادي : "يؤكد نادي برشلونة إنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد للاعبين دانييل أولمو وباو فيكتور من الاتحاد الإسباني لكرة القدم". وأضاف :"النادي يود أن ينفي أنه طلب أو استلم أي تعليق من أي هيئة حاكمة بخصوص هذه التسجيلات."

وإذا فشل برشلونة في تسوية ملف أولمو يمكن أن يرحل اللاعب، وهو ما يجعل الأندية الأوروبية الكبرى في حالة تأهب قصوى من أجل التعاقد مع أحد نجوم الكرة الأوروبية.

وسجّل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما خمسة أهداف في الدوري المحلي هذا الموسم وتألق مع منتخب "لا روخا" الفائز بلقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

م.س/ع.ج.م (أ ف ب، أ ب، د ب أ)