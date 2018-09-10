 رئيس وزراء المجر يندد بـ″ابتزاز″ الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة | أخبار | DW | 11.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رئيس وزراء المجر يندد بـ"ابتزاز" الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

ندد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأية محاولات "لابتزاز" المجر ودفعها إلى تليين موقفها المعادي للهجرة، عشية تصويت في البرلمان الأوروبي ضد حكومته بعد تقرير يوضح "ارتكاب مخالفات جسيمة لقيم الاتحاد الأوروبي".

Straßburg EU-Parlament | Viktor Orban, Premierminister Ungarn (picture-alliance/Wiktor Dabkowski)

اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم (الثلاثاء 11 أيلول/ سبتمبر 2018) البرلمان الأوروبي بمحاولة "ابتزاز" بودابست بشأن موقفها من قضية الهجرة، ووصف تقريرًا يتناول بالتفصيل انتهاكات حكم القانون في المجر بأنه "إهانة" لبلاده. ويقول أوربان: "ستُدان المجر لأن الشعب المجري قرر أن هذا البلد لن يكون بلدًا للمهاجرين". وأضاف أوربان مخاطباً نواب البرلمان الأوروبي :"يجب أن أرفض التهديدات والابتزاز وتشويه السمعة من قبل القوى الداعمة للمهاجرين" ، وذلك قبل التصويت المقرر غدا الأربعاء، على ما إذا كان سيتم البدء في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المجر.

وأشار أوربان إلى أن التقرير الذي سيتم التصويت عليه "يهين المجر ويهين شرف الأمة المجرية". وأضاف أوربان، أن بودابست لديها وجهات نظر مختلفة بشكل "جذري" حول الهجرة، موضحاً: "لن يصل بنا الحد إلى إسكات أولئك الذين لا يتفقون معنا".

مختارات

وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي جوديث سارجنتيني التي أعدت التقرير الذي يشكل أساس تصويت غد الأربعاء إنه يتضمن قائمة من الإجراءات التي تشكل "تهديدا واضحا بارتكاب مخالفة جسيمة لقيم الاتحاد الأوروبي". وأضافت سارجنتيني أن الحكومة المجرية قمعت وسائل الإعلام المستقلة وكبحت ظروف البحث الأكاديمي وأقالت القضاة المستقلين وقمعت المنظمات التي تساعد المشردين والمهاجرين أو الجماعات المحرومة مثل الغجر وسمحت للمسؤولين الحكوميين بالإثراء من أموال دافعي الضرائب.

وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لديها نفس "المخاوف الجدية" التي أثارها التقرير. واعتبر تيمرمانس أن مجالات القلق التي يعالجها التقرير هي " مهمة في حسن سير الديمقراطية".

وتخيم الخلافات على العلاقات بين المجر والمفوضية الأوروبية طوال سنوات إزاء قضايا بما في ذلك موقف بودابست من الهجرة. وأضاف تيمرمانس أن المفوضية ستدعم "بلا هوادة" القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي و "لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر".

ع.خ/ م.م (د ب ا ، ا ف ب)

  • Russland Macron bei Putin (picture-alliance/Tass/dpa/M. Metzel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الشريك

    إذا أمكننا التحدث عن صديق سياسي لميركل، فإنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو على غرار ميركل مهتم بالتوصل إلى حل أوروبي، لأنه يخشى مثل ميركل على كيان الاتحاد الأوروبي. لكن الحزب المسيحي الاجتماعي يعتقد أن ماكرون اشترى دعمه لميركل بوعود مالية.

  • Spanien Madrid Pedro Sanchez stellt neues Kabinett vor (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المتفهم

    رئيس الوزراء الإسباني الجديد بيدرو سانشيس يبدو أنه تحرك في إطار يخدم ميركل عندما قبل أن ترسو سفن تقل لاجئين أفارقة رفضتهم الحكومة الإيطالية. وهذا القدر من الإنسانية نادر في هذه الأوقات. لكن الاشتراكي قال بوضوح بأن بلاده تحتاج إلى دعم في تجاوز متاعب الهجرة.

  • Belgien - EU Gipfel - Premierminister Mark Rutte von Holland (Reuters/F. Lenoir)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الوسيط

    حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية المفتوحة مهمة بالنسبة إلى هولندا المعتمدة على التجارة. وهنا يحصل إجماع بين رئيس الوزراء مارك روته والمستشارة ميركل. في المقابل فإن الأجواء السائدة في البلاد هي في الأثناء معادية للمهاجرين. وطالبو اللجوء الذين ليس لهم فرصة لا يريد روته السماح لهم أصلا بالعبور إلى أوروبا. وبهذه الاستراتيجية المترنحة يمكن له تولي دور الوساطة.

