رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني: إيران تضر بنفسها بأنشطة التجسس

قال الدبلوماسي الألماني المخضرم فولفغانغ إيشنغر اليوم الخميس (17 كانون الثاني/يناير 2019) إن إيران تضر بجهود أوروبا للإبقاء على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بالقيام بأنشطة يشتبه بأنها أعمال تجسس وتشمل أحد أفراد الجيش الألماني.

لكن إيشنغر، الذي يرأس مؤتمر ميونيخ الأمني، حذر أوروبا من اتخاذ أي خطوة مماثلة لما قامت به واشنطن بالانسحاب من الاتفاق لأنه يهدف فقط إلى وقف برنامج إيران النووي ولا يتناول أنشطتها الأخرى في المنطقة أو التجسس.

وعبرت ألمانيا، التي قادت مع فرنسا جهود الإبقاء على الاتفاق، عن قلقها البالغ هذا الأسبوع لدبلوماسي إيراني بارز بشأن قضية رجل يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية اعتقل يوم الثلاثاء للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس. وقال مصدر من وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة "عالجت القضية بشكل واضح مع مدير السفارة الإيرانية يوم 15 كانون الثاني/ يناير الحالي، وأبدينا قلقنا البالغ إزاء ما يشتبه في أنها أنشطة تخابر".

وأدان إيشنغر، وهو سفير سابق لألمانيا لدى واشنطن، الأنشطة الإيرانية لكنه قال إن من الوهم الاعتقاد بأن إيران أو حكومات أخرى ستقلص أنشطة التجسس التي تقوم بها حتى لو كان حظر هذه الأنشطة مشمولا في اتفاق رسمي. وأضاف "يجب أن تكون إيران على درجة كافية من الذكاء تجعلها تدرك أنها تضر بنفسها لأنها تضر بالمناخ السياسي المحيط بالاتفاق النووي... لكن هذا ليس سببا يدعو لإنهاء الاتفاق".

وتابع أن أفعال إيران في ألمانيا وفي أماكن أخرى تزيد من القلق السياسي وتلقي بظلالها على جهود الإبقاء على الاتفاق النووي ساريا.

وقال إيشنغر إن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف سيكون واحدا من أكثر من مئة من رؤساء الدول وكبار المسؤولين في العالم الذين يحضرون المؤتمر الأمني في ميونيخ هذا العام المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 17 شباط/ فبراير القادم.

وأضاف أن من بين الزعماء الذين يعتزمون الحضور المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين كبار منهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ز.أ.ب/أ.ح (رويترز)