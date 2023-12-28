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رئيس نقابة الشرطة الألمانية يتوقع أعمال عنف ليلة رأس السنة

٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣

قال رئيس نقابة أفراد الشرطة الألمانية إنه يتوقع حدوث المزيد من أعمال الشغب والعنف ليلة رأس السنة الميلادية مضيفاً أن السياسيين فشلوا في منع الفوضى المتوقعة بسبب عدم حظر بيع الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة.

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هجمات سابقة في ليلة رأس السنة على خدمات الطوارئ والشرطة في برلين
لا يسمح قانوناً بشراء الألعاب النارية للعام الجديد في ألمانيا إلا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من العام صورة من: Julian Christian Schreiner/TNN/picture alliance/dpa

توقع رئيس نقابة أفراد الشرطة الألمانية يوخن كوبيلكه المزيد من أعمال الشغب والعنف ليلة رأس السنة وقال إن السياسيين فشلوا في منع الفوضى المتوقعة.

وصرح كوبيلكه لصحيفة "راينيشه بوست" في مقال نشر اليوم (الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2023): "منذ أعمال العنف التي وقعت العام الماضي في برلين... يعلم الجميع أن شيئا ما قد حدث خطأ في مجتمعنا. يجب علينا ببساطة أن نرد على هذا".

وستكون الشرطة في النقاط الساخنة المحتملة مع "نشر مكثف للأفراد".

ولا يسمح قانوناً بشراء الألعاب النارية للعام الجديد في ألمانيا إلا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من العام ، وحتى درجة معينة فقط.

وقال كوبيلكه: "لقد خذلنا السياسيون. لماذا لا يعطوننا أخيراً الوسائل القانونية للتدخل باستمرار ضد المتورطين في العنف؟ ولماذا لم نحظر بيع الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة ، تماماً كما نفعل بقية العام؟".

وفي العام الماضي، بالإضافة إلى الألعاب النارية الثقيلة المعتادة في الشوارع، كان هناك أيضاً العديد من الألعاب النارية التي ألقيت وغيرها من الهجمات على ضباط الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفين في بعض أحياء برلين والمدن الكبرى الأخرى. وتسببت الحوادث في غضب على مستوى البلاد. 

وفي برلين، ستجري أكبر عملية للشرطة ليلة رأس السنة "في العقود الأخيرة" في نهاية العام، وفقا لما ذكرته مفوضة شرطة العاصمة باربرا سلويك لوكالة الأنباء الألمانية ومن المتوقع أيضاً أن توفر وحدات كبيرة من ضباط الشرطة الأمن في مدن أخرى.

ع.ح.، ح.ز. (د.ب.أ)

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