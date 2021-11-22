رئيس بيلاروس يتعهد بمواصلة السماح للمهاجرين بالوصول الى أوروبا

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المهاجرون العالقون على الحدود البولندية البيلاروسية لازالوا يأملون في دخول الاتحاد الاوبي رغم رفض التكتل السماح لهم بدخول اراضيه ورغم صعوبة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.
فندت الحكومة الألمانية صحة أقوال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بعد أن ادعى أمام مهاجرين على الحدود مع بولندا أن المستشارة ميركل وافقت على استقبالهم، وهو ما نفته برلين ووصفته بأنه "غير صحيح".
احتشاد المهاجرين عبر الحدود البيلاروسية البولندية أعاد الأمل للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل بالوصول إلى الدول الأوروبية. مهاجر نيوز تلتقي بأحد المهاجرين الساعين للوصول إلى هناك للوصول إلى أوروبا.
تعهدت المستشارة ميركل بـ"التضامن الكامل" مع بولندا في الأزمة مع بيلاروسيا. وقالت في لقاء مع رئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي إنه يتعين التفكير في فرض المزيد من العقوبات على لوكاشينكو عندما لا يتم تحقيق أي تقدم في الأزمة.
زار فريق مهاجر نيوز مقاطعات وبلدات بالقرب من المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية، منها غابة تجاور بلدة ميخالوفا (شمال شرق بولندا) التابعة لمقاطعة بياليستو. التقى هناك بمهاجرتين سوريتين كانتا ضمن مجموعة من 11 شخصا.
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