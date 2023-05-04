 رئيس فاغنر: الهجوم الأوكراني المضاد صار وشيكا وموسكو تتجاهل مطالبنا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2023

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رئيس فاغنر: الهجوم الأوكراني المضاد صار وشيكا وموسكو تتجاهل مطالبنا

توقع رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أن تبدأ المرحلة "النشطة" لهجوم أوكراني مضاد خلال الأيام المقبلة، مجددا شكوى متكررة من "تجاهل" موسكو لمطالب زيادة الإمدادات.

صورة ليفجيني بريغوغن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بتاريخ أبريل 2023

"أعتقد أن زحف الجيش الأوكراني قد بدأ بالفعل...نشهد أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق الخطوط الأمامية" يفغيني بريغوغن:

قال يفغيني بريغوغن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إنه يعتقد أن هجوما مضادا وعدت به القوات الأوكرانيةقد بدأ بالفعل، مضيفا أن قواته تراقب نشاطا متزايدا على طول الجبهة.

وفي رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريغوغن إن "المرحلة النشطة" للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة. ووعدت حكومة كييف منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد لبدء استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا في شرق البلاد بعد غزوها في فبراير شباط

2022.

نشاط متزايد

وقال بريغوغن "أعتقد أن زحف الجيش الأوكراني قد بدأ بالفعل...نشهد أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق الخطوط الأمامية". وأضاف "لذلك أعتقد أن كل شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد أن كل هذا سيدخل مرحلة نشطة في المستقبل القريب جدا. قد يكون في غضون أيام".

وقال بريغوغن في وقت لاحق إن قواته تقدمت 230 مترا في القتال الذي اجتاح بلدة باخموت بشرق أوكرانيا. وظلت المدينة المدمرة، التي كان يسكنها 70 ألف نسمة، تحت الحصار منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وأضاف أن القوات الأوكرانية محصورة الآن في منطقة بالبلدة تبلغ مساحتها 2.64 كيلومتر مربع فقط. ولم يتسن لرويترز التحقق من تقارير ساحة المعركة.

واشتكى بريغوغن مجددا من أن موسكو تتجاهل مناشداته لزيادة إمدادات القذائف. وأضاف "وزارة الدفاع لم تزودنا بذخيرة المدفعية ولدينا موارد فقط لبضعة أيام. إنهم يتجاهلون جميع الطلبات المقدمة من فاغنر".

على صعيد منفصل وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا مساء الأربعاء في محطة مفاجئة يتعين عليه خلالها خصوصا زيارة المحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي".

كلمة متوقعة لزيلينسكي في لاهاي

ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.

وفقا للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي الخميس (4 أيار/مايو 2023) المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس.  ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.

وأكد زيلينسكي الأربعاء خلال زيارة مفاجئة لفنلندا أن هذه السنة ستكون "حاسمة"، مجددا مطالبته بأسلحة ثقيلة.

ا.ف/ ح.ز   (رويترز، أ.ف.ب)

     

  • Ukraine Tschassiw Jar, bei Bachmut | Ukrainische Armee

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    معارك ضارية

    مع احتدام المعارك في باخموت شرق أوكرانيا، تبادلت أوكرانيا وروسيا التصريحات بإيقاع خسائر فادحة في صفوف الطرف الآخر..فما قصة المدينة؟ ولماذا تعد حصن أوكرانيا المنيع أمام الروس؟

  • Wandmalereien zum Thema Familie und Kinder in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة قبل الكارثة

    تعود هذه الصورة إلى ربيع العام الماضي وترمز إلى العائلة والطفولة في باخموت. بيد أنه في مايو / آيار الماضي، اقتربت المعارك من المدينة وتعرضت لهجمات بالمدفعية وغارات جوية من قبل القوات الروسية ما خلف دمارا كبيرا لحق بالكثير من المباني.

  • Eine Frau läuft an zerstörten Wohnhäusern in Bachmut vorbei. Schutt liegt auf der Straße.

