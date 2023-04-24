رئيس مرتزقة "فاغنر" يشتكي من خسائر فادحة ويهدد بالانسحاب من باخموت

قال رئيس مرتزقة فاغنر، يفيجني بريجوجين، في مقابلة مع المدون العسكري الروسي سيميون بيجوف نشرت اليوم السبت (29 نيسان/أبريل 2023): "لدينا في كل يوم أكوام من آلاف الجثث التي نضعها في توابيت ونرسلها إلى الوطن". وأضاف بريجوجين أن الخسائر أكثر بخمس مرات من اللازم نظراً لنقص ذخيرة المدفعية.

وذكر رئيس مجموعة فاغنر (61 عاماً) أنه كتب إلى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ليطلب منه إمدادات بأسرع وقت ممكن. وأكد: "إذا لم يتم تعويض عجز الذخيرة، فنحن مضطرون -حتى لا نركض مثل الجرذان الجبانة بعد ذلك- إلى الانسحاب أو الموت".

وأوضح بريجوجين إنه سيكون مضطراً على الأرجح إلى سحب بعض قواته، لكنه حذر من أن هذا سيعنى أن الجبهة ستنهار في مكان آخر.

ونشب القتال للسيطرة على باخموت شرقي أوكرانيا منذ شهور. ووصل القتلى والجرحى إلى معدلات مرتفعة على الجانبين. وتسيطر القوات الروسية على معظم المدينة فيما يسيطر المدافعون الأوكرانيون على منطقة صغيرة فقط غربي المدينة.

تسيطر القوات الروسية على معظم باخموت فيما يسيطر المدافعون الأوكرانيون على منطقة صغيرة فقط غربي المدينة

وفي سياق متصل بالحرب الدائرة في أوكرانيا، كشف حاكم مدينة "سيفاستوبول" الساحلية في شبه جزيرة القرم، الروسي ميخائيل رازفوجاييف في رسالة على تطبيق تليغرام، صباح اليوم عن اندلاع النار في خزان وقود بالمدينة، في أعقاب هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الحاكم قوله إن "النيران اشتعلت في خزان وقود.. طبقا لتقارير أولية، ربما تسبب هجوم بطائرة بدون طيار في ذلك.

ولم يصدر أي تعليق من الكرملين بشأن الهجوم.

ويأتي الهجوم بالطائرات المسيرة بعد أقل من 24 ساعة من ضربات صاروخية روسية على مدن في أوكرانيا، أدت إلى مقتل 26 شخصاً على الأقل. واستهدفت صواريخ روسية مباني سكنية عدة ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل في أومان (وسط). وأعلنت السلطات الاوكرانية السبت أن خمسة اطفال بين القتلى.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرات المسيرة في سيفاستوبول ولكن الاستخبارات العسكرية لمحت إلى أنها تأتي رداً على الضربات في أومان.

وقالت هيئة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم السبت إن عشرة خزانات نفط دمرت في حريق اندلع اليوم بمستودع للوقود. وأكد المتحدث باسم هيئة الاستخبارات العسكرية أندريه يوسوف أن مثل هذه الانفجارات ستستمر، ونصح الأشخاص في شبه جزيرة القرم بالابتعاد عن المنشآت العسكرية. وأوضح أندريه يوسوف أنه يتم استخدام مستودع الوقود من قبل أسطول البحر الأسود الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت مراراً نيتها لاستعادة شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، في عام 2014، مما أثار احتجاجاً دولياً.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب)