رئيس مجلس يهود ألمانيا يطالب بالتضامن مع إسرائيل

أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يوزيف شوستر عن ضرورة صمود التضامن الغربي مع إسرائيل. ويذكر أن شوستر يرافق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيسة البرلمان الألماني بيربل باس فيرحلتهما إلى إسرائيل اليوم الأحد (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023). وقال شوستر: "يرافقني أيضًا في رحلتي شك دائم حول المعنى الحقيقي لتضامن العالم الغربي؛ وهو ذو قيمة في النهاية".

وكتب شوستر في مقال لمجلة "دير شبيغل" أن أهمية رحلات الساسة إلى إسرائيل مثل تلك التي يقوم بها الرئيس الألماني ورئيسة البرلمان اليوم "لا يمكن تقديرها بالقدر الكافي"، لكنه لفت إلى أن امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الداعي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة خدش الصورة.

وتحدث شوستر عن "التهوين من إرهاب حماس في الغرب ، ولاسيما في أماكن تعتبر نفسها متمدنة ومتحضرة للغاية كالجامعات ودور المسرح وكذلك أيضا مكاتب التحرير وبعض المقرات الحكومية والأوساط المدنية".

ويذكرأن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأكد شوستر أن من الممكن الوقوف إلى جانب إسرائيل وانتقاد الحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت، وقال إن "ما يبقى في الغالب هو اختزال الموقف الألماني في المسؤولية الخاصة حيال الدولة اليهودية بسبب المحرقة. لكن لا ينبغي حصر التضامن مع إسرائيل عند هذا الحد، لأنه ينبغي بالإضافة إلى ذلك الوقوف إلى جانب إسرائيل أيضا لأنها الدولة التي تشبه دولتنا في نظام الحكم وشكل المجتمع أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة".

ولفت شوستر إلى أوجه التشابه بين ألمانيا وإسرائيل في مجال حرية الفرد والليبرالية ومنح الأولوية المطلقة للكرامة الإنسانية. وقال إن إسرائيل "تتقدم حتى بخطوة أو خطوتين" على ألمانيا في العديد من المجالات مثل التحرر والقوة الإبداعية والموازنة بين الحداثة والتقاليد والاستعداد الدفاعي.

ع.خ/ ع.ش/ز.أ.ب ( د ب أ)