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    "فقدنا كل شيء"

    تعرضت التجمعات السكنية في شرق باخموت للقصف الروسي للمرة الأولى في ربيع العام الماضي. وبسبب المعارك، نزح الكثير من سكان باخموت ومنهم السيدة هالينا التي قالت للصحافيين وهي تقف أمام منزلها المدمر " لقد شُرّدنا وفقدنا كل شيء وجرى تدمير كل شيء ولا مجال للعودة".

  • Zwei Lehrerinnen umarmen sich vor den Ruinen ihrer Schule

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    عناق أمام أنقاض المدارس

    استهدفت الهجمات الروسية المدارس في باخموت. وفي يوليو / تموز الماضي، تعرضت مدرسة للتدمير، لكن لحسن الحظ لم يسفر القصف عن سقوط ضحايا. وأمام أنقاض المدرسة، تبادلت معلمتان العناق وسط حالة من الأسى.

  • Ein durch russischen Beschuss zerstörtes historisches Gebäude in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    المباني التاريخية لم تسلم من القصف

    خلال القصف الروسي، تعرضت الكثير من البنايات التاريخية في باخموت للتدمير مثل قصر الثقافة وبناية تعود إلى القرن التاسع عشر ومدرسة ثانوية عريقة خاصة بالفتيات. وجرى تدمير الكثير من المباني الحديثة التي تعد أبرز ملامح باخموت.

  • Oleksandr Hawrys bereitet die Evakuierung seiner Familie vor.

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    النزوح عن باخموت

    مع اشتداد المعارك، بقى قرابة أربعة آلاف شخص من باخموت بحلول السابع من مارس / آذار الجاري فيما كان يصل تعداد سكان المدينة قبل الحرب إلى 73 ألفا. وكان ألكسندر هافريس من بين السكان الذين قرروا النزوح عن باخموت حيث توجه وعائلته إلى العاصمة كييف بحثا عن الأمان.

  • Drei Hunde neben einem Mann im Rollstuhl in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    هدنة هشة

    غادر أكثر من 90 في المائة من سكان باخموت والمناطق المحيطة بها. لكن من اضطر إلى البقاء معظمهم مرضى وكبار السن واجهوا ظروفا مأساوية إذ لا يوجد سوى صيدلية واحدة ومحلات تجارية قليلة تفتح أبوابها لساعات قليلة خلال أوقات الهدنة. وعلى وقع ذلك، قدمت منظمات إغاثة ومتطوعون مساعدات إنسانية لمن بقي في باخموت.

  • Die schwangere Olha und ihr Ehemann Wlad vor einem Luftschutzkeller in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    حياة تحت القصف

    رغم اشتداد المعارك، اضطر البعض للبقاء داخل باخموت ومنهم هذه السيدة الحامل وزوجها حيث التقطت هذه الصورة لهما أواخر يناير / كانون الثاني الماضي أمام أحد الملاجئ في المدينة. ويحتاج من يريد الدخول إلى باخموت للحصول على تصريح.

  • Die 79-jährige Rentnerin Walentyna Bondarenko schaut aus dem Fenster ihrer Wohnung in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    حالة خوف مستمرة

    بسبب الهجمات الروسية المتواصلة، يضطر الكثير من سكان باخموت إلى الاختباء داخل الملاجئ خاصة كبار السن ومنهم السيدة المسنة فالينتينا بوندانيركو البالغة من العمر 79 عاما التي لا تستطيع النظر من شرفة منزلها لفترات طويلة خوفا على حياتها.

  • Nina und ihre Mann in einem Keller in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    الحياة اليومية في القبو

    رغم مغادرة أفراد الأسرة إلى أوروبا، إلا أن نينا وزوجها قررا البقاء في باخموت. وفي ذلك، قالت نينا "لقد اعتدنا على سماع صوت دوي الانفجارات". وأكدت نينا أنها وزوجها لن يغادرا المدينة ما دام الجيش الأوكراني موجودا في باخموت.

  • Menschen warten auf humanitäre Hilfe

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    تدهور الوضع الإنساني

    تفاقم الوضع الإنساني في باخموت مع بدء القوات الروسية هجومها في الأول من أغسطس / آب الماضي. وعلى وقع ذلك، تعرضت شبكات الكهرباء والهواتف المحمولة للتدمير بسبب القصف فيما بات الحصول على مواد غذائية أمرا صعبا حتى أن بعض المتطوعين أصيبوا في الهجمات.

