 رئيس وزراء إسرائيل يصل البحرين في أرفع زيارة منذ التطبيع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.02.2022

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أخبار

رئيس وزراء إسرائيل يصل البحرين في أرفع زيارة منذ التطبيع

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين في زيارة هي الأرفع لمسؤول إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات. وأعرب بينيت عن أمله في أن تكون الزيارة "رسالة لإبداء حسن النية... والوقوف معا في مواجهة التهديدات المشتركة".

وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت لدى وصوله مطار المنامة الدولي (14/2/2022)

وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت لدى وصوله مطار المنامة الدولي (14/2/2022)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين الاثنين (14 فبراير/ شباط 2022) في أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي منذ أن أقام البلدان علاقات بموجب اتفاق في 2020 برعاية الولايات المتحدة، والتي استندت في جانب منها إلى المخاوف المشتركة إزاء إيران.

مختارات

عقب مشاورات بين وزراء خارجية أمريكا والهند وإسرائيل والإمارات حول توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وآسيا، بدأت تتشكل نواة "رباعية جديدة"، في الشرق الأوسط. فما هي أهداف هذه الرباعية؟

أكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية البحريني سيتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء في أول زيارة لوفد رسمي من المنامة، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

لأول مرة منذ تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة، أنار كنيس في البحرين أنواره إحياء للذكرى الثانية والثمانين لما يُعرف باسم "ليلة الكريستال" حين هوجمت محلات ومصالح اليهود من قبل النازيين في ألمانيا.

وقال مكتب بينيت إنه سيلتقي مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة. وأضاف البيان "سيناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية... خاصة التقدم على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".

وسيلتقي رئيس الوزراء كذلك بوزراء المالية والخارجية والصناعة والمواصلات البحرينيين، وبممثلين عن الجالية اليهودية في المملكة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين في وقت سابق من الشهر الجاري ووقع مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي على مذكرة تفاهم تضفي الطابع الرسمي على العلاقات الأمنية بين الجانبين.

وتأتي زيارة بينيت، التي تستمر يومين للبحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الأمريكي في منطقة الخليج، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات صاروخية على الإمارات شنتها حركة الحوثي اليمنية. وطبعت إسرائيل العلاقات مع الإمارات أيضا في 2020.

وفي تصريحات للصحفيين قبل الإقلاع، قال بينيت إنه يأمل أن تكون الزيارة "رسالة لإبداء حسن النية... والوقوف معا في مواجهة التهديدات المشتركة".

وكثفت إسرائيل التعاون مع الدولتين الخليجيتين. واستضافت المنامة وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الثاني من فبراير/شباط وقالت إن ضابطا إسرائيليا سيُعين في البحرين في إطار تحالف دولي.

وبسبب تقاربها مع إسرائيل، تعرضت البحرين لانتقادات من جانب المعارضة التي تقودها الأغلبية الشيعية في البلاد. وتشهد البحرين مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين.

اهتمام بالقبة الحديدية في الخليج

كانت البحرين وإسرائيل قد وقعتا على اتفاقية السلام الإبراهيمي في واشنطن برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول عام 2020. وتعرض إسرائيل التعاون على شركائها الخليجيين الجدد في مجال الدفاع الجوي، لكنها لم تحدد ما إذا كان هذا قد يشمل بيع صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية القصيرة المدى.

وكانت التساؤلات تحيط بمثل هذه المبيعات في السابق، وما إذا كان مأمونة ولن تقع في أيدي أعداء إسرائيل. وهناك أيضا قلق من أن تشكل تحديا تجاريا لصادرات الدفاع الأمريكية. لكن مسؤولا أمريكيا لا يرى أي مشاكل بالنسبة لواشنطن إذا مضت إسرائيل قدما في صفقات بيع منظومة القبة الحديدية في الخليج. وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه "هناك اهتمام كبير بالقبة الحديدية" في المنطقة.

ص.ش/خ.س (رويترز، د ب أ)

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.


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بدأ رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ صباح اليوم الأحد زيارة رسمية إلى الإمارات، هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية. ويزور هرتزوغ أبوظبي بدعوة شخصية من الشيخ محمد بن زايد، وحماس تدين "التطبيع" مع إسرائيل.

Israeli Prime Minister Naftali Bennett chairs a cabinet meeting at the Prime minister's office in Jerusalem, Sunday, Nov. 21, 2021. (Abir Sultan/Pool via AP)

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه سيغادر للإمارات، في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للبلاد. وافتتحت الإمارات في يوليو الماضي سفارتها في إسرائيل، بعد افتتاح سفارة وقنصلية لإسرائيل في الإمارات.

CORRECTION / A handout picture released by the Israeli Government Press Office (GPO) shows Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan (R) receiving Israeli Prime Minister Naftali Bennett following his arrival in the Emirati capital, on December 13, 2021. - Bennett met Abu Dhabi's crown prince after becoming the first leader of the Jewish state to visit the United Arab Emirates, a year after the establishment of ties. (Photo by GPO / AFP) / - Israel OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / GPO - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / “The erroneous mention appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [December 13] instead of [DEC.12]. Please immediately remove the erroneous mention from all your online services and delete it from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

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اعتبر بيان إماراتي إسرائيلي مشترك زيارة نفتالي بينيت لأبوظبي "علامة فارقة في تطور العلاقات والشراكة بين البلدين". وسينشئ البلدان صندوقا لتسخير العقول الاقتصادية والتكنولوجية في الإمارات وإسرائيل وإيجاد حلول للتحديات!