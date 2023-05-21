رئيس حكومة ولاية سكسونيا يطالب بتقليص إعانات طالبي اللجوء

طالب ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة ولاية سكسونيا (شرق ألمانيا) بتقليص الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء إلى ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية الصادرة غدا الاثنين (22 مايو/ أيار 2023)، قال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي: "يتعين علينا الحديث بشكل عاجل عن الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء وأن نقارنها داخل أوروبا".

وأضاف كريتشمر: "الواضح تماما أن هذه هي النقطة المحورية التي يرغب بسببها كل طالبي اللجوء في كل أنحاء أوروبا في القدوم إلينا"، واقترح تشكيل لجنة غير حزبية يناط إليها تقديم مقترحات بهذا الخصوص في غضون ستة شهور.

وتابع كريتشمر حديثه قائلا: "إذا كنا نرغب في اتحاد أوروبي فعال وفي وجود حدود داخلية مفتوحة، فيجب علينا تخفيض إعاناتنا والتكيف مع قيمة أوروبية (لهذه الإعانات)".

واتهم كريتشمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالضعف في هيكل السلطة الموجود داخل الائتلاف الحاكم (الذي يضم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر)، وقال إن "الحزب الاشتراكي لا يمكنه فرض إرادته في مواجهة الخضر داخل الحكومة الاتحادية".

ميشائيل كريتشمر، رئيس حكومة ولاية سكسونيا بشرق ألمانيا.

وذكر كريتشمر أن المستشار أولاف شولتس كان وافق في عام 2018 عندما كان نائبا للمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل على وضع حد أقصى للمهاجرين القادمين إلى ألمانيا، وأضاف قائلا: "ما كان صحيحا آنذاك، لا يمكن أن يكون خطأ اليوم".

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا)