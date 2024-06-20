رئيس رومانيا ينسحب لصالح روته ليصبح أمينا عاما للناتو

أعلنت رومانيا سحب ترشيح رئيسها كلاوس يوهانيس لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وموافقتها على تولي رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لتزيل بذلك العقبة الأخيرة في طريقه للوصول إلى المنصب الرفيع.

أعلنت رومانيا الخميس (20 حزيران/ يونيو 2024) انسحاب الرئيس كلاوس يوهانيس من المنافسة لمنصب أمين عام حلف شمال الأطلسي ممهدة الطريق أمام رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لخلافة الأمين العام الحالي النرويجي ينس ستولتنبرغ.

وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني في بيان إن "رئيس رومانيا أبلغ ... دول الحلف بسحب ترشيحه لمنصب الأمين العام للمنظمة" مضيفا أن بوخارست تدعم الآن روته.

وأضاف البيان أن "الرئيس كلاوس يوهانيس طلب من أعضاء المجلس إبداء رأيهم في ترشح مارك روته لمنصب الأمين العام لحلف الناتو، وأعلنوا تأييدهم لدعم رومانيا لترشح رئيس الوزراء الهولندي".

ويمهد انسحاب يوهانيس (65 عاماً) الطريق أمام روته لخلافة ستولتنبرغ على رأس التحالف الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن حصل على دعم أعضاء آخرين.

وتتطلب تسمية أمين عام جديد للناتو إجماعاً من جميع أعضاء الحلف البالغ عددهم 32.

وروته حالياً رئيس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، ومن المقرر أن يترك منصبه في الأسابيع المقبلة بمجرد تشكيل حكومة هولندية جديدة.

خ.س/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)