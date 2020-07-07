 رائد أعمال بنغلاديشي ضحية جريمة قتل بشعة في نيويورك | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.07.2020

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منوعات

رائد أعمال بنغلاديشي ضحية جريمة قتل بشعة في نيويورك

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة رائد الأعمال البنغلاديشي الأصل فهيم صالح مقطعة داخل شقته في نيويورك. وتعتقد الشرطة أن الجريمة قام بها "قاتل محترف". صالح ولد في السعودية وترعرع في نيويورك التي أسس بها شركة "جوكادا".

المبنى الذي وجدت فيه جثة القتيل

المبنى الذي وجدت فيه جثة القتيل

كشف مصدر في شرطة نيويورك على علم بالتحقيقات في قضية مقتل رائد الأعمال فهيم صالح عن وجود مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة تظهر رجلا ملثما بملابس سوداء وهو يتبع القتيل إلى داخل المصعد، بحسب ما نشر موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية عن نفس المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن صالح حاول المقاومة، غير أن القاتل استخدم صاعقا كهربائيا لشل حركته لإدخاله إلى الشقة بعيداً عن الأنظار.

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وأعلن الطبيب الشرعي أن صالح مات متأثراً بجراحه من تلقيه طعنات عديدة بجسمه خاصة في منطقة البطن. وعُثر على جثته في شقته الفاخرة بحي مانهاتن في نيويورك. وكان جذعه ملقى بجانب منشار كهربائي، بينما عثرت الشرطة على رأسه وأطرافه في أكياس بلاستيكية بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وتعتقد الشرطة أن القاتل تمت مقاطعته بوصول شقيقة القتيل إلى الشقة لتطمئن عليه بعد مرور يوم دون أن يتواصل معها.

 ونقل موقع دايلي بيست (Daily Beast) الامريكي عن محقق في القضية اعتقاده بأن القاتل انتظر ليلة كاملة بداخل الشقة وذلك حتى يتخثر دم الضحية قبل أن يبدأ في تقطيع جثته حتى لا يترك آثاراً على جريمته. وتعتقد الشرطة أن القاتل كان سينقل الجثة من الشقة ليخفي جريمته بشكل تام لولا أنه تمت مقاطعته.

ونقل الموقع عن محقق في الشرطة قوله إنه "رغم بشاعة الجريمة إلا أن مسرح الجريمة لم يكن فوضوياً."، وهو الأمر الذي يدفع الشرطة إلى الاعتقاد أن الجريمة تمت على يد محترف لأسباب قد تكون مالية، لكن الشرطة رفضت التعليق على الدوافع في هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات بحسب نيويورك تايمز.

وكان فهيم صالح يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا من أصل بنغلاديشي. وولد صالح في السعودية وترعرع في نيويورك التي أسس بها شركة "جوكادا"، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني لخدمات نقل الركاب في نيجيريا مثلما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وأعربت شركة "جوكادا" عن صدمتها وحزنها من مقتل مؤسسها عبر حسابها على موقع تويتر.

 

س.ح/ أ.ح

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    الكاتب: زمن البدري


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