 رئيس سريلانكا ورئيس وزرائه يستقيلان بعد احتجاجات عارمة | DW الأخبار | DW | 09.07.2022

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DW الأخبار

رئيس سريلانكا ورئيس وزرائه يستقيلان بعد احتجاجات عارمة

احتشد مئات الآلاف من الناس في العاصمة السريلانكية كولومبو لمطالبة الحكومة بتحمل المسؤولية عن سوء إدارة الشؤون المالية للبلاد، ونقص المواد الغذائية والوقود.

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