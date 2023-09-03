 رئيس حكومة ولاية بافاريا يُبقي على نائبه رغم اتهامات بمعاداة السامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رئيس حكومة ولاية بافاريا يُبقي على نائبه رغم اتهامات بمعاداة السامية

يعتزم رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر الإبقاء على نائبه هوبرت ايفاغنر، وذلك رغم الاتهامات الموجهة له في واقعة المنشور المعادي للسامية، في قضية هيمنت على المعترك السياسي الألماني في الأيام الأخيرة.

ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا (ميونيخ، الثالث من سبتمبر 2023)

ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا (ميونيخ، الثالث من سبتمبر 2023)

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا قرر أخيرا الاحتفاظ بنائبه هوبرت ايفاغنر في منصبه. وتعرض زودر لضغوط للحسم في مستقبل نائبه، بعد أن تم الربط بينه وبين منشور معاد للسامية إبان فترة دراسته في المدرسة. ورفض ايفاغنر تقديم استقالته، وقال إن هدف الحملة سياسي بالأساس. وقال شقيقه إنه هو من نشر المنشور.

وكان زودر قد قدم لنائبه قائمة تضم 25 سؤالا حول هذا الموضوع وطلب أن يرد كتابة على هذه الأسئلة. ورد ايفاغنر، الذي يترأس حزب "الناخبون الأحرار"، ويشغل كذلك منصب وزير الاقتصاد في الحكومة البافارية، كتابة على كل الأسئلة المطلوبة من لجنة الائتلاف في هذه الواقعة، وعلى أساس ذلك اتخذ زودر قراره حيال مصير ايفاغنر في الحكومة.

هوبرت ايفاغنر نائب رئيس ولاية بافاريا الألمانية ورئيس حزب الناخبلين الأحرار

هوبرت ايفاغنر نائب رئيس ولاية بافاريا الألمانية ورئيس حزب "الناخبلين الأحرار

ويرأس ايفاغنر حزب "الناخبين الأحرار"، ولا ينتمي لحزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" المحافظ الذي يتزعمه زودر، وهو الحزب السياسي المهيمن في المنطقة.

وقال ايفاغنر، في بيان مقتضب الخميس الماضي، إنه يأسف بشدة لإيذاء الآخرين بأفعاله عندما كان مراهقا. وبينما أشار ايفاغنر إلى أنه ارتكب أخطاء، أكد أنه ليس مؤلف الكتيب، وأنه نأى بنفسه عما وصفه بـ "محتواه المثير للاشمئزاز". وردا على مزاعم أخرى، قال ايفاغنر "لا أتذكر أنني قد أديت تحية هتلر على الإطلاق. لم أتدرب على خطابات هتلر أمام المرآة".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

 

مختارات

مسؤول ألماني: حزب "البديل" خطر على الحياة اليهودية

صعود حزب "البديل الشعبوي" في الحياة السياسية الألمانية قد يصعب من حياة اليهود في ألمانيا. الحزب يتساهل مع "معاداة السامية ويرغب بحظر الذبح وفقا للشريعة اليهودية"، يحسب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون مكافحة معاداة السامية.

مواضيع ذات صلة

23.05.2023+++ Antisemitismus-Vorwuerfe: Aiwanger soll Flugblatt verfasst haben. ARCHIVFOTO: Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender),mit Hubert AIWANGER (Freie Waehler,Wirtschaftsminister Bayern,li). Pressekonferenz der Bayerischen Staatsregierung nach Kabinettssitzung am 23.05.2023 im Prinz Carl Palais in Muenchen.

رئيس الحزب البافاري يدعو لجسلة خاصة على خلفية منشور معادٍ للسامية 28.08.2023

جلسة خاصة يعقدها الائتلاف الحاكم في بافاريا، دعا إليها الحزب البافاري إثر أنباء عن قيام رئيس حزب "الناخبون الأحرار" هوبرت آيفانغر بالمساهمة في نشر نصٍّ معادِ للسامية حين كان تلميذا، فيما نفى الأخير أن يكون مؤلف النص.

13/08/2023 Konrad Kutt und Irena Aselmeier, Initiatoren der Bücherbox, stehen vor der ausgebrannten Bücherbox in der Nähe des Mahnmals Gleis 17. Ein unbekannter Mann soll am frühen Samstagmorgen eine zur Bücherbox umgebaute ehemalige Telefonzelle am Holocaust-Mahnmal «Gleis 17» im Berliner Grunewald angezündet haben. Die Bücher, die in der Telefonzelle zum Lesen bereitstanden und die zu großen Teilen die Zeit des Nationalsozialismus zum Thema haben, wurden fast vollständig zerstört. +++ dpa-Bildfunk +++

سلسلة من الهجمات.. لماذا تُستهدف النصب التذكارية في ألمانيا؟ 27.08.2023

بدوافع من قبيل معاداة السامية والعنصرية ورهاب المثلية - يتزايد مؤخرا عدد الهجمات على النصب التذكارية في ألمانيا. إنها هجمات على الديمقراطية وعلى الأقليات. فما هي الأسباب التي تقف وراءها؟

Markus Söder (CSU, M), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, spricht nach einer Kabinettssitzung zur weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie auf einer Pressekonferenz. Neben ihm stehen Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern (l), und Florian Herrmann (CSU), Leiter der bayerischen Staatskanzlei. Das Kabinett hat zuvor per Video-Schalte getagt.

اتهامات لنائب رئيس حكومة ولاية بافاريا بمعاداة السامية 26.08.2023

بعد تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اتهمت فيه نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا هوبرت آيفانغر بتوزيع منشور ضد السامية عندما كان تلميذاً، طالبت أصوات بإجلاء الحقيقة. آيفانغر نفى الاتهامات قائلاً إن شخصاً آخر ألف المنشور.