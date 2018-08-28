 رئيس حماية الدستور يشكك في أنباء مطاردة الأجانب في كيمنتس | أخبار | DW | 07.09.2018

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أخبار

رئيس حماية الدستور يشكك في أنباء مطاردة الأجانب في كيمنتس

عبر هانس ـ غيورغ ماسن عن شكوكه بشأن أنباء تحدثت عن مطارة الأجانب في كيمنتس أثناء مظاهرات لليمين المتطرف والنازيين الجدد عقب مقتل شاب بعد شجار مع مهاجرين أثار موجة استياء وأعمال شغب وتوتر سياسي في ولاية ساكسونيا.

Teilnehmer der Demonstration der AFD in Chemnitz greifen Journalisten und Polizei an (Reuters/H. Hanschke)

شكك هانس ـ غيورغ ماسن رئيس الجهاز الاتحادي لحماية الدستور (جهاز الأمن الداخلي) بالأنباء التي أفادت بحدوث مشاهد مطاردة الأجانب في كيمنتس أثناء تظاهرات لليمين المتطرف والنازيين الجدد عقب مقتل شاب ألماني من أصل كوبي في مشاجرة مع مهاجرين أثارت موجة استياء واسع وتحولت فيما بعد إلى مظاهرات صاخبة ضد الأجانب وأخرى مساندة لهم على مدار أسبوعين ومازالت مستمرة.

مختارات

لم تستجب المستشارة ميركل فحسب لطلب رئيس حزب البديل الشعبوي بالاعتذار عن موقفها إزار أحداث كيمنتس العنصرية، بل أكدت الأربعاء مجددا إدانتها لمظاهر العنصرية والكراهية ومطاردة أفراد أبرياء (أجانب) في المدينة الساكسونية. (05.09.2018)

معلومات جديدة كشفتها الداخلية الألمانية عن المشتبه بهما بمقتل مواطن ألماني بمشاجرة مع لاجئين في كيمنتس. كما أصدرت النيابة بسكسونيا أمر اعتقال لشخص ثالث قيل إنه عراقي يفترض أنه طعن الألماني وأنه مدان من قبل بقضايا مختلفة. (04.09.2018)

وقال ماسن في حديث مع صحيفة "بيلد" الصادرة اليوم الجمعة (السابع من أيلول/سبتمبر 2018)" أشارك الشكوك التي أثيرت حول تقارير إعلامية تحدثت عن مطاردة اليمين المتطرف للأجانب في كيمنتس. مضيفا أن جهازه الأمني لا يتوفر على معلومات تؤكد حدوث حالات من المطاردة.

وعن شريط الفيديو المتداول على صفحات الانترنت الذي يظهر مطاردة اليمينيين لأجانب في ميدان يوهانس بقلب كيمنتس، قال ماسن: "لا توجد أدلة دامغة تثبت صحة هذه الواقعة المزعومة". وأضاف ماسن أنه حسب تقييمه الحذر، فإن هناك أسباب موضوعية تشير إلى أن هذا الخبر يدخل في باب "الأخبار الكاذبة" بهدف صرف الانتباه عن جريمة القتل في كيمنتس، حسب تعبير ماسن.

ح.ع.ح/س.ك (رويترز)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

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