رئيس وزاء اليونان يقول إن بلاده في حالة حرب مع الحرائق

عودة أكثر من 2000 سائح إلى بلادهم مع استعار الحرائق باليونان

أٌجبرت السلطات اليونانية على إجلاء عشرات الآلاف من السياح على العديد من الجزر السياحية، فيما أعادت شركات تنظيم الرحلات السياحية أكثر من ألفي سائح من اليونان إلى بلادهم جوا مع استعار حرائق الغابات في البلاد.