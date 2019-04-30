رئيس برشلونة يرمي الكرة في ملعب غوارديولا

قبل أيام قليلة فقط، كشف فالنتي غواردويلا والد مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن الوجهة المحتملة القادمة لابنه بيب غواردويلا في عالم التدريب. وقال فالنتي في تصريحات تناقلتها أكثر من وسيلة إعلامية إسبانية ودولية، إن بيب غوارديولا قد يعود إلى تدريب برشلونة.

ولم ينتظر رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتيمو طويلاً، من أجل الرد على إمكانية عودة المدرب الإسباني الناجح إلى تدريب النادي الكتالوني، لاسيما وأن غواردويلا استهل مسيرته التدريبية مع "البلوغرانا"، وقاده إلى تحقيق 14 لقباً في أربع سنوات فقط.

وقال جوسيب ماريا بارتيمو، في تصريحات خص بها صحيفة "لاريبوبليكا" الشهيرة "عودة بيب غواديولا؟ الأمر لا يعتمد علي، فقد كان غواردويلا هو من قرر الرحيل عن النادي"، وأضاف: "بالنسبة لي أبواب برشلونة مفتوحة دائماً له".

وحاليا، لا يمر بيب غوارديولا بفترة جيدو على رأس الإدارة الفنية لفريق مانشستر سيتي، إذ أصبحت حظوظ "الأزرق السماوي" صعبة للغاية في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تأخر مانشستر سيتي بفارق 14 نقطة كاملة أمام المتصدر ليفرلول.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت مؤخراً إلى أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بدأ فعلاً التفكير في خليفة لبيب غوارديولا، الذي تراجع كثيراً بالمقارنه مع الموسم الماضي. فيما أكد المدرب الإسباني في أكثر من مرة رغبته في الاستمرار مع مانشستر سيتي حتى نهاية عقده مع الفريق.