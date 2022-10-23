رئيس ولاية ساكسونيا يريد الغاز الروسي من جديد بعد انتهاء الحرب

دعا رئيس حكومة ولاية ساكسونيا الألمانية لاستئناف توريدات الغاز الروسي بعد انتهاء الحرب بأوكرانيا وقال ميشائيل كريتشمر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022): "إننا بحاجة لعقود طويلة المدى من أجل توريدات الغاز المسال من الولايات المتحدة الأمريكية ومن قطر ومن دول عربية أخرى. كما يتعين علينا استخراج غازنا الطبيعي في بحر الشمال. وعندما تنتهي الحرب، يتعين علينا الاستفادة من الغاز الروسي مجددا".

وعندما سئل السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي عما إذا كان يفترض أن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 المتضرر سيتم إصلاحه، قال: "سنحتاج إلى غاز عبر خطوط الأنابيب، ولا يمكن الحصول على ذلك إلا خلال خطوط أنابيب عاملة".

ولإنهاء الحرب في أوكرانيا، يرى كريتشمر أنه يجب على ألمانيا أن تدفع باتجاه حل تفاوضي مع دول أخرى وقال "هناك حاجة حاليا لمساع دبلوماسية مشتركة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان. هذه الحرب يجب أن تتوقف".

لكن هذه المفاوضات لن تؤدي تلقائيا إلى اضطرار أوكرانيا للتنازل عن أجزاء من أراضيها الوطنية، وفقا لكريتشمر، الذي أضاف: "ليس ثمة سبب واحد يدفع أوكرانيا للتخلي عن متر مربع واحد فقط من أراضيها. يجب تعويض خسائر الحرب من روسيا، ويجب محاسبة مجرمي الحرب. يجب الذهاب إلى مباحثات سلام بإتباع هذا الموقف".

كما أعرب كريتشمر عن شكوكه بشأن تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. وقال "العقوبات دائما أفضل من استخدام السلاح. لكن يجب أن يكون لها أيضا التأثير اللازم على المعتدي". "وبالنسبة لنا (في ألمانيا) نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن تأثير العقوبات على الاقتصاد الألماني. فهنا يتكون تسونامي الآن".

يذكر أن رئيس ولاية ساكسونيا كان قد أثار في السابق ضجة بتصريحات مثيرة للجدل حول حرب أوكرانيا. وذلك حينما أيد في أحد البرامج في القناة الثانية الألمانية (ZDF) "تجميد الحرب ووقف إطلاق النار". وبعد تلك التصريحات سحب السفير الأوكراني في ألمانيا آنذاك دعوته لكريتشمر لزيارة أوكرنيا.

ع.أ.ج/ ص.ش (د ب أ، تاغس شاو)