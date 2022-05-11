رئيس سريلانكا ورئيس وزرائه يستقيلان بعد احتجاجات عارمة

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احتشد مئات الآلاف من الناس في العاصمة السريلانكية كولومبو لمطالبة الحكومة بتحمل المسؤولية عن سوء إدارة الشؤون المالية للبلاد، ونقص المواد الغذائية والوقود.
بعد ساعات من فراره من مبنى الرئاسة الذي اقتحمه محتجون، أعلن رئيس سريلانكا موافقته على التنحي الأسبوع المقبل، كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للتنحي، لكن المحتجين أضرموا النار في منزله.
اقتحم آلاف المتظاهرين مقر الإقامة الرسمي للرئيس السريلانكي وسط غضب شعبي متصاعد بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. يلقي المتظاهرون باللوم على الرئيس ويحملونه مسؤولية الأزمة ويطالبون بتنحيه عن منصبه.
اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان الليبي في طبرق، فيما خرجت مظاهرات في طرابلس وعدة مدن احتجاجاً على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة وتدهور الوضع المعاشي.
كشفت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن سقوط ستة ضحايا جدد بعد ثمانية أشهر من حركة الاحتجاجات ضد انقلاب تشرين الأول/أكتوبر. وفيما يحكم الجيش قبضته على البلاد تتعرض حركة الاحتجاجات لقمع دامٍ مع قطع متواصل للإنترنت.
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