رئيس وزراء المجر يندد بـ"ابتزاز" الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم (الثلاثاء 11 أيلول/ سبتمبر 2018) البرلمان الأوروبي بمحاولة "ابتزاز" بودابست بشأن موقفها من قضية الهجرة، ووصف تقريرًا يتناول بالتفصيل انتهاكات حكم القانون في المجر بأنه "إهانة" لبلاده. ويقول أوربان: "ستُدان المجر لأن الشعب المجري قرر أن هذا البلد لن يكون بلدًا للمهاجرين". وأضاف أوربان مخاطباً نواب البرلمان الأوروبي :"يجب أن أرفض التهديدات والابتزاز وتشويه السمعة من قبل القوى الداعمة للمهاجرين" ، وذلك قبل التصويت المقرر غدا الأربعاء، على ما إذا كان سيتم البدء في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المجر.

وأشار أوربان إلى أن التقرير الذي سيتم التصويت عليه "يهين المجر ويهين شرف الأمة المجرية". وأضاف أوربان، أن بودابست لديها وجهات نظر مختلفة بشكل "جذري" حول الهجرة، موضحاً: "لن يصل بنا الحد إلى إسكات أولئك الذين لا يتفقون معنا".

وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي جوديث سارجنتيني التي أعدت التقرير الذي يشكل أساس تصويت غد الأربعاء إنه يتضمن قائمة من الإجراءات التي تشكل "تهديدا واضحا بارتكاب مخالفة جسيمة لقيم الاتحاد الأوروبي". وأضافت سارجنتيني أن الحكومة المجرية قمعت وسائل الإعلام المستقلة وكبحت ظروف البحث الأكاديمي وأقالت القضاة المستقلين وقمعت المنظمات التي تساعد المشردين والمهاجرين أو الجماعات المحرومة مثل الغجر وسمحت للمسؤولين الحكوميين بالإثراء من أموال دافعي الضرائب.

وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي لديها نفس "المخاوف الجدية" التي أثارها التقرير. واعتبر تيمرمانس أن مجالات القلق التي يعالجها التقرير هي " مهمة في حسن سير الديمقراطية".

وتخيم الخلافات على العلاقات بين المجر والمفوضية الأوروبية طوال سنوات إزاء قضايا بما في ذلك موقف بودابست من الهجرة. وأضاف تيمرمانس أن المفوضية ستدعم "بلا هوادة" القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي و "لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر".

ع.خ/ م.م (د ب ا ، ا ف ب)