 رابطة الصحفيين الألمان تحذر من السفر إلى تركيا | أخبار | DW | 03.01.2019

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أخبار

رابطة الصحفيين الألمان تحذر من السفر إلى تركيا

حذرت رابطة الصحفيين الألمان (DJV) الصحفيين من السفر إلى تركيا حتى لقضاء عطلات خاصة. وقال رئيس الرابطة "لا أحد مضطر أن يقضي أجمل أسابيع العام في مراكز التوقيف". تحذير الرابطة يشمل الصحفيين والمدونين على السواء.

Internationaler Tag der Pressefreiheit (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

صورة من الأرشيف

أوضحت رابطة الصحفيين الألمان (DJV) اليوم الخميس (الثالث من كانون الثاني/ يناير 2019) أن هذه التحذيرات تأتي حاليا على خلفية الاعتقال المؤقت للألماني من أصل تركي "عدنان س." لدى دخوله تركيا الأسبوع الماضي بسبب مدونات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وتتهم السلطات التركية الألماني بدعم الإرهاب بسبب هذه الكتابات.

مختارات

أوقعت محكمة تركية عقوبة السجن لستة أعوام على مواطن ألماني بعد اتهامه بالانتماء لتنظيم إرهابي، كما قضت بعقوبة سجن إضافية على الألماني بسبب دخوله إلى منطقة عسكرية محظورة. (26.10.2018)

تحدث وزير المالية التركي عن "يوم مهم للعلاقات الألمانية التركية" بزيارة وزير الاقتصاد الألماني ألتماير لأنقرة. وكان ألتماير صرح أنه سيتناول أيضا "الوضع السيئ" لحقوق الإنسان في تركيا، غير أن اليسار الألماني انتقد الزيارة. (25.10.2018)

وأوصى رئيس الرابطة فرانك أوبرال الصحفيين بضرورة التحقق قبل السفر إلى تركيا، مما إذا كانوا ذكروا في تقاريرهم الصحفية أو على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن التطورات السياسية بتركيا أم لا، وقال: "في حالة الشك يتعين عليهم اختيار وجهة أخرى... لأن لا أحد مضطر لقضاء أجمل أسابيع العام في مراكز التوقيف".

وأشارت الرابطة في هذا السياق إلى إرشادات السفر الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية، التي تنبه فيها إلى حدوث عمليات اعتقال وملاحقات قضائية لمواطنين ألمان أكثر من مرة، على خلفية إبداء آراء منتقدة للحكومة التركية في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه في بعض الحالات كانت مشاركة منشور يضم مثل هذا المحتوى أو إبداء الإعجاب به فقط، كفيلة بحدوث ملاحقة جنائية.

يذكر أن تقارير إعلامية ذكرت يوم الاثنين الماضي أنه تم القبض على مواطن ألماني بشكل مؤقت في تركيا. وأوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ومحطات إذاعية محلية أن السلطات التركية اتهمت (الرجل56 عاما) بتأييد منظمة إرهابية من خلال منشورات له على فيسبوك. فبعد أن أفرجت عنه، منعته السلطات التركية من العودة إلى ألمانيا.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)

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