رئيس بايرن مدافعا عن زيارة قطر: نشارك في بناء الحوار في منطقة الخليج

قال كارل هاينز رومنيغه رئيس نادي بايرن ميونيخ اليوم (الجمعة الرابع من يناير/ كانون الثاني 2019) قبيل بانطلاق معسكر تدريبي لفريقه في قطر "بايرن ميونيخ هو واحد من المؤسسات الألمانية التي تتعاون مع شريك في الدوحة. وكما هو الحال بالنسبة لأندية وهيئا رياضية أخرى فإننا نشارك من خلال ذلك في بناء الحوار في منطقة الخليج". وأضاف رومنيغه أن الفريق البافاري "يوجد في عملية تشاور وتبادل مستمرة مع شريكه في قطر بشأن عدد من القضايا المجتمعية تضم أيضا قضايا حقوق الإنسان وحقوق العمال".

وأوضح رومنيغه أن "منظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والنقابات الدولية وكذألك المنظمات غير الحكومية تشهد اليوم بأن الحكومة القطرية تفاعلت مع النقد الموجه إليها وأحدثت عددا من التغييرات، من بينها تطور إيجابي للوضعية القانونية للعمال المغتربين وتحسين قانون العمل في قطر".

وسيكون ثنائي وسط الملعب المصابين كورينتين توليسو وخاميس رودريجيز ضمن بعثة فريق بايرن ميونخ التي توجهت إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض معسكر تدريبي هناك بدءا من اليوم الجمعة. ويواصل كلا اللاعبين عملية إعادة التأهيل عقب معاناتهما من إصابتين بالغتين هذا الموسم. وغاب الفرنسي توليسو عن الملاعب منذ منتصف أيلول / سبتمبر الماضي، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة، فيما تعرض الكولومبي رودريغيز لقطع جزئي في أربطة الركبة في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي. وانضم الجناح الكندي اليافع ألفونسو دافيز (18 عاما) الوافد الجديد للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلى البعثة التي تضم 29 لاعبا، وشملت جميع لاعبي الفريق الأول بالإضافة لمجموعة من الناشئين.

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وسيتواجد الفريق البافاري بالعاصمة القطرية حتى العاشر من كانون الثاني / يناير الجاري، قبل مواجهة مضيفه هوفنهايم يوم 18 من نفس الشهر في مستهل مبارياته بجولة الإياب لبطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) المتوقفة حاليا بسبب العطلة الشتوية.

وعلى عكس الأعوام السابقة التي أقام خلالها بايرن معسكراته الشتوية في الدوحة، فإن الفريق الألماني لن يخوض أي مباراة ودية بسبب قصر مدة العطلة الشتوية. وقال الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن "نريد تحسين الكثير من الأمور في الدوحة، بما في ذلك اللياقة البدنية والعناصر الفنية التكتيكية". وأضاف كوفاتش "ينبغي أن نبدأ الاستعداد لأول منافسينا حتى نتمكن من تحقيق بداية جيدة أمام هوفنهايم". وللمرة الأولى منذ ثمانية أعوام يبدأ بايرن جولة الإياب بعيدا عن قمة بوندسليغا، حيث يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب المسابقة بفارق ست نقاط عن الصدارة التي يحتلها منافسه اللدود بوروسيا دورتموند.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)