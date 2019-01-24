رئيس بوليفيا موراليس يغادر إلى المكسيك بعد منحه حق اللجوء

غادر الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس بلاده إلى المكسيك التي منحته اللجوء السياسي، في وقت تعهد الجيش مساعدة الشرطة في التصدي لأعمال عنف بعدما تسببت استقالة الرئيس المفاجئة بفراغ في السلطة. وتعهّدت نائبة رئيس مجلس النواب المعارضة جانين آنيز التي ستتولى الرئاسة المؤقتة للبلاد إجراء انتخابات لإنهاء الأزمة السياسية.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية تخوّفتا من فلتان أمني في البلاد عندما استقال عشرات المسؤولين والوزراء ولجأ بعضهم إلى سفارات أجنبية. واتصل موراليس بوزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد الاثنين لطلب اللجوء وغرّد فيما بعد قائلا إنه "في طريقه إلى المكسيك".

موراليس على متن طائرة خاصة في طريقه إلى المكسيك

وأكد إبرارد أن بلاده وافقت على منح موراليس حق اللجوء وأعلن في ساعة متأخرة الاثنين إن طائرة عسكرية مكسيكية على متنها الرئيس السابق "قد أقلعت ... وعلى متنها موراليس". وأضاف إبرارد "وفقا للقوانين الدولية، إنه تحت حماية المكسيك. تم إنقاذ حياته وسلامته". وشكر موراليس المكسيك لحمايتها له وتعهد العودة إلى بلاده "أقوى وأكثر نشاطا".

وجاءت الأحداث غداة الاستقالة المفاجئة لموراليس (60 عاما) بعدما خسر دعم الجيش في أعقاب ثلاثة أسابيع من التظاهرات الحاشدة احتجاجا على فوزه في الانتخابات المثيرة للجدل لولاية رابعة غير دستورية. وقال الجنرال وليامز كاليمان في خطاب متلفز إن "القيادة العسكرية للقوات المسلحة قامت بالترتيب لعمليات مشتركة مع الشرطة لمنع إراقة الدماء والاقتتال داخل العائلة البوليفية".

وقتل ثلاثة أشخاص في مواجهات منذ الانتخابات المثيرة للجدل. وفي وقت سابق دعا قائد شرطة لاباز خوسيه بارينيكيا الجنرال كاليمان إلى "التدخل لأن الشرطة البوليفية شهدت تجاوزات". وقد تعرضت بعض ثكنات الشرطة في أنحاء البلاد لإحراق أو نهب أمس الاثنين.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)