رئيس بايرن ميونخ يرفض الاستجابة لرغبة ليفاندوفسكي بالرحيل

رفض رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني هربرت هاينر بوضوح رحيل المهاجم الدولي روبرت ليفاندوفسكي قبل انتهاء مدة عقده.

ورغم الضغط العلني الذي يمارسه اللاعب البولندي الدولي، قال هاينر لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (الخامس من يونيو/ حزيران 2022)، إنه لا يتوقع رحيل ليفاندوفسكي عن بايرن في صيف العام الحالي وأضاف: "فنحن في وضع متيسر حيث لا نواجه أزمات اقتصادية ونرغب في أن يكون لدينا أحسن اللاعبين وروبرت هو واحد من هؤلاء".

وأوضح بالقول: "لهذا السبب أتوقع أنه سيلعب معنا في الموسم المقبل أيضا". وتابع هاينر أنه لا يسعه إلا أن يؤيد تصريحات الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان التي أعرب فيها عن تمسكه ببقاء ليفاندوفسكي في بايرن حتى نهاية عقده في آخر حزيران/ يونيو 2023.

وشدد هاينر بالقول: "العقد عقد! وإلى أين سيمضي بنا الحال لو تمكن أي لاعب من إنهاء عقده بشكل مبكر بينما يتعين علينا كنادٍ دفع مستحقاته بالكامل حتى آخر يوم من مدة عقده؟ هذه عدم مساواة لا يمكن أن تكون بهذا الشكل".

يذكر ان اللاعب الحائز مؤخراً على جائزة الأفضل في العالم، أعرب عن رغبته في الرحيل عن البافاري، بل وقال منتصف الأسبوع الماضي إن "الشيء المؤكد اليوم هو أن قصتي مع بايرن انتهت، ولا يمكنني تصور استمرار التعاون الجيّد بعد كل ما حدث في الشهور الأخيرة، والواضح بالنسبة لي أن الانتقال هو الحل الأفضل بالنسبة لكلا الجانبين".

غير أن هاينر علّق على ذلك موضحاً: "أنا مندهش من اختيار روبرت طريق الرأي العام، ولو كنت مكانه لما فعلت هذا".

في الوقت نفسه، قال هاينر إنه لا يتخوف من بقاء رواسب من هذه الأحداث تعيق الذهاب إلى الموسم المقبل مع ليفاندوفسكي لأن "روبرت محترف بشكل كامل، وهو يريد أن يلعب كرة القدم"، على حدّ قوله.

و.ب/ ع.غ (د ب أ)