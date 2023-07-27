 رئيس وزراء السويد "قلق" بشأن عمليات حرق أخرى للقرآن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رئيس وزراء السويد "قلق" بشأن عمليات حرق أخرى للقرآن

أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون عن خشيته مما أسماه "العواقب" في حال استمرار الترخيص لمسيرات تدنيس نسخ من القرآن، فيما أكد وزير الخارجية السويدي أن بلاده لا توافق على حرق نسخ من المصحف أو تتغاضى عن ذلك.

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن بلاده لا توافق على حرق نسخ من القرآن أو تتغاضى عنه

أبدى رئيس الوزراء السويدي خشيته مما أسماه "العواقب" في حال استمرار الترخيص لمسيرات تدنيس نسخ من المصحف.

عبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم الخميس (27 يوليو/ تموز 2023) عن "قلقه البالغ" بشأن العواقب في حالة استمرار تنظيم الاحتجاجات التي يتم خلالهاتدنيس نسخ من المصحف.

وقال لوكالة الأنباء السويدية تي.تي "هناك عدد من الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إذن بالتدنيس". وتابع "إذا مُنح الإذن، فسنواجه بعض الأيام التي تشهد تهديدا واضحا بحدوث شيء خطير. أنا قلق للغاية إزاء ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك".

"السويد لا تتغاضى عن حرق القرآن"

من جهته، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم الخميس إن بلاده لا توافق على حرق نسخ من القرآن أو تتغاضى عنه، لكن قوانين حرية التعبير لديها تسمح بذلك. وقال بيلستروم للصحفيين "هناك تصور في بعض البلدان بأن الدولة السويدية وراء ذلك أو تتغاضى عنه. لسنا كذلك".

وأضاف "هذه أفعال يرتكبها أفراد لكنهم يفعلون ذلك في إطار قوانين حرية التعبير". وشهدت السويد عدة احتجاجات في الأسابيع الأخيرة تم خلالها تمزيق صفحات أو حرق نسخ من المصحف، مما أثار غضب وتنديد العالم الإسلامي.

استدعاء سفيرة الدنمارك

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها استدعت سفيرة الدنمارك اليوم الخميس بسبب تكرار حرق نسخ من القرآن. وأحرق خمسة أشخاص مصحفا أمام السفارة المصرية في كوبنهاغن يوم الثلاثاء في ثالث واقعة من نوعها في الدنمارك خلال أقل من أسبوع.

ع.ش/ أ.ح (رويترز)

العراق والسويد وأزمة حرق القرآن...هل خرجت عن السيطرة؟

مختارات

السويد تسحب طاقم سفارتها من بغداد.. وتظاهرات في المنطقة ضد تدنيس القرآن

شهد العراق مظاهرات للتنديد بموافقة السويد على تنظيم تظاهرات شهدت تدنيس القرآن. جاء ذلك فيما نددت عدة دول عربية وإسلامية بحرق المصحف. فيما نقلت السويد عمليات سفارتها وطاقمها من بغداد إلى ستوكهولم لأسباب أمنية".

خبير لـ DW: لهذه الأسباب جاء رد فعل العراق على حرق المصحف مختلفا

أثار حرق المصحف في السويد الكثير من ردود الفعل من قبل دول عربية وإسلامية، لكن رد الفعل العراقي الرسمي و"الشعبي" القوي أثار تساؤلات وعلامات استفهام. خبير في الشأن العراقي يوضح في تصريح لـDW عربية الخلفيات والدوافع.

السويد والقرآن مجددا.. إدانات وأزمة دبلوماسية مع العراق

أزمة دبلوماسية بين العراق والسويد، عقب إحراق محتجين سفارة الأخيرة في بغداد، تزامنا مع تجمّع في ستوكهولم شهد دوس عراقي نسخة من القرآن. هذه الخطوة قوبلت بإدانات في العالم الإسلامي كما أدت إلى طرد السفيرة السويدية بالعراق.

مواضيع ذات صلة

Demonstrators burn tyres as protesters riot in the Rosengard neighbourhood of Malmo, Sweden, on Aug. 28, 2020. The protest was sparked by the burning of a coran by members of Danish far-right party Stram Kurs earlier in the day. The party's leader Rasmus Paludan was denied entry to Sweden for a manifestation on Friday. Photo: TT News Agency / code 50090 *** SWEDEN OUT *** |

تركيا والسعودية ومصر تدين حرق المصحف خلال احتجاج في السويد 21.01.2023

أدانت تركيا والسعودية ومصر ودول أخرى إحراق المصحف خلال احتجاج في السويد، نظمه سياسي يميني متطرف مناهض للهجرة والإسلام. والخارجية السويدية تصفه بأنه "استفزاز مروع".

Swedish and Turkish flags at the Presidential Palace in Ankara. Photo: Henrik Montgomery / TT / code10060

بعد حرق المصحف.. هل تقضي تركيا على حلم السويد بالانضمام للناتو؟ 25.01.2023

يتصاعد غضب رسمي وشعبي في العالمين العربي والإسلامي بسبب عدم قيام السلطات السويدية بمنع يميني متطرف من حرق المصحف أمام سفارة تركيا. فهل ذهبت آمال السويد بالانضمام للناتو أدراج الرياح أم تغير تركيا موقفها مقابل تنازلات؟

09/05/2023 **May 9, 2023: Djerba, Tunisia. 09 May 2023. Tunisian police and security officers patrol the site of a deadly shooting attack near the Ghriba synagogue on the Djerba island. According to the Tunisian interior ministry, a police officer shot dead two visitors and two security officers during an annual Jewish pilgrimage to the renowned synagogue on the Tunisian island of Djerba, before he was killed (Credit Image: Â© Hasan Mrad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire

"ذئب من الداخل" - الرصاص والموت يفسدان احتفال كنيس جربة 10.05.2023

يشعر حجاج يهود في جربة بتونس بالصدمة بعد حادث إطلاق النار الإرهابي في محيط كنيس الغريبة. آخرون يصرون على البقاء في الجزيرة لأنهم "يشعرون بالأمان"، والعاملون بقطاع السياحة يخشون من مغادرة الحجاج وانهيار الموسم السياحي.