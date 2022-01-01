رائد فنّ الخوارزميات

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رائد في الكمبيوتر وفن الخوارزميات. يغذي الفنان ماريو كلينيمان الخوادم بالزخارف الفنية واللغة والأدب. نتيجة الآلة الإبداعية: لوحات رقمية غريبة وخلابة.
ساعد الذكاء الاصطناعي الإنسان في محاربة جائحة كورونا بدءا من التعرف على الفيروس وحتى تطوير اللقاحات. انطلاقا من ذلك قررت منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز عالمي للإنذار المبكر في ألمانيا للتحذير من الأوبئة في المستقبل.
دائما ما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وكأنه أمر سيحدث في المستقبل، لكنه لم يترك مجالا في الوقت الحالي إلا واقتحمه. وخلال وباء كورونا، كان له دورا بارزا في إيجاد لقاح خلال فترة قياسية، ومكافحة الجائحة في بعض البلدان.
دخل الذكاء الاصطناعي عالم مستحضرات التجميل، وأطلقت علامات تجارية في هذا المجال منتجات يمكن أن تكون مفصّلة على قياس تفضيلات كل شخص، سعياً إلى جذب الزبائن الذين يريدون أن يكونوا متميزين، فقد "بات الناس يركزون على ذواتهم".
تساهم نتائج البحث باستخدام خاصية الصورعبر غوغل في ترسيخ "تشييء" صورة المرأة خصوصاُ في بلدان معينة مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية. تحليل لـ DW يكشف كيف يساهم محرك البحث العملاق في تكريس بعض الصور النمطية عن النساء.
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