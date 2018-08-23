رئيس ريال مدريد يكشف تفاصيل جديدة عن رحيل رونالدو

قبل عودة عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد، فجر نجم "الميرنغي" الأول كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل وقررالرحيل عن النادي الملكي، الذي حمل قميصه لمدة تسع سنوات حافلة الانجازات الكبيرة، إذ عبر النجم البرتغالي آنذاك عن رغبته في خوض تجربة كروية جديدة مع العملاق الإيطالي يوفنتوس.

ومنذ رحيل أحسن لاعب في العالم خمس مرات عن فريق العاصمة الإسبانية، التزم رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز الصمت رغم الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إليه. بيد أن بيريز كسر أخيراً حاجز الصمت وتحدث عن رحيل النجم البرتغالي عن القلعة المدريدية.

وفي هذا الشأن، نقل موقع "فوت ميركاتو" عن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قوله إن كريستيانو رونالدو قرر الرحيل عن الفريق، لأنه "في مرحلة معينة من الحياة يمكن لنا أن نفكر بشكل مختلف"، وأضاف: "بالنسبة لكريستيانو لا يمكن لنا إلا أن نشكره على ما قدمه، وريال مدريد سيكون دائما مثل منزله. إنه اللاعب الأفضل بعد دي ستيفانو".

وعن رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، قال بيريز "رونالدو أراد الرحيل لأسباب شخصية"، وأكد رئيس "الميرنغي" أن بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاث سنوات لم تكن لديه عروض كثيرة للحصول على خدمات رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو.

الجدير ذكره أن، كريستيانو رونالدو (33 عاماً) افتتح أخيرا رصيده من الأهداف مع فريق "السيدة العجوز" بعد صيام عن التهديف دام ثلاث جولات، حيث سجل ثنائية في شباك فريق ساسولو برسم الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد تعيين مفاجئ في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد بداية مُبشرة في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد مواصلة التألق استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد كسب ثقة اللاعبين استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد باكورة الألقاب اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد الاستعداد الجيد في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد موسم للتاريخ سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد تراجع ملحوظ في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد خيبة أمل محلية لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد طوق النجاة نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد مسك الختام مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد كتابة التاريخ قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد وداع مفاجئ في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل. الكاتب: مهدوي رضوان



ر.م/ ع.ج