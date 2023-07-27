رئيس يونيون برلين: لن أدين أخلاقيا لاعبا ذهب للسعودية من أجل المال

أبدى ديرك زينغلر، رئيس نادي يونيون برلين، تفهمه لوجهة نظر اللاعبين الذين ينتقلون للدوري السعودي لكرة القدم، كما انتقد سلوك أوروبا تجاه الشرق الأوسط. وقال زينغلر، على هامش معسكر إعداد يونيون برلين في النمسا: "المناطق تتطور بشكل متباين، وكذلك الرياضة، هذا التمجيد الأخلاقي لأوروبا على بقية العالم يثير أعصابي".

وأضاف: "حقيقة أن العالم العربي، منطقة الخليج، ستتفوق على الديمقراطيات الغربية خلال العقود القليلة المقبلة أمر مؤكد". وفتح البرتغالي كريستيانو رونالدو الباب أمام كوكبة من نجوم العالم للرحيل إلى الدوري السعودي بعد انتقاله إلى النصر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل أن يلحق به الهداف الفرنسي كريم بنزيمة وينضم إلى اتحاد جدة، والآن بات الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي ساديو ماني على أعتاب الانتقال للدوري السعودي.

وأشار زينجلر: "هذا أمر طبيعي تماما، أتفهم الأمر، نتوقع دائما سلوكا أخلاقيا من الآخرين، بينما لم نتعرض لموقف يضطرنا للتفاعل بمثل هذه الطريقة".

وأكد: "لن أدين أي شخص أخلاقيا لأنه ذهب إلى مكان يحصل من خلاله على قدر أكبر من المال له ولعائلته، الناس هناك ليسوا أسوأ".

عودة أمين يونس ـ رحلة عكسية

من جهته أكد اللاعب الألماني الدولي السابق أمين يونس رحيله عن صفوف فريقه "الاتفاق" السعودي، في وقت بدأ فيهالدوري السعودي لكرة القدم في استقطاب نجوم كرة القدم من حول العالم. وانضم يونس 29/ عاما/ إلى الاتفاق في كانون الثاني/يناير 2022 بعقد يمتد حتى عام 2024، لكنه لعب مع أوتريخت الهولندي الموسم الماضي، على سبيل الإعارة.

وقال اللاعب صاحب الثمان مباريات دولية مع منتخب ألمانيا عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور مساء أمس الأربعاء أنه رحل عن السعودية، ويحاول الحفاظ على لياقته البدنية في بلدته دوسلدورف لكنه لم ينضم لفريق جديد بعد.

وأوضح يونس: "بعد عام ونصف، وبعد محادثات جيدة لإيجاد تسوية بشأن استكمال رحلتنا معا... كما نرى في وسائل الإعلام بشكل يومي، يخضع النادي والدوري بأكمله حالياا لإعادة هيكلة كاملة وقد قررت أيضا البحث عن مغامرة جديدة ذات تأثير فوري".

وأضاف: "سأحافظ على لياقتي البدنية في بلدتي دوسلدورف مع عائلتي، ثم نرى متى وأين ستبدأ المغامرة الجديدة".

وتولى أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد تدريب الاتفاق، قبل أن يتعاقد النادي السعودي مع الثنائي موسى ديمبلي وجاك هيندري..

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)