  • Mazedonien Griechenland Namensstreit beigelegt Tsipras (Reuters/A. Konstantinidis)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المراوغ

    هناك فوارق إيديولوجية بين المسيحية الديمقراطية ميركل واليساري أليكسيس تسيبراس. وبالرغم من ذلك فإن رئيس الوزراء اليوناني يساند مبدأ "التضامن الأوروبي" في تجاوز الهجرة ويدعم شخصيا ميركل. والسبب يعود في ذلك لكونه عايش ميركل كمتفهمة لأزمة الديون اليونانية وأنه يأمل في الحصول هنا على تنازلات إضافية.

  • Dänemark Lars Lokke Rasmussen (imago/Belga)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الراديكالي

    الدنماركي لارس لوكه راسموسن لا يبدو ظاهريا مثل رجل راديكالي، إلا أنه يتخذ هذا الموقف في قضايا الهجرة. وقلما توجد حكومة أوروبية أخرى تنهج سياسة متشددة في ردع طالبي اللجوء مثل حكومته. راسموسن أثار كذلك في وقت أبكر من آخرين فكرة إقامة مراكز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الحل الأوروبي على هذا النحو، فإنه يدعمه، إلا أنه لا يساند مخطط توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية.

  • Klausur der EVP-Fraktion des Europaparlamentes - Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    الخصم

    المستشار النمساوي سباستيان كورتس يظهر مهذبا أمام ميركل، لكنه لا يخفي رفضه العميق لسياستها الليبرالية في اللجوء. ويتفاهم كورتس بخلاف ذلك مع المعارضين لميركل في قضية الهجرة ابتداء من وزير الصحة ينس شبان إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ورئيس وزراء بفاريا ماركوس زودر.

  • Giuseppe Conte (picture-alliance/ZumaPress)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    المدفوع

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأي حزب يُعتبر أحد المشاكسين الكبار لميركل. كونتي يرفض استقبال اللاجئين المسجلين في إيطاليا. ويدعمه في هذا بوجه الخصوص وزير الداخلية ماتيو سالفيني من "رابطة الشمال" المعادية للأجانب: "لم يعد في وسعنا استقبال ولو شخص واحد". وبهذا النوع من التصريحات تزداد شعبية الرابطة في استطلاعات الرأي.

  • Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban (picture alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

    غير المهتم

    لا أحد انتقد بقوة كبيرة طوال سنوات سياسة ميركل للحدود المفتوحة مثل المجري فيكتور أوربان. فهو يعتبر هذه الأزمة مشكلة ميركل. ولم يشارك في اجتماع الأحد الماضي (24 يونيو 2018) مثل الزعماء الآخرين لدول فيزغراد سلوفاكيا وتشيكيا وبولندا. فجميع هذه الدول ترفض توزيع اللاجئين على البلدان الأوروبية.


مختارات

أزمة اللاجئين: من هم أصدقاء ميركل ـ ومن هم الخصوم؟

في خضم بحثها عن "حل أوروبي" لأزمة الهجرة تحتاج أنغيلا ميركل إلى حلفاء بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. لكن عددهم يضمحل، وبعضهم يقف بحزم في وجهها. (26.06.2018)  

مواضيع ذات صلة

Österreich Innsbruck Horst Seehofer und Matteo Salvini

سالفيني: إيطاليا قد توقع اتفاق هجرة ثنائي مع ألمانيا 10.09.2018

ألمح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى إمكانية توقيع اتفاق بين بلاده وألمانيا يسمح بإعادة لاجئين من ألمانيا إلى إيطاليا، في "اتفاق يجعل ألمانيا سعيدة دون الاضطرار إلى رعاية مهاجر إضافي واحد"!

Kranhersteller in Rostock startet Ausbildung für Migranten

تعرف على شروط عمل طالبي اللجوء والمهاجرين في ألمانيا 09.09.2018

يعتبر الحصول على فرصة عمل من أهم التحديات التي تواجه اللاجئين في ألمانيا، لكن هل يمكن لطالبي اللجوء والمهاجرين العمل بمجرّد وصولهم؟ وما هي الشروط الواجب توفرها لكي يسمح لطالب اللجوء بالعمل؟

Migranten auf der Balkanroute

على عتبة الاتحاد الأوروبي ـ محنة اللاجئين العالقين في صربيا 16.08.2018

من يصل إلى البلقان يكاد يكون قد وصل إلى هدفه. لكن الخطوة الأخيرة في الدخول إلى الاتحاد الأوروبي هي الأصعب، كما هو حال اللاجئين العالقين في صربيا حيث التقى موفد DW إلى هناك عائلة عراقية يعكس وضعها محنة باقي اللاجئين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  