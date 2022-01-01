 رائد فنّ الخوارزميات | واحة الثقافة | DW | 01.01.2022

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واحة الثقافة

رائد فنّ الخوارزميات

رائد في الكمبيوتر وفن الخوارزميات. يغذي الفنان ماريو كلينيمان الخوادم بالزخارف الفنية واللغة والأدب. نتيجة الآلة الإبداعية: لوحات رقمية غريبة وخلابة.

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