 رئيس برشلونة يرمي الكرة في ملعب غوارديولا | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 10.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

رئيس برشلونة يرمي الكرة في ملعب غوارديولا

بعدما قال فالنتي غوارديولا والد المدرب الشهير بيب غوارديولا إن إمكانية عودة ابنه إلى تدريب برشلونة ممكنة، لم يتردد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس النادي الكتالوني في التفاعل مع تصريحات غوارديولا الأب.

Manchester City Trainer Pep Guardiola (picture-alliance/empics/PA Wire/M. Rickett)

قبل أيام قليلة فقط، كشف فالنتي غواردويلا والد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن الوجهة المحتملة القادمة لابنه بيب غواردويلا في عالم التدريب. وقال فالنتي في تصريحات تناقلتها أكثر من وسيلة إعلامية إسبانية ودولية، إن بيب غوارديولا قد يعود إلى تدريب برشلونة.

ولم ينتظر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتيمو طويلاً، من أجل الرد على إمكانية عودة المدرب الإسباني الناجح إلى تدريب النادي الكتالوني، لاسيما وأن غواردويلا استهل مسيرته التدريبية مع "البلوغرانا"، وقاده إلى تحقيق 14 لقباً في أربع سنوات فقط.

مختارات

عندما كان هذا اللاعب محترفا في ألمانيا ثم إيطاليا ثم ألمانيا مجددا قبل الذهاب لإسبانيا، ترك انطباعا رائعا بين جماهير ومسؤولي الفرق التي لعب بها. والآن يتحدث غوارديولا عن "المحارب" بإعجاب شديد. (02.11.2019)

من كان يظن أن بيب غوارديولا سيعلن عن أفضل فريق في العالم، غير برشلونة الذي خاض معه أفضل مواسمه وناديه الحالي مانشستر سيتي. أي فريق يراه المدرب الإسباني الأفضل عالمياً، ولماذا الآن؟ (09.11.2019)

وقال جوسيب ماريا بارتيمو، في تصريحات خص بها صحيفة "لاريبوبليكا" الشهيرة "عودة بيب غواديولا؟ الأمر لا يعتمد علي، فقد كان غواردويلا هو من قرر الرحيل عن النادي"، وأضاف: "بالنسبة لي أبواب برشلونة مفتوحة دائماً له".

وحاليا، لا يمر بيب غوارديولا بفترة جيدو على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي، إذ أصبحت حظوظ "الأزرق السماوي" صعبة للغاية في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تأخر مانشستر سيتي بفارق 14 نقطة كاملة أمام المتصدر ليفرلول.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت مؤخراً إلى أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بدأ فعلاً التفكير في خليفة لبيب غوارديولا، الذي تراجع كثيراً بالمقارنه مع الموسم الماضي. فيما أكد المدرب الإسباني في أكثر من مرة رغبته في الاستمرار مع مانشستر سيتي حتى نهاية عقده مع الفريق.

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    10. إرنستو فالفيردي – برشلونة

    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

من هم أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم؟ جواب هذا السؤال ليس سهلاً وسط تاريخ المنجزات الطويل، لكنّ مجلة "فور فور تو" البريطانية الرياضية، وضعت قائمة بأسمائهم معتمدة على خبرتها الطويلة في متابعة أخبار الساحرة المستديرة. (01.11.2018)  

مواضيع ذات صلة

Manchester City Trainer Pep Guardiola

مغناطيس يوفنتوس يجذب غوارديولا! 30.04.2019

بعد فشله في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ذكرت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس تتجه إلى الانفصال عن المدرب أليغري. ويأتي بيب غوارديولا على رأس المرشحين لتولي تدريب "البيانكونيري" والعمل سويا لأول مرة مع رونالدو.

Afrikas Fußballer des Jahres 2014 Yaya Toure

نجوم كبار في عالم كرة القدم يبحثون عن فرصة عمل 14.01.2019

بعد انتهاء عقودهم يبحث عدد من نجوم الكرة العالميين الآن عن أندية تتعاقد معهم بدون دفع شروط جزائية. إنهم نجوم تألقوا في أكبر الدوريات الأوروبية وحصلوا على أرفع البطولات والجوائز الشخصية ورغم ذلك "عاطلون عن العمل".

Fußball Premier League Jürgen Klopp und Pep Guardiola

غوارديولا يرد على لدغات كلوب! 11.08.2018

بدأت حرب التصريحات بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبكراً هذا الموسم. فكيف رد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على التصريحات الصحفية، التي أطلقها مؤخراً مدرب ليفربول يورغن كلوب؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

رئيس برشلونة يرمي الكرة في ملعب غوارديولا

"لعنة الاحتفالات" تطارد بايرن ميونيخ هذا الموسم

صراع على سروال لاعب ميلان ينتهي بمأساة

بحضور بن سلمان: جوشوا يثأر من رويز ويستعيد ألقابه

الجزائري بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ لفوز مثير على بايرن

لسان دافيد لويز يضع أرسنال في مأزق!