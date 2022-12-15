 رئيس وزراء المغرب يرفع دعوى تشهير ضد نائب فرنسي سابق اتهمه بالفساد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.12.2022

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رئيس وزراء المغرب يرفع دعوى تشهير ضد نائب فرنسي سابق اتهمه بالفساد

هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة وتعكس حقدا دفينا"، يقول رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش في الدعوى التي رفعها ضد الفرنسي جوزيه بوفيه، النائب السابق بالرلمان الأوروبي والذي ادعى أن المغرب حاول رشوته على هامش مفاوضات تجارية.

رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش

رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش

رفع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي، حسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

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كان جوزيه بوفيه قد قال لإذاعة فرانس انتر الجمعة إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية "في السنوات 2009-2014"، عارض اتفاقية التجارة الحرة "الضارة" التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

 وقال إن "وزير الزراعة (حينذاك عزيز أخنوش) لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع وعرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا".

وردّاً على سؤال الصحافي هل كان الأمر يتعلق بأموال؟ قال بوفيه: "ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟" وتابع النائب السابق أنه حدد موعدًا له في مكتب محاميته و"توقفت (القضية) عند هذا الحد". وأضاف: "عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطًا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين".

 ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها الثلاثاء واطلعت عليها وكالة فرانس برس إن هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة" و"تعكس حقدا دفينا".

 ورأى محامية أوليفييه باراتيللي أن "خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة".

وجاءت اتهامات بوفيه في أوج ما وصف بأنه فضيحة فساد يشتبه في ضلوع قطر فيها، في البرلمان الأوروبي وتطال خصوصا نائبة رئيس المؤسسة الأوروبية إيفا كايلي.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)

على ضفاف المتوسط - المغرب

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