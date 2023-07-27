رئيس وزراء السويد "قلق" بشأن عمليات حرق أخرى للقرآن

عبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الخميس (27 يوليو/ تموز 2023) عن "قلقه البالغ" بشأن العواقب في حالة استمرار تنظيم الاحتجاجات التي يتم خلالهاتدنيس نسخ من المصحف.

وقال لوكالة الأنباء السويدية تي.تي "هناك عدد من الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إذن بالتدنيس". وتابع "إذا مُنح الإذن، فسنواجه بعض الأيام التي تشهد تهديدا واضحا بحدوث شيء خطير. أنا قلق للغاية إزاء ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك".

"السويد لا تتغاضى عن حرق القرآن"

من جهته، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الخميس إن بلاده لا توافق على حرق نسخ من القرآن أو تتغاضى عنه، لكن قوانين حرية التعبير لديها تسمح بذلك. وقال بيلستروم للصحفيين "هناك تصور في بعض البلدان بأن الدولة السويدية وراء ذلك أو تتغاضى عنه. لسنا كذلك".

وأضاف "هذه أفعال يرتكبها أفراد لكنهم يفعلون ذلك في إطار قوانين حرية التعبير". وشهدت السويد عدة احتجاجات في الأسابيع الأخيرة تم خلالها تمزيق صفحات أو حرق نسخ من المصحف، مما أثار غضب وتنديد العالم الإسلامي.

استدعاء سفيرة الدنمارك

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها استدعت سفيرة الدنمارك اليوم الخميس بسبب تكرار حرق نسخ من القرآن. وأحرق خمسة أشخاص مصحفا أمام السفارة المصرية في كوبنهاغن يوم الثلاثاء في ثالث واقعة من نوعها في الدنمارك خلال أقل من أسبوع.

ع.ش/ أ.ح (رويترز)