رئيس بيلاروس يتعهد بمواصلة السماح للمهاجرين بالوصول الى أوروبا

ملف المهاجرين.. ميركل تتعهد بـ"التضامن الكامل" مع بولندا

تعهدت المستشارة ميركل بـ"التضامن الكامل" مع بولندا في الأزمة مع بيلاروسيا. وقالت في لقاء مع رئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي إنه يتعين التفكير في فرض المزيد من العقوبات على لوكاشينكو عندما لا يتم تحقيق أي تقدم في الأزمة.