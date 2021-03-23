 رئيس وزراء إثيوبيا: لا نريد حرباً مع السودان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2021

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أخبار

رئيس وزراء إثيوبيا: لا نريد حرباً مع السودان

وسط مخاوف من اندلاع نزاع أوسع حول منطقة الفشقة الحدودية قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إن بلاده لا تريد الانخراط في أي حربٍ مع السودان، مؤكداً على ضرورة "تسوية المسألة بشكل سلمي".

رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد - صورة من الأرشيف بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اليوم الثلاثاء (23 مارس/ آذار 2021) أن بلاده لا تريد الانخراط في حربٍ مع  السودان، في وقت يثير التوتر المرتبط بمنطقة حدودية متنازع عليها مخاوف من اندلاع نزاع أوسع.

مختارات

حذرت الحكومة الإثيوبية عدة مرات من أن المجتمع الدولي يجب ألا يتدخل في تعامله مع الحرب في تيغراي، مدعية أنها مسألة داخلية فقط. لكن ليست هذه هي المسألة بالفعل فهناك دعاوى بمشاركة دول أخرى في الحرب التي شهدها الإقليم.

طلبت الحكومة السودانية رسمياً من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التوسط في الخلافات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة. وتؤيد القاهرة اقتراح الخرطوم بتشكيل وساطة رباعية، لكن إثيوبيا ترفض.

ليس الخلاف على سد النهضة هو العامل الوحيد المثير للتوتر بين السودان وإثيوبيا، بل ثمة عوامل أخرى أقدم، ما هي؟ وهل يمكن للتوتر الحالي في العلاقات بين البلدين الجارين أن يتحول إلى نزاع عسكري ينذر بحرب لا تحمد عقباها؟

وقال أبيي أمام البرلمان "لدى إثيوبيا الكثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نحتاج حرباً. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي". وشدد لاحقاً على أن بلاده "لا تريد حرباً" مع جارتها على خلفية النزاع على الأراضي المتواصل منذ عقود بين الطرفين، واصفاً السودان بانه "بلد شقيق" يحب شعبه إثيوبيا.

تأتي هذه التصريحات على خلفية تنازع البلدين على منطقة الفشقة الزراعية التي تقع بين نهرين، حيث تلتقي منطقتا أمهرة  وتيغراي في شمال إثيوبيا  بولاية القضارف الواقعة في شرق السودان. ويطالب البلدان بالمنطقة الخصبة والتي كانت بؤرة توتر مؤخراً بينما فرّ نحو 60 ألف لاجئ باتّجاه السودان من المعارك التي وقعت في تيغراي الإثيوبية.

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مسائية DW: تصاعد الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا.. ما مآلاته؟

ومع اقتراب العنف في إثيوبيا من الحدود السودانية، أرسلت الخرطوم قوات إلى الفشقة لاستعادة أراضي تم الاستيلاء عليها والانتشار عند الحدود الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية سودانية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي  أرسلت الخرطوم تعزيزات إلى الفشقة  بعدما اتهمت قوات ومليشيات إثيوبية بنصب كمين لعناصر في الجيش السوداني أودى بأربعة جنود على الأقل. وأعقبت ذلك سلسلة مواجهات دامية بينما تبادل الطرفان الاتهامات بالعنف وارتكاب انتهاكات تتعلق بالأراضي.

وأفاد السودان خلال الأسابيع الأخيرة بأنه استعاد السيطرة على أجزاء واسعة من المنطقة، مشدداً على أنها لطالما كانت ضمن حدوده.

في الأثناء، اتّهمت أديس أبابا الخرطوم بـ "غزو أرضٍ تعد جزءا من أراضي إثيوبيا"، محذرة من أنها ستلجأ إلى الرد عسكرياً في حال لزم الأمر. وأثار الخلاف مخاوف من احتمال اندلاع نزاع أوسع بين الخصمين الإقليميين.

