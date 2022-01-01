رائد فنّ الخوارزميات

الذكاء الاصطناعي يساهم في حسم المعركة ضد كورونا

دائما ما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وكأنه أمر سيحدث في المستقبل، لكنه لم يترك مجالا في الوقت الحالي إلا واقتحمه. وخلال وباء كورونا، كان له دورا بارزا في إيجاد لقاح خلال فترة قياسية، ومكافحة الجائحة في بعض البلدان.