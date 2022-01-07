 رئيس كازاخستان: قوات حفظ السلام ستبدأ بالمغادرة خلال يومين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.01.2022

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أخبار

رئيس كازاخستان: قوات حفظ السلام ستبدأ بالمغادرة خلال يومين

أكد رئيس كازاخستان أن أعمال الشغب الدامية التي شهدتها بلاده كانت "محاولة انقلاب" يقف وراءها "إرهابيون" أجانب، متعهّدا أن القوة العسكرية التي نشرتها روسيا وحلفاؤها بناء لطلب السلطات ستنسحب "قريبا".

جنود كازاخيون يفتشون السيارات في ألماتي

جنود كازاخيون يفتشون السيارات في ألماتي

صرح رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم الثلاثاء بأن المرحلة الحاسمة مما وصفها بـ"عملية مكافحة الإرهاب" قد انتهت، وأن قوات حفظ السلام التي كانت بلاده قد طلبتها من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" ستبدأ في الانسحاب في غضون يومين. ونقلت وكالة "كازينفورم" الكازاخستانية عنه القول: "بشكل عام، انتهت المرحلة الحاسمة من عملية مكافحة الإرهاب؛ وعاد الاستقرار لجميع المناطق".

مختارات

اتهم الرئيسان الروسي والكازاخستاني المحتجين في كازاخستان بالإرهاب وبمحاولة زعزعة البلاد، وقالا إن القوات التي أرسلتها روسيا ستعود "قريباً"، فيما بدأ الهدوء يعود تدريجياً إلى البلاد مع تواصل حملات الاعتقال.

وأضاف: "وفي هذا الإطار، أعلن أن المهمة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد اكتملت بنجاح. وسيبدأ الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة خلال اليومين المقبلين".

وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجا في الماتي، أكبر مدينة في كازاخستان، والتي كانت مسرحا لأعنف الاضطرابات. وعادت خدمات الإنترنت والنقل المشترك بشكل متقطع، لكن واجهات المباني العامة المحترقة وهياكل السيارات المتفحمة تدل على مدى عنف الصدامات.

وكان توكاييف طلب من المنظمة، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد ضمن احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة.

وكان توكاييف قال أمس إن الاضطرابات التي شهدتها بلاده كانت "محاولة انقلاب" تسعى للاستيلاء على السلطة، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وتحدث أيضا عن رصد هجمات مخطط لها ومنسقة على مبان للسلطات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون والسجون.

خ.س/ع.أ. ج ( د ب أ ، أ ف ب)

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  • قيس سعيد

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  • ميدان التحرير 2011

    عقد على "الربيع العربي".. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر!

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  • مرسي والسيسي

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    عقد على "الربيع العربي".. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر!

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  • السيسي وميركل

    عقد على "الربيع العربي".. ماذا بقي من الثورة في تونس ومصر!

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