ويأتي في ظل التوتر بشأن  سد النهضة  الذي ترى كل من الخرطوم والقاهرة بأنه يشكل تهديداً لإمدادات المياه لديها.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب)

  • Sudan Bürgerkrieg

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    بعد حرب استقلال طويلة ودامية، انفصل الجزء الجنوبي من السودان وقامت عليه جمهورية جنوب السودان. واندلعت هذه الحرب عام 1955، حيث قاتل مسيحيو جنوب السودان من أجل الاستقلال عن الشمال حتى قبل أن ينقل المستعمرون البريطانيون صلاحياتهم إلى حكومة الخرطوم.

  • Sudan Bürgerkrieg John Garang 1997

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    تمتع جنوب السودان نسبياً بحالة من السلم والحكم الذاتي للفترة من عام 1972 إلى 1983، قبل أن يسقط مجدداً في أتون حرب أهلية. وخاضت الحركة الشعبية لتحرير السودان وذراعها العسكري قتالاً، قاده الجنرال جون قرنق، ثم سرعان ما انقسمت الحركة بين سيلفا كير ورياك مشار.

  • red carpet with print Welcome to South Sudan (Photo: )

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    في يناير/ كانون الثاني 2011 صوت سكان جنوب السودان لصالح الاستقلال في استفتاء شعبي. وصار سيلفا كير رئيساً للدولة ورياك مشار نائباً له. واستندت الدولة الوليدة على اتفاق سلام أبرمه قرنق عام 2005 قُبيل مقتله في حادث تحطم مروحية بعد أسابيع من التوقيع.

  • South Sudanese soldier with machine gun

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    لكن التحالف بين خصوم الأمس وحلفاء اليوم لم يدم طويلاً، فبعد سنتين من إعلان الاستقلال في تموز/ يوليو 2013 تجاهل الرئيس كير نائبه مشار وجميع أعضاء الحكومة الآخرين. وفي خطوة ذات دلالة ارتدى بزته العسكرية مجدداً عند إلقائه إحدى خطاباته أمام وسائل الإعلام، متهماً مشار وحلفاءه بمحاولة الانقلاب عليه. وكانت تلك بداية الحرب الأهلية مستمرة.

  • Refugees in Minkaman, South Sudan

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    لقي خمسون ألف شخص على الأقل حتفهم في هذا النزاع، وأُجبر أكثر من 2.4 مليون شخص على ترك منازلهم، وفشلت جميع محاولات إنهائه. وفي أيار/ مايو 2014 أُعيد تشكيل بعثة تابعة للأمم المتحدة مكونة من 14000 عنصر للانتشار في مواقع محددة لحماية المدنيين.

  • Südsudan - Abkommen

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    تمخض لقاء بين كير (يسار الصورة) ومشار (يمين الصورة) في أيار/مايو 2015 بأديس أبابا عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما بعث الآمال مجدداً بتحقيق السلام، لكن تلك الآمال سرعان ما تبخرت، إذ اندلع القتال بين أنصارهما بعد ساعات من التوقيع. وأخفق القائدان في الالتزام بالاتفاق والأسوأ من ذلك أنهما فقدا السيطرة على المقاتلين التابعين لهما بحسب ما قال مراقبون.

  • South Sudanese rebel leader Riek Machar

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    بصعوبة ولد اتفاق السلام الأخير الموقع في آب/ أغسطس 2015، إذ رفض الرئيس سيلفا كير في البدء التوقيع لكنه رضخ أخيراً للضغوط الدولية. كان جزء من الصفقة هو ضمان حماية عودة مشار من منفاه في أثيوبيا. وتمثل الخلاف الرئيسي بعدد الجنود ونوعية الأسلحة التي ستكون تحت سيطرته في جوبا.

  • Symbolbild Frauen Opfer Konflikt Südsudan

    60 عاماً من الحرب والسلام في جنوب السودان

    بينما حول النزاع البلاد إلى ركام من الدمار قال مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سعيد رعد الحسين إن كلاً من القوات الحكومية والمتمردين يلجؤون إلى الاغتصاب كوسيلة للإرهاب والحرب. وهو ما دفع مجلس الأمن لإرسال لجنة للتحقيق في هذا الشأن.

    الكاتب: فيليب زاندنر/ ر.أ


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