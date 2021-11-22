 رئيس بيلاروس يتعهد بمواصلة السماح للمهاجرين بالوصول الى أوروبا | DW الأخبار | DW | 26.11.2021

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رئيس بيلاروس يتعهد بمواصلة السماح للمهاجرين بالوصول الى أوروبا

المهاجرون العالقون على الحدود البولندية البيلاروسية لازالوا يأملون في دخول الاتحاد الاوبي رغم رفض التكتل السماح لهم بدخول اراضيه ورغم صعوبة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

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