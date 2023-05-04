رئيس فاغنر: الهجوم الأوكراني المضاد صار وشيكا وموسكو تتجاهل مطالبنا

قال يفغيني بريغوغن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إنه يعتقد أن هجوما مضادا وعدت به القوات الأوكرانيةقد بدأ بالفعل، مضيفا أن قواته تراقب نشاطا متزايدا على طول الجبهة.

وفي رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريغوغن إن "المرحلة النشطة" للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة. ووعدت حكومة كييف منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد لبدء استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا في شرق البلاد بعد غزوها في فبراير شباط

2022.

نشاط متزايد

وقال بريغوغن "أعتقد أن زحف الجيش الأوكراني قد بدأ بالفعل...نشهد أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق الخطوط الأمامية". وأضاف "لذلك أعتقد أن كل شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد أن كل هذا سيدخل مرحلة نشطة في المستقبل القريب جدا. قد يكون في غضون أيام".

وقال بريغوغن في وقت لاحق إن قواته تقدمت 230 مترا في القتال الذي اجتاح بلدة باخموت بشرق أوكرانيا. وظلت المدينة المدمرة، التي كان يسكنها 70 ألف نسمة، تحت الحصار منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وأضاف أن القوات الأوكرانية محصورة الآن في منطقة بالبلدة تبلغ مساحتها 2.64 كيلومتر مربع فقط. ولم يتسن لرويترز التحقق من تقارير ساحة المعركة.

واشتكى بريغوغن مجددا من أن موسكو تتجاهل مناشداته لزيادة إمدادات القذائف. وأضاف "وزارة الدفاع لم تزودنا بذخيرة المدفعية ولدينا موارد فقط لبضعة أيام. إنهم يتجاهلون جميع الطلبات المقدمة من فاغنر".

على صعيد منفصل وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا مساء الأربعاء في محطة مفاجئة يتعين عليه خلالها خصوصا زيارة المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي".

كلمة متوقعة لزيلينسكي في لاهاي

ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.

وفقا للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي الخميس (4 أيار/مايو 2023) المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس. ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.

وأكد زيلينسكي الأربعاء خلال زيارة مفاجئة لفنلندا أن هذه السنة ستكون "حاسمة"، مجددا مطالبته بأسلحة ثقيلة.

ا.ف/ ح.ز (رويترز، أ.ف.ب)