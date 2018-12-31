رابطة الصحفيين الألمان تحذر من السفر إلى تركيا

أوضحت رابطة الصحفيين الألمان (DJV) اليوم الخميس (الثالث من كانون الثاني/ يناير 2019) أن هذه التحذيرات تأتي حاليا على خلفية الاعتقال المؤقت للألماني من أصل تركي "عدنان س." لدى دخوله تركيا الأسبوع الماضي بسبب مدونات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وتتهم السلطات التركية الألماني بدعم الإرهاب بسبب هذه الكتابات.

وأوصى رئيس الرابطة فرانك أوبرال الصحفيين بضرورة التحقق قبل السفر إلى تركيا، مما إذا كانوا ذكروا في تقاريرهم الصحفية أو على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن التطورات السياسية بتركيا أم لا، وقال: "في حالة الشك يتعين عليهم اختيار وجهة أخرى... لأن لا أحد مضطر لقضاء أجمل أسابيع العام في مراكز التوقيف".

وأشارت الرابطة في هذا السياق إلى إرشادات السفر الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية، التي تنبه فيها إلى حدوث عمليات اعتقال وملاحقات قضائية لمواطنين ألمان أكثر من مرة، على خلفية إبداء آراء منتقدة للحكومة التركية في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنه في بعض الحالات كانت مشاركة منشور يضم مثل هذا المحتوى أو إبداء الإعجاب به فقط، كفيلة بحدوث ملاحقة جنائية.

يذكر أن تقارير إعلامية ذكرت يوم الاثنين الماضي أنه تم القبض على مواطن ألماني بشكل مؤقت في تركيا. وأوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ومحطات إذاعية محلية أن السلطات التركية اتهمت (الرجل56 عاما) بتأييد منظمة إرهابية من خلال منشورات له على فيسبوك. فبعد أن أفرجت عنه، منعته السلطات التركية من العودة إلى ألمانيا.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)