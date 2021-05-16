رابطة الصحفيين الأجانب تستنكر استهداف برج يضم مكاتب إعلامية في غزة



شككت رابطة الصحفيين الأجانب، وهي تضم الصحفيين الأجانب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في التزام إسرائيل بحرية الصحافة، وذلك بعد استهدافها لمبنى يضم مكاتب إعلامية في قطاع غزة.

وقالت الرابطة، في بيان اليوم الأحد (16 مايو/ أيار 2021)، إن قرار استهداف برج الجلاء خلال القتال الدائر حاليا بين إسرائيل وحماس "يثير تساؤلات مقلقة للغاية بشأن استعداد إسرائيل للتدخل في حرية الصحافة". وأضافت أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم مزاعمها بأن المبنى كان يُستخدم من جانب حماس".

وقالت الرابطة إنها طلبت عقد اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين حول الحادثة. وتقول الرابطة إنها تضم 480 عضوا يعملون في وسائل إعلام دولية. وأسفر الهجوم الجوي الإسرائيلي أمس عن تدمير مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية ومحطة "الجزيرة" القطرية وغيرهما. وذكرت تقارير أنه تم تحذير السكان مسبقا.

كما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الهجوم على المبنى، وقال المدير التنفيذي كريستيان مير إنه لم يتم تبريره بغض النظر عما إذا كانت حماس تستخدمه أم لا. وكتب مير على تويتر: "إعلان المكاتب الإعلامية أهدافا للحرب هو جريمة حرب".

وبرر الجيش الإسرائيلي الهجوم على برج الجلاء وتدميره بالقول إنه "قاعدة عمليات مهمة للاستخبارات العسكرية لحماس".

كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقادات الموجهة لاستهداف المبني. وقال نتنياهو لقناة "سي بي اس" التلفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إن المبنى استضاف "مكتب استخبارات لمنظمة إرهابية فلسطينية (حماس)" التي "تدبر وتنظم هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين". وأضاف "لذلك فهو هدف مشروع تماما".

وذكر نتنياهو أن إسرائيل حذرت الموجودين في المبنى قبل شن الهجوم. وأضاف "نحن نستهدف منظمة إرهابية تستهدف مدنيين لدينا وتختبئ وراءهم وتستخدمهم دروعا بشرية".

ع.ج/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)