  • Ein ukrainische Soldat feuert mit Artillerie

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    هجمات بالمدفعية الثقيلة

    أبرز المعارك حول باخموت دارت بين وحدات المدفعية. وحسب تقديرات الجيش الأوكراني فإنه جرى استخدام المدفعية والذخيرة الثقيلة خلال المعارك. وتعرضت باخموت لهجمات من مجموعة "فاغنر" الروسية. ورغم ذلك، يبدي الجيش الأوكراني مقاومة باسلة.

  • Ukrainische Flagge aus Bachmut im US-Kongress

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    علم أوكرانيا.. من باخموت إلى الكونغرس الأمريكي

    تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 20 من ديسمبر / كانون الأول الجنود الأوكرانيين في باخموت. وقد أخذ معه علما أوكرانيا يحمل توقيعات الجنود الأوكرانيين الذين يحاربون في باخموت. وبعد يومين، زار واشنطن حيث قام بإهداء العلم إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي.

  • Behandlung eines Verwundeten in Bachmut

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    علاج المصابين على جبهات القتال

    تواجه الأطقم الطبية التابعة للجيش الأوكراني ظروفا صعبة حيث تضطر إلى علاج المصابين على جبهات القتال. وتعمل هذه الأطقم على إنقاذ المصابين رغم نقص الإسعافات والإمدادات الطبية. ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل تعمل هذه الأطقم على ضمان نقل الحالات الحرجة إلى المناطق الآمنة.

  • Rauch steigt über den Ruinen von Privathäusern am Stadtrand von Bachmut auf

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة تحت الأنقاض

    بسبب القصف واحتدام المعارك، تعرضت 80 في المائة من المنازل في باخموت للتدمير، وفقا للسلطات الأوكرانية. هذه الصورة التقطت في أواخر ديسمبر / كانون الأول الماضي وتظهر تصاعد الأدخنة من المباني المدمرة.

  • Das Ausmaß der Zerstörung bei Bachmut auf einem Satellitenbild

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    دمار هائل

    في يناير/ كانون الأول الماضي، التقطت الأقمار الاصطناعية صورا لمدينة باخموت تظهر حجم الدمار الذي لحق بها. وجاء في التعليق: "ظلت المدينة مركزا لمعارك طاحنة بين الوحدات الروسية والأوكرانية خلال الأشهر الماضية وتكشف هذه الصور حجم الدمار الذي لحق بالبنايات والبنية التحتية في باخموت".

  • Ein von einer Drohne aufgenommenes Bild zeigt das Ausmaß der Zerstörung der Stadt

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    مدينة أشباح

    تضررت معظم مباني مدينة باخموت كثيرا بسبب التدمير حيث انهارت الأسقف وجدران المنازل ولم تنجو من القصف إلا واجهات الأبنية. وتظهر هذه الصورة التي التقطت من طائرة مسيرة في 13 من فبراير / شباط الماضي حجم الدمار الذي لحق بالمدينة والتي تحولت إلى ما يشبه مدينة أشباح فيما تغطي الثلوج الأنقاض.

  • Bachmut liebt die Ukraine - ein ukrainischer Soldat vor dem Hintergrund von Graffiti im Stadtzentrum

    في صور.. باخموت مدينة تنزف ..حصن أوكرانيا المنيع أمام روسيا

    الدفاع عن "قلعة باخموت"

    مع اشتداد المعارك، تعهد زيلينسكي بالدفاع عن "قلعة باخموت" وهو الأسم الذي أطلقه على المدينة حيث هدد "بتدمير" القوات الروسية التي تطوق المدينة. ورغم ذلك، لم يستبعد مسؤولو حلف "الناتو" احتمال سقوط باخموت في أيدي الروس. دميترو كانيفسكي/ م.ع/ م.أ.م


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أشارت تقديرات للبيت الأبيض إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100 ألف بين قتيل وجريح خلال الأشهر الخمسة الماضية في باخموت وغيرها من مناطق أوكرانيا. ويشمل هذا العدد أكثر من 20 ألف قتيل نصفهم من مجموعة فاغنر.

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كييف تؤكد مواصلة سيطرتها على طريق حيوي مؤد لباخموت

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