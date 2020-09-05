 رئيس وزراء ساكسونيا يعارض سياسة ألمانيا تجاه روسيا ويهاجم ماس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.09.2020

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أخبار

رئيس وزراء ساكسونيا يعارض سياسة ألمانيا تجاه روسيا ويهاجم ماس

يرفض ميشائيل كريتشمررئيس حكومة ولاية ساكسونيا ما يراه نهجاً تصعيدياً من قبل الحكومة الألمانية الاتحادية تجاه روسيا بشأن قضية تسميم المعارض الروسي البارز نافالني. ويهاجم وزير الخارجية ماس ويطالبه بـ"التحكم في أعصابه".

ميشائيل كريتشمر في زيارة لبوتين في سان بطرسبرغ (يونيو/ حزيران 2019)

ميشائيل كريتشمر: لا ينبغي أن يتحول الأمر في كل مرة إلى تصعيد مع روسيا. (صورة من الأرشيف لكريتشمر في زيارة لبوتين في سان بطرسبرغ، يونيو/ حزيران 2019)

هاجم رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، ميشائيل كريتشمر، الحكومة الاتحادية بسبب سياستها تجاه روسيا. وقال كريتشمر اليوم السبت (19 سبتمبر/ أيلول 2020) أثناء المؤتمر العام الإقليمي للحزب المسيحي الديمقراطي بمدينة إرفورت، إنه لا ينبغي أن يتحول الأمر في كل مرة إلى تصعيد مع روسيا.

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قال الفريق المساعد للمعارض الروسي أليكسي نافالني إنه تم رصد أثار غاز نوفيتشوك الذي استُخدم لتسميمه على زجاجة مياه فارغة بحجرته في فندق بمدينة تومسك، مشيرا إلى أنه سُمم هناك وليس في المطار كما كان يُعتقد في البداية.

وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا مجددا بتوضيح سريع وشفاف لملابسات جريمة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية قد لا تستثني مشروع خط "نورد ستريم 2".

وفيما يتعلق بتصرف وزير الخارجية هايكو ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال كريتشمر إن "عدم تحكم ماس في أعصابه على هذا النحو لا يمثل صورة جيدة لهذا البلد".

وكان ماس قد تحدث من قبل عن وجود أدلة على أن الكرملين قد يكون وراء تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ودعا رئيس حكومة الولاية التي تقع شرقي ألمانيا إلى الكشف عن ملابسات تسميم نافالني، من ناحية، مؤكداً من ناحية أخرى على ضرورة إكمال مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وأعلن كريتشمر أنه سيزور روسيا في كانون أول/ديسمبر المقبل، مضيفاً أنه سيتطرق أيضاً إلى مسألة الالتزام بحقوق الإنسان.

وصوت رؤساء حكومات الولايات الشرقية في ألمانيا أمس الجمعة بالإجماع لصالح استكمال خط الأنابيب. وجاء في بيان صادق عليه المشاركين في الاجتماع الذي انعقد في برلين أن المشروع مهم لإمدادات الطاقة مستقبلا في ألمانيا وأوروبا. ومع ذلك، لم يتخذوا قراراً رسمياً في هذا الشأن.

ع.ح./ ص.ش. (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:48

هل توقف عملية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني مشروع نورد ستريم 2؟

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