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سياسةالإمارات العربية المتحدة

رئيس (كوب 28) يحث على "إنجاز العمل المتبقي" بشأن اتفاق نهائي

٨ ديسمبر ٢٠٢٣

رئيس مؤتمر (كوب 28) يطالب الدول المجتمعة في دبي بـ "الخروج من مناطق راحتها" خلال المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نهائي. وتسعى الدول إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن صيغة نهائية تتوافق مع اشكالات الطاقات الأحفورية.

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صورة جماعية لعدد من قادة الدول خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28
قال رئيس مؤتمر كوب28 للدول المجتمعة في دبي إنها بحاجة للخروج من مناطق راحتها خلال المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نهائي.صورة من: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance

حث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ الجمعة (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2023) مندوبي الدول على المضي قدمًا وإنجاز العمل المتبقي مع استئناف المفاوضات بعد استراحة ليوم واحد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بنهاية المؤتمر.

وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، "دعونا من فضلكم ننجز هذه المهمة"، مشددا على أن المحادثات في دبي لديها القدرة على إحداث "نقلة نوعية" بشأن المناخ. وقال أمام مندوبي الدول الذين يناقشون في دبي مستقبل الوقود الأحفوري "لدينا الفرصة لإحداث نقلة نوعية يمكن أن تحدد شكل الاقتصادات العالمية ومستقبلنا وأن تضع الفئات الأكثر ضعفاً في قلب العمل المناخي".

يسعى المندوبون إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن صيغة يمكنها الرد في النص النهائي على معضلة الفحم والنفط والغاز التي تعد الأسباب الرئيسية لتغير المناخ. وأكد الجابر أن "مؤتمر الأطراف هذا مختلف، لقد سطر صفحة من التاريخ".

وكان قد قال في وقت سابق إنه عازم على إنهاء المؤتمر في الوقت المحدد الثلاثاء، وهو ما سيكون إنجازًا نظرًا للتأخير المعتاد خلال المؤتمرات السنوية التي تُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة. ودعا الجابر الجمعة إلى تحقيق "نتيجة لم يسبق لها مثيل ... لقد فاجأنا المتشككين وألهمنا المتفائلين".

ع.ش/ وب (أ ف ب، رويترز)

     

 

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