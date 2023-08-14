رابطة الصحفيين الألمان تنصح أعضاءها بعدم السفر إلى تركيا

قال الرئيس التنفيذي لرابطة الصحفيين الألمان "فرانك أوبرال" إن الاعتقال المؤقت لنائبة في البرلمان الألماني "بوندستاغ" عند دخولها تركيا أوائل آب/أغسطس الجاري يوضح "مرة أخرى أن حكم (الرئيس التركي) أردوغان الاستبدادي ينظر إلى منتقديه بوصفهم أعداء دولة متشددين ويضطهدهم كلما سنحت له الفرصة لذلك".

ورأى أوبرال، وفقا لبيان صدر اليوم الاثنين (14 أغسطس/ آب 2023)، أنه إذا كانت الحصانة البرلمانية للنائبة جوكاي أكبولوت لم تحمها من التعرض للاعتقال فإن خطر حدوث هذا مع الصحفيين أكبر.

وأضاف: "على الصحفي الذي ينتقد تركيا أو رئيسها أو حزبها الحاكم في مقالاته الخاصة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، أن يبقي نفسه بعيدا عنها"، محذرا من أن أي شيء آخر يعد من قبيل المخاطرة التي لا يمكن التنبؤ بها.

وكانت السلطات التركية اعتقلت لفترة وجيزة جوكاي أكبولوت النائبة المنتمية إلى حزب اليسار الألماني المعارض في الثالث من الشهر الجاري أثناء دخولها إلى تركيا.

وصرحت أكبولوت صرحت لصحيفة "مانهايمر مورغن" الألمانية أن واقعة القبض عليها جاءت بناء على صدور أمر اعتقال بسبب "دعاية مزعومة للإرهاب" وذلك قبل أن تقوم السلطات التركية بإلغاء هذا الأمر مرة أخرى.

وذكرت أكبولوت أن السفارة الألمانية في أنقرة ووزارة الخارجية الألمانية تدخلتا وعملتا على إطلاق سراحها.

يُذكر أن أكبولوت مواطنة ألمانية مولودة في تركيا من أصل كردي وتشغل عضوية البوندستاغ منذ عام 2017.

وقالت أكبولوت إن احتجازها لعدة ساعات لدى دخولها تركيا في وقت سابق هذا الشهر كان بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019، مضيفة أنها ستستمر في السفر إلى تركيا والتحدث عن رأيها في حكومتها.

ألمانيا هي موطن أكبر جالية تركية في العالم تعيش في المهجر، لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت في السنوات الأخيرة بسبب الانتقادات الألمانية لحملة الرئيس أردوغان ضد المعارضين المشتبه بهم بعد محاولة انقلاب في عام 2016 والهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في سوريا في 2019.

وتنتقد أكبولوت الحكومة التركية "لشنها حربا وحشية ضد الأكراد داخل وخارج حدودها"، بحسب موقعها الرسمي على الإنترنت.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)