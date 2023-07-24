رئيس وزاء اليونان يقول إن بلاده في حالة حرب مع الحرائق

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اليونان لا زالت في قبضة حرائق الغابات المستمرة ورئيس الوزراء يقول إن البلاد في حالة حرب ضدها. جزيرة رودس في أوضاع مأساوية. الأيام المقبلة لن تكون سهلة، والمواطنون يشاركون في جهود إطفاء النيران.
مع استمرار موجة حرائق الغابات في اليونان أعلنت السلطات مصرع طيّارين خلال مكافحة النيران والعثور على جثة ثالثة. هذا في حين ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري احتواء الحرائق بعد أن أوقعت عشرات القتلى وأجبرت سكان على الفرار.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في اليونان. وحتى في معظم جزر "بحر إيجه" ستتجاوز درجات الحرارة 38، ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة يتم التحذير من حرائق ما تزال مستعرة في الغابات.
أٌجبرت السلطات اليونانية على إجلاء عشرات الآلاف من السياح على العديد من الجزر السياحية، فيما أعادت شركات تنظيم الرحلات السياحية أكثر من ألفي سائح من اليونان إلى بلادهم جوا مع استعار حرائق الغابات في البلاد.
أججت الرياح حرائق مشتعلة في جزيرة رودس اليونانية ومناطق أخرى من البلاد، فيما أسفرت حرائق في شمال وشرق الجزائر عن دمار كبير وعشرات القتلى.
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