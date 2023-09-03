رئيس حكومة ولاية بافاريا يُبقي على نائبه رغم اتهامات بمعاداة السامية

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا قرر أخيرا الاحتفاظ بنائبه هوبرت ايفاغنر في منصبه. وتعرض زودر لضغوط للحسم في مستقبل نائبه، بعد أن تم الربط بينه وبين منشور معاد للسامية إبان فترة دراسته في المدرسة. ورفض ايفاغنر تقديم استقالته، وقال إن هدف الحملة سياسي بالأساس. وقال شقيقه إنه هو من نشر المنشور.

وكان زودر قد قدم لنائبه قائمة تضم 25 سؤالا حول هذا الموضوع وطلب أن يرد كتابة على هذه الأسئلة. ورد ايفاغنر، الذي يترأس حزب "الناخبون الأحرار"، ويشغل كذلك منصب وزير الاقتصاد في الحكومة البافارية، كتابة على كل الأسئلة المطلوبة من لجنة الائتلاف في هذه الواقعة، وعلى أساس ذلك اتخذ زودر قراره حيال مصير ايفاغنر في الحكومة.

هوبرت ايفاغنر نائب رئيس ولاية بافاريا الألمانية ورئيس حزب "الناخبلين الأحرار

ويرأس ايفاغنر حزب "الناخبين الأحرار"، ولا ينتمي لحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" المحافظ الذي يتزعمه زودر، وهو الحزب السياسي المهيمن في المنطقة.

وقال ايفاغنر، في بيان مقتضب الخميس الماضي، إنه يأسف بشدة لإيذاء الآخرين بأفعاله عندما كان مراهقا. وبينما أشار ايفاغنر إلى أنه ارتكب أخطاء، أكد أنه ليس مؤلف الكتيب، وأنه نأى بنفسه عما وصفه بـ "محتواه المثير للاشمئزاز". وردا على مزاعم أخرى، قال ايفاغنر "لا أتذكر أنني قد أديت تحية هتلر على الإطلاق. لم أتدرب على خطابات هتلر أمام المرآة".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)