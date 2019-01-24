 رئيس بوليفيا موراليس يغادر إلى المكسيك بعد منحه حق اللجوء | أخبار | DW | 12.11.2019

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أخبار

رئيس بوليفيا موراليس يغادر إلى المكسيك بعد منحه حق اللجوء

بعد ثلاثة عشر عاما من الحكم، غادر أول رئيس بوليفي من السكان الأصليين، ايفو موراليس، بلاده متوجها إلى المكسيك التي منحته حق اللجوء بعد تدهور الأوضاع الأمنية إثر انتخابات رئاسية شهدت العديد من عمليات التزوير، حسب المعارضة.

Bolivien Präsident Evo Morales kündigt Neuwahlen an (picture-alliance/dpa/J. Karita)

غادر الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس بلاده إلى المكسيك التي منحته اللجوء السياسي، في وقت تعهد الجيش مساعدة الشرطة في التصدي لأعمال عنف بعدما تسببت استقالة الرئيس المفاجئة بفراغ في السلطة. وتعهّدت نائبة رئيس مجلس النواب المعارضة جانين آنيز التي ستتولى الرئاسة المؤقتة للبلاد إجراء انتخابات لإنهاء الأزمة السياسية.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية تخوّفتا من فلتان أمني في البلاد عندما استقال عشرات المسؤولين والوزراء ولجأ بعضهم إلى سفارات أجنبية. واتصل موراليس بوزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد الاثنين لطلب اللجوء وغرّد فيما بعد قائلا إنه "في طريقه إلى المكسيك".

Evo Morales auf dem Weg nach Mexiko (Mexico Foreign Affairs Office)

موراليس على متن طائرة خاصة في طريقه إلى المكسيك

وأكد إبرارد  أن بلاده وافقت على منح موراليس حق اللجوء وأعلن في ساعة متأخرة الاثنين إن طائرة عسكرية مكسيكية على متنها الرئيس السابق "قد أقلعت ... وعلى متنها موراليس". وأضاف إبرارد "وفقا للقوانين الدولية، إنه تحت حماية المكسيك. تم إنقاذ حياته وسلامته". وشكر موراليس المكسيك لحمايتها له وتعهد العودة إلى بلاده "أقوى وأكثر نشاطا".

وجاءت الأحداث غداة الاستقالة المفاجئة لموراليس (60 عاما) بعدما خسر دعم الجيش في أعقاب ثلاثة أسابيع من التظاهرات الحاشدة احتجاجا على فوزه في الانتخابات المثيرة للجدل لولاية رابعة غير دستورية. وقال الجنرال وليامز كاليمان في خطاب متلفز إن "القيادة العسكرية للقوات المسلحة قامت بالترتيب لعمليات مشتركة مع الشرطة لمنع إراقة الدماء والاقتتال داخل العائلة البوليفية".

وقتل ثلاثة أشخاص في مواجهات منذ الانتخابات المثيرة للجدل. وفي وقت سابق دعا قائد شرطة لاباز خوسيه بارينيكيا الجنرال كاليمان إلى "التدخل لأن الشرطة البوليفية شهدت تجاوزات". وقد تعرضت بعض ثكنات الشرطة في أنحاء البلاد لإحراق أو نهب أمس الاثنين.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)

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خمسة رؤساء دول أمريكية لاتينية تزور لاباز تضامنا مع الرئيس البوليفي

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رئيس بوليفيا يتراجع أمام الاحتجاجات ويدعو لانتخابات جديدة

تراجع الرئيس البوليفي إيفو موراليس أمام حركة الاحتجاجات وأعلن عن إجراء انتخابات جديدة. ويأتي تراجع موراليس أيضا بعد أن دعت منظمة الدول الأمريكية إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بسبب مخالفات كبرى شابت عملية الاقتراع. (10.11.2019)  

موراليس يهدد بإقفال السفارة الأميركية في لاباز

في رد على تحويل مسار طائرته إلى العاصمة النمساوية فيينا هدد الرئيس البوليفي إيفو موراليس بإغلاق السفارة الأمريكية في بلاده. واتهم موراليس واشنطن بالتدخل لدى أربع دول أوروبية كي تغلق مجالها الجوي أمام طائرته. (05.07.2013)  

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