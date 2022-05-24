رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ينجو من حجب الثقة

فاز رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونفي اقتراع على الثقة اليوم (الاثنين السادس من يونيو/ حزيران 2022)، متجاوزا تحديا لقيادته قدمه المشرعون من داخل حزب المحافظين الحاكم. وحصل جونسون على 211 صوتا مقابل 148، وفقا لغراهام برادي، رئيس لجنة الحزب التي أشرفت على الاقتراع، ما يسمح لجونسون بالبقاء على رأس الحزب والاحتفاظ بمنصبه رئيسا للحكومة.

وكان عزل جونسون من منصبه يتطلب تصويت غالبية نواب الحزب ضده، أي 180 على الأقل منهم. وتعني هذه النتيجة أن جونسون حصل على دعم 59 بالمئة من نواب حزبه، وهو أقل من الدعم الذي مُنح لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في تصويت على الثقة واجهته في 2018.



وكان رئيس الوزراء لالبريطاني قد أصدر نداء أخيرا إلى نواب حزبه المحافظ لدعمه، محذرا من أن الحرب الداخلية "التي لا طائل منها" قد تؤدي إلى خروجهم من مناصبهم.

مشاهدة الفيديو 01:48 على اثر فضيحة الحفلات - بوريس جونسون يخسر 4 من كبار معاونيه

ووعد رئيس الوزراء بتخفيضات ضريبية في المستقبل وسلط الضوء على سجله الخاص من النجاح الانتخابي في سعيه لكسب تأييد البرلمانيين المترددين. ولكن مع القلق بشأن فضيحة "بارتي غيت"، والسياسة الاقتصادية، واستطلاعات الرأي المتفاوتة، وأسلوب جونسون في القيادة، واجه رئيس الوزراء مهمة صعبة لإقناع المشككين فيه.

وغضب الرأي العام منذ أشهر بسبب التسريبات المستمرة للصور ومقاطع الفيديو التي تلمح إلى إقامة حفلات في 10 داوننغ ستريت خلال وقت كانت فيه حكومة جونسون تحظر تماما مثل هذه التجمعات لأسباب صحية.

ميل الرأي العام البريطاني لعزل جونسون

وأظهرت نتائج استطلاعات رأي أجُريت على عجل اليوم الإثنين، أن معظم البريطانيين يعتقدون بأنه يتعين على أعضاء حزب المحافظينالتصويت لعزل رئيس الوزراء. ووفقا لنتائج استطلاع رأي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي مع أكثر من ثلاثة ألف شخص، فإن نحو 60% من البريطانيين يعتقدون بأنه يجب إبعاد جونسون عن منصبه. وذكر 61% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يعتقدون بأن الحكومة لا تملك الأفكار والسياسات الصحيحة للتعامل مع أزمة غلاء المعيشة.

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة الحكومة ضد البرلمان؟ رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة "حتى آخر نفس" الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة صورة وجدت رواجا في العالم صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة حركات غريبة "أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة ماي شامتة أم ضاحكة؟ في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟

بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة ماذا بعد؟ لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن 27% من المشاركين في نفس الاستطلاع، قالوا إنه يتعين على نواب حزب المحافظين ألا يصوتوا لإقالة جونسون من منصب رئيس الوزراء.

فيما أظهرت نتائج استطلاع منفصل أجرته شركة "سافانتا كومريس" شمل 1.116 شخصا، أن 23% من بين الذين صوتوا لصالح حزب المحافظين في عام 2019 ، ذكروا أنهم سيكونون أكثر ميلا للتصويت لصالح حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة إذا تنحى بوريس جونسون.

كما أشار استطلاع شركة "سافانتا كومريس" أنه لا يوجد مرشح مفضل واضح بين البريطانيين ليكون الخليفة المحتمل لبوريس جونسون